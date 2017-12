Ligetvédők láncon

Hogy meg ne feledkezzünk a harcos ligetvédőkről, a minap újabb attrakcióval adtak hírt magukról. Ezúttal egy faültető géphez láncolta magát egy háromfős zöld rohambrigád a Vakok kertjében, nehogy véletlenül dolgozni tudjanak a Városliget Zrt. ott tartózkodó emberei. A zord kommandósok szerint ugyanis szabálytalan a fák átültetése – holott a kivitelező egy ötvenéves tapasztalattal rendelkező német cégre bízta a munkát, egy olyan csapatra, amely kilencvenöt százalékos biztonsággal képes fákat átültetni.

A harcosok között természetesen ott volt a haragoszöld Komáromy (Ki, ha én nem) Gergő festékespalack-dobáló aktivista is, akit egyébként tavaly nyáron a közlekedési múzeum tetejéről vittek el a tűzoltók a pszichiátriára, de már kiengedték.

Ligetvédőnek lenni nem könnyű, örökös kreativitást igényel a pálya. Tavaly például egyikük azt találta ki, hogy feltartóztat egy markológépet, mert az biztosan „nagyot szól” kifelé… Tényleg nagyot szólt, ugyanis a kanalas kotró gémje fejen találta az aktivistát, amikor az a hajnali órán a masina elé állt. Még a nyelvét is elharapta szegény, a kivonuló rendőrök kérdéseire is csak pampogva tudott válaszolni. Ráadásul a gyenge fényben a sajtó számára tervezett fotó sem sikerült. (Pár perccel később egy aktivista hölgy felmászott a markoló legtetejére, de amikor látta, hogy fütyülnek rá, keseregve lekecmergett a gémről.)

Az örökös készenléti állapot persze erősen igénybe veszi a bozótéletre berendezkedő ligetvédőket. Zömük életvitelszerűen a Városligetben él, sátorban tölti a mindennapjait. Eltávolodván a civilizációtól, többen szabályosan visszavadultak a pattintott kőkorszakba. Tavasszal előfordult, hogy a metszeni érkező kertészeket is megmorogták. Igazából nem is baj, hogy most láncra verték magukat…