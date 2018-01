Fogyóban a magyar légió

Megtisztelő, de sovány ajánlat érkezhet Kádár Tamásért Angliából

Olvasóink megszokhatták, hogy keddi számunkban mindig összegezzük, hogyan szerepeltek Európa, Ázsia vagy Észak-Amerika bajnokságaiban a magyar labdarúgók. A nyáron még terjedelmes névsort kellett követni hétről hétre, fél év alatt azonban jelentősen megcsappant azoknak a száma, akikről írhatunk.

Az őszi idény elején zömmel távirati stílusban kellett beszámolnunk a három kontinensen foglalkoztatott magyar labdarúgók hétvégi teljesítményéről és eredményeiről, másként alig jutott volna hely más sportágnak az oldalon. Akkor azonban szép lassan elkezdett csappanni hőseink száma, és mostanra csupán néhány vitézkedik szóra érdemes módon.

Ilyen Gulácsi Péter, a német élvonalban jelenleg negyedik, ám a második Leverkusennel és a harmadik Schalkéval megegyezően 31 pontos RB Leipzig kapusa, akinek biztos a helye a csapatban. A lipcseiek azért csúsztak le – talán csak átmenetileg – a dobogóról, mert két szöglet után két gólt kapva 2-1-re kikaptak Freiburgban.

Nem elhanyagolható szereplő a Hoffenheimben Szalai Ádám sem, aki az ősz nagy részét sérülés miatt kihagyta. A januári folytatásra felépült, egy héttel korábban csereként jutott szóhoz, most szombaton viszont kezdett, amit szép góllal hálált meg. Ez a találat azonban csak szépségtapasz volt, mert a csapata hazai pályán 4-1-re kikapott a Leverku­sentől, és a magyar csatár már háromgólos hátránynál vette be a kaput…

Válogatottunk csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs az Egyesült Arab Emírségekben öregbíti a magyar futball jó hírét, most éppen egy tizenegyesből szerzett góllal járult hozzá ahhoz, hogy az al-Vahda 2-0-ra legyőzte a bajnoki címvédő al-Dzsazírát az ország Szuperkupájáért rendezett meccsen.

A tavasszal büszkén számolhattunk be az olasz Bologna mérkőzései­ről, mert azokon rendszeresen pályára léphetett Nagy Ádám, ám az őszre kiszorult a csapatból, epizódszerepet is ritkán kap, ezúttal is a kispadon „ragadva” lehetett tanúja társai 3-0-s hazai győzelmének a Benevento ellen.

A francia élvonalban Lang Ádám képviselte hazánkat, eleinte többször, majd ritkábban, végül semennyire, és az év elején a Dijon kölcsönadta a másodosztályú Nancynak. Itt rendszeresen lehetőséget kap, ám csapata egy hete otthon a Nimestől 2-0-ra, pénteken pedig Sochaux-ban 1-0-ra veszítette el a bajnokiját. Ebben az osztályban a Le Havre védője, Bese Barnabás csupán perceket kap, a hétvégén Valenciennes-ben a 85. percben cserélték be az 1-1-re végződött találkozón.

Korhut Mihályt ezúttal is mellőzte az izraeli Hapoel Beer-Sheva, Sallai Roland pedig egy órát kapott a ciprusi APOEL-ben.

Fotó: MTI/EPA

Kádár Tamás viszont alapembere lett a Dinamo Kijevnek. Jelenleg szünetel az ukrán bajnokság, ám a legérdekesebb hír róla érkezett: angol sajtóhírek szerint a West Bromwich Albion hamarosan hárommillió eurós ajánlatot tesz a magyar védőért, akinek a 2020-ig szóló szerződésében nyolcmillió a kivásárlási ára. Ez az ajánlat tehát soványnak tűnik, ráadásul Kádár Tamás jól érzi magát Kijevben, csapatával az Európa-ligában is szerepelhet, tehát nagy valószínűséggel a megtisztelő érdeklődés dacára egyelőre nem vált klubot.

Európában tekintélyt harcolt ki magának a lengyel bajnokság, mostanra innen is elfogytak a válogatottat már megjárt légiósaink. Gyurcsó Ádám a Pogon Szczecinben, Nagy Dominik a Legia Warszawában nyújtott maradandót az előző bajnokságban, hogy aztán az ősszel fokozatosan kikopjanak a csapatból, végül mindkettőjükről le is mondott a klubja: Gyurcsó Ádám a horvát Hajduk Splitben folytatja, Nagy Dominik érkezését pedig bármelyik pillanatban bejelentheti a Ferencváros – tovább csökken tehát a számottevő vagy annak hitt magyar légiósok száma.