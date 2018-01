Dárdaiékon segített a videó a Bundesligában

A Real Madrid magára talált, Cristiano Ronaldo új rekordjával közelít a dobogóhoz

Szalai Ádám eleinte bánhatta, később viszont annyira talán mégsem szomorkodott amiatt, hogy kimaradt a Hoffenheimből. A kispadról felugorva ünnepelhetett kétszer is Münchenben, csapata ugyanis a 12. percben már 2-0-ra vezetett a Bayern ellen, később az edzője elküldte ugyan melegíteni a többi cserével együtt, ám akkor már nem sok öröme akadt a meccsben, amelyre nem állt be: a bajorok a szünetig egyenlítettek, majd szereztek még három gólt, és végül 5-2-vel józanították ki a találkozó elején alighanem rózsaszínű álmokat szövő vendégeket. A Bayern sorozatban a hetedik mérkőzést nyerte meg a bajnokságban, tizenhat pont az előnye, aligha kérdőjelezi meg bárki is a címvédését.

A saját szempontjából fájó hazai döntetlent játszott a Leipzig, Dárdai Pál Herthája viszont értékes egy pontot hozott el Brémából egy igen érdekes találkozó után. Mindkét csapat sok helyzetet dolgozott ki, de a támadásoknál egyiknek sem volt szerencséje. A házigazda az első félidőben a hálóba talált, ám a játékvezető a videót megnézve úgy döntött – jogosan –, hogy az akció szabálytalansággal indult, emiatt visszavonta a megítélt gólt, és a berliniek jöhettek szabadrúgással. A Hertha a 11. helyen áll, távol a dobogótól és biztos távolságban a kieső zónától. A Stuttgart az utóbbi nyolc meccséből hetet elveszített, és emiatt a klub elköszönt vezetőedzőjétől, a 36 éves Hannes Wolftól; még nem tudni, ki lesz az utódja.

Bundesliga 20. forduló. Péntek: Frankfurt–Mönchengladbach 2-0. Szombat: Bayern München–Hoffenheim 5-2, Dortmund–Freiburg 2-2, Köln–Augsburg 1-1, Stuttgart–Schalke 0-2, Leipzig–Hamburg 1-1, Bremen–Hertha 0-0. Vasárnap: Leverkusen–Mainz 2-0, Hannover–Wolfsburg 0-1. Az élcsoport állása: 1. Bayern München 50, 2. Leverkusen 37, 3. Schalke 34.

Nagy pofont kapott a hét közben a Real Madrid, hazai pályán esett ki a spanyol Király Kupából, szombaton rangadó várt rá Valenciában – érthető, ha a hívei féltették a csapatot. Nem kellett volna, Zinedine Zidane együttese magabiztosan nyert 4-1-re, és két pontra megközelítette a most legyőzött és a dobogó harmadik helyén álló ellenfelét.

Fotó: Reuters

Cristiano Ronaldo két jogosan megítélt büntetőt értékesített, majd több ziccert is kihagyott, és 280 nap után ismét együtt játszhatott a kezdőcsapatban Gareth Bale-lel és Karim Benzemával. Ráadásul csúcsot is döntött: mostantól a spanyol élvonal történetében ő végezte el a legtöbb tizenegyest, 72-ből 61-et váltott gólra. A Leganés–Espanyol találkozón a vendégek védője, Mario Hermoso bolond meccset játszott: két öngóllal csapata vereségéhez, egy „rendes” góllal pedig a szépítéséhez járult hozzá.

Primera División, 21. forduló. Péntek: Athletic Bilbao–Eibar 1-1. Szombat: Valencia–Real Madrid 1-4, Villareal–Real Sociedad 4-2, Málaga–Girona 0-0, La Coruna–Levante 2-2. Vasárnap: Leganés–Espanyol 3-2, Atlético Madrid–Las Palmas 3-0, Sevilla–Getafe 1-1, Barcelona–­Alavés lapzártánk után. Az élcsoport állása: 1. Barcelona 54 (20 mérkőzés), 2. Atlético Madrid 46 (21), 3. Valencia 40 (20).

Az olasz bajnokságban a Nagy Ádámot a kispadon jegelő Bologna a 25. másodpercben vezetést szerzett Nápolyban, ám a vendéglátók erre később három góllal feleltek. Hét forduló óta nyeretlen az Internazionale, ezúttal a 90. percben csúszott ki a kezéből a győzelem a SPAL otthonában. A Chievo két buta kiállításnak is köszönhette, hogy sima vereséget szenvedett otthon a Juventustól, amely így továbbra is szorosan tapad a trónkövetelő Napolira.

Serie A, 22. forduló. Szombat: Chievo–Juventus 0-2, Sassuolo–Atalanta 0-3. Vasárnap: SPAL–Internazionale 1-1, Torino–Benevento 3-0, Crotone–Cagliari 1-1, Fiorentina–Verona 1-4, Genoa–Udinese 0-1, Napoli–Bologna 3-1, Milan–Lazio 2-1, Roma–Sampdoria lapzártánk után. Az élcsoport állása: 1. Napoli 57, 2. Juventus 56, 3. Lazio 46.

Angliában szünetelt a bajnokság, az FA-kupában léptek pályára a csapatok. Az élvonalbeliek közül a Liverpool otthon kapott és esett ki a West Bromwich Albion ellen, a West Ham Unitedet a harmadosztályú Wigan ejtette ki 2-0-lal.