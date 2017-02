Ez lehet a jövő futballja

Krimibe illő fordulatok Manchesterben, a naiv játék kudarca Leverkusenben

Parádés mérkőzéseket hozott a labdarúgó Bajnokok Ligája kedd késő esti programja, a két meccsről sokat elárul, hogy összesen 14 gól esett, a Manchester City–Monaco találkozó pedig valósággal lenyűgözte azokat, akik látták.

Ha ez lesz a jövő labdarúgása, nincs mitől féltenünk a sportágat. Nézni is fárasztó volt, ahogyan a Manchester City és a Monaco játékosai futballoztak, a hihetetlen sebesség, az ehhez társuló technikai tudás, a megalkuvás nélküli küzdelem, a folyamatos gólszerzési szándék, az ebből adódó helyzetek, szép gólok és fordulatok okkal nyűgöztek le mindenkit, aki látta mérkőzést. Az angol sztárcsapat számított esélyesebbnek, ám a fiatal monacói együttes erre rá sem hederítve, szemlátomást győzni utazott Manchesterbe, és erre meg is volt a lehetősége: ha 2-1-es vezetésénél Falcao értékesíti a tizenegyest, biztosan másként alakul a meccs, ám gyenge lövése miatt nyílt maradt a találkozó.

A fordulatok krimibe illőek: a City szerzett vezetést, a vendégek fordítottak, kihagyták az említett büntetőt, majd az angolok egyenlítettek, a Monaco újra vezetett, végül a házigazda szerzett három gólt, és így 5-3-mal ők várhatják előnnyel a visszavágót.

– Ha Monacóban nem szerzünk gólt, akkor kiesünk – jelentette ki a mérkőzés után Josep Guardiola, a manchesteriek menedzsere. – Kis szerencse is kellett a sikerhez, de mentálisan stabilak voltunk, és minden játékosunk fantasztikusan futballozott. Szerintem most boldogabb vagyok, mint francia kollégám.

A kevésbé boldog kolléga, azaz Leonardo Jardim a BL-sorozat legjobb meccsének nevezte a találkozót, és a vereség ellenére elégedetten értékelt. – Gratulálok a játékosaimnak, remek teljesítményt nyújtottak. A kihagyott tizenegyes nagyon hiányzott, és kisebb hibákat is elkövettünk védekezésben, a City győzelmének kulcsa játékosainak magasabb kora és ebből adódó több rutinja volt – nyilatkozta.

A két-két gólt szerző Sergio Agüero és Radamel Falcao mellett a meccs hőse a mindössze 18 éves Kylian Mbappé lett, aki először volt kezdő a BL-ben, és szinte megoldhatatlan feladat elé állította a házigazdákat.

Ennek a mérkőzésnek roppant érdekes lehet a visszavágója, ellentétben a nap másik párharcával, amelyen az Atlético Madrid idegenben győzte 4-2-re a Leverkusent. Színvonalában és sebességében ez a meccs sem volt gyengébb a manchesterinél, ahhoz hasonlóan itt is mindkét csapat a gólszerzést szem előtt tartva futballozott, ám markánsan látni lehetett, melyik a jobb, az erősebb együttes. A Leverkusen a kissé naiv játékával ennyire ment a magabiztos Atlético ellen.

– Megkönnyítettük a madridiak dolgát, szinte felkínáltuk nekik a gólszerzés lehetőségét a nagy rohanással és a nyílt játékkal – mondta szomorúan Roger Schmidt, a németek vezetőedzője. – Arra viszont büszkék vagyunk, hogy a szünet után felálltunk, és még a három-háromra is volt esélyünk – tette hozzá.

Az Atléticóban Antoine Griezmann történelmet írt: megszerezte 13. gólját a BL-ben, és ezzel klubrekorder lett. – Győzni jöttünk, ez sikerült, de nehéz visszavágóra számítok, egy német csapat sohasem adja fel – nyilatkozta boldogan, de már előre tekintve a francia csatár.

A spanyol csapat vezetőedzője, Diego Simeone nem győzte dicsérni a játékosait, és nem véletlenül zárta ezzel a szavait: „nagy mosollyal térhetek vissza Madridba”.