Björndalen csúcsára törve

Marit Björgen hat aranyéremről vág neki a téli ötkarikás játékoknak

Marit Björgen, Martin Fourcade, Kamil Stoch, Marcel Hirscher – több jelölt is akad, nehéz lenne megjósolni, ki lehet a pénteken kezdődő téli olimpia legnagyobb alakja, de történelmi távlatban közülük nem csupán e felsorolás szerint kívánkozik az élre a norvég sífutónő. Annál is inkább érdemes a nagy egyéniségekre összpontosítanunk, mert a jégkorongtorna – az NHL-ben szereplő világsztárok híján – veszít a fényéből.

Ole Einar Björndalen a téli ötkarikás játékok történetének legeredményesebb versenyzője nyolc arany-, négy ezüst- és egy bronzéremmel, de a 44 éves sílövő hetedik olimpiáján biztos nem növeli a medáljai számát, mert nem került be a norvég válogatottba, csak felesége, a fehérorosz Darja Domracseva edzőjeként lesz ott Phjongcshangban.

Björndalen „drámája” folyamatosan beszédtéma, arról kevesebb szó esik, hogy a rekordja veszélyben forog: Marit Björgen jó eséllyel megdöntheti. A 37 éves, „természetesen” norvég sífutónő hat arannyal, három ezüsttel és egy bronzzal a vitrinjében készül az olimpiára, azaz ha három számban dia­dalmaskodik Phjongcshangban, akkor megelőzi a honfitársát. A vancouveri és szocsi játékokat három-három első hellyel zárta, azaz bizonyítottan képes erre a teljesítményre. A 2015–16-os idényt gyermekáldás miatt kihagyta, de tavaly kiváló formában tért vissza. A világkupa-sorozatban csak két állomáson indult el, nem állt rajthoz a Tour de Skin sem, mindent a sikeres olim­piai szereplésnek rendel alá. A sprinttávon már vannak nála jobbak, de síatlonban (amikor klasszikus és szabad stílusban is futnak a versenyzők) szinte verhetetlen, a váltóban pedig előre odaadhatjuk a norvégoknak az aranyat. Meglesz-e a harmadik bajnoki cím, ez a nagy kérdés.

A sífutásról szólva illik megemlíteni, hogy a férfiaknál nem lesz ott az elmúlt évtized legnagyobb egyénisége, Petter Northug. A valószínűleg – a futballistákat is ideértve – legnépszerűbb norvég sportolónak nincs szerencséje az olimpiákkal. Tízszeres világbajnok, de „csak” két ötkarikás aranyérme van. Torinóba még nem vitték ki, Vancouverben nyert két aranyat, Szocsiban aztán az extrém meleggel nem tudtak megbirkózni a norvég vaxmesterek. (A váltó után éppen Northug jegyezte meg szellemesen, ha a svédeknél Zlatan Ibrahimovic az egyik tag, akkor is ők nyernek.)

Ám máris itt az újabb nagy norvég tehetség. A csupán 21 éves Johannes Hösf­lot Klaebo egy éve sprinterként robbant be a nemzetközi élmezőnybe, idén azonban már 30 km-en is nyert világkupafutamot. Sífutásban a norvég egyeduralmat elsősorban a háromszoros olim­piai bajnok svájci Dario Cologna törheti meg, aki idén ismét remek formába lendült, megnyerte például a Tour de Skit.

Fotó: Reuters

A biatlonnak már hat éve a francia Martin Fourcade az állócsillaga, Johannes Thingnes Bö azonban az elmúlt években a nyomába ért. Kettejük, illetve Fourcade és a norvégok közötti vetélkedést, mint egy sakkjátszmában, a lélektani hadviselés is átszövi: a francia egész Norvégiát megsértette, amikor azt találta mondani, Böt éles helyzetben nyomasztja a lövészet terhe, ezért nem képes jó teljesítményre.

Síugrásban a lengyel Kamil Stoch már négy éve felért a csúcsra, amikor két olimpiai aranyat szerzett, s a formája most is lenyűgöző, úgy nyerte meg a négysáncversenyt, hogy mind a négy állomáson ő volt a legjobb. Marcel Hirscher lehet Phjongcshang legnagyobb vesztese. Legendás elődje, Ingemar Stenmark mondta róla, hogy talán már most minden idők legnagyobb alpesi sízője – hiszen az osztrák hatszoros világbajnok, s 2012 óta minden évben ő nyeri az összetett világkupát –, ám az olimpiai arany még hiányzik az éremkollekciójából.

S ez nem „járandóság”.