Dobogóról dobbantanak

Az olimpia előtt egy ezüst és két bronz a mérleg

Válogatottunk úgy érkezett a rövid pályás gyorskorcsolyázók drezdai Európa-bajnokságára, hogy kevesebb mint egy hónappal a téli olimpia előtt csak edzésnek fogja fel, s a világbajnok Liu Shao­lin Sándor és a vb-2. Liu Shaoang egyéniben nem is indult el, csak a váltóba szállt be.

A legfontosabb az volt, hogy versenyzőink megússzák sérülés nélkül a short track Eb-t, és szombaton a Miklós Editről érkező hírek után ez még nagyobb hangsúlyt kapott. Ám „takaréklángon” is gyorsan összejött egy érem.

A női 1500 méter fináléjában a 18 éves Bácskai Sára (képünkön) a táv háromnegyedéig vagány versenyzéssel nem hagyta magát elnyomni, és védte a bronzérmes pozícióját. A hajrában aztán megbillent és hátrébb csúszott, ám ketten elestek előtte, egyik ellenfelét pedig kizárták, így harmadik lett.

„Nagyon figyelnem kellett, hogy hol jönnek a többiek, kívül vagy belül, igazából nem is emlékszem, mi történt… A vége felé sajnos az egyik kanyarban elvesztettem a lendületemet, de próbáltam tovább haladni az árral. Hatalmas élmény, hogy végül harmadik lettem, amihez szerencse is kellett, ezért nem is érzem teljesen magaménak a bronzérmet. Ám az elmúlt időben nem igazán volt részem ilyen szerencsében, így mondhatjuk, hogy most kijárt nekem” – nyilatkozta Bácskai Sára, és a bronzának növeli az értékét, hogy előző éjjel semmit sem aludt, a zsibbadt lába ébren tartotta…

Az érdi versenyző tegnap a 3000 méteres szuperdöntőben is érdekelt volt, itt a negyedik helyen siklott be a célba, és az Eb összetett versenyében hetedikként zárt. Jászapáti Petra 500-on és 1000-en is kilencedik lett, míg férfiaknál a legjobb helyezésünket az amerikai származású, a válogatottunkban most bemutatkozó Krueger Cole jegyezte, aki 1000-en a nyolcadik helyen végzett. S ugyanezen a távon Knoch Viktor is szállított egy tizedik helyezést.

Női váltónk 3000 méteren Jászapáti, Keszler Andrea, Heidum Bernadett, Kónya Zsófia összeállításban a döntőben az első centimétertől a 23. körig vezetett, még négyet kellett volna kihúznia, de az oroszok a mieink elé kerültek, és a hajrában csak pár másodpercre sikerült visszaelőzni őket. A lekörözött németek is „bezavartak”, így négyes fogatunk ezüstérmes lett.

Férfiváltónkban a Liu testvérek mellett Knoch és Burján Csaba szaporázta a jégen, a 45 körös, 5000 méteres távon a 27. körig az olaszok mögött a második helyen, majd tizenegy körön át az élen. Ám a végjáték itt sem úgy alakult, ahogy igazán szerettük volna, és szemvillanásnyira még a negyedik helyre is visszaestünk a nagy tülekedésben. Ám az érem végül itt is összejött, bronz a hollandok és az oroszok mögött.

„Elégedett vagyok a válogatottal, amiért jöttünk, azt végrehajtottuk. Ez az Eb fontos állomás volt az olimpia előtt, egy teszt, ami tökéletesen alkalmas volt arra, hogy megmutassa, hol állunk” – jegyezte meg Bánhidi Ákos, a válogatott menedzsere.

Nos, nem állunk rosszul, a hollandokat és az oroszokat elég lesz megelőzni az olimpián.