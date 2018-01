Kimaradt a tananyagból

Budapest ostromának kellős közepén – 1945. január 5-én – egy József körúti bérház óvóhelyén érte utol a halál – az éhhalál – Szabó Dezsőt, a XX. század egyik legvitatottabb magyar íróját, költőjét. Teteme napokon át egy szekrényből ácsolt koporsóban hevert a Rákóczi téri szökőkút mellett. Elképesztő nyelvi erejű íróként, kora egyik legnagyobb ígéreteként jegyezték Szabó Dezsőt, akiről még ma is alig tud valamit az átlagember. Honnan is tudhatna? Irodalmunkat is megtaposta a kommunista közelmúlt.

Az elsodort falu szerzőjét nem csak műfaji sokoldalúsága, plasztikus írásai emelték ki a többiek közül: radikális politikai állásfoglalásai miatt is megkülönböztetett figyelem övezte. A bolsevizmus demagógiáján éppúgy átlátott, mint az éledező nácizmus veszélyein. De azt még az ellenségei sem vitatták, hogy gyötrődései, sokszor tettlegességig fajuló indulata mögött mindig a magyarság féltése állt. Szállóigévé lett ars poeticája – Minden magyar felelős minden magyarért – ma is eleven. Vajon mikor lesz, hogy a fiatalság iskolai tananyagként is megismerkedhet Szabó Dezsővel? Azokkal együtt persze (Tormay Cécile, Wass Albert, Nyírő József és mások), akiket a szocialista szellemvasút mozdonyvezetői – Révai József, Aczél György, Magyar Bálint – évtizedeken át nemes egyszerűséggel „kifelejtettek” a menetrendből.

Ott, a Rákóczi téren hantolták el Az elsodort falu íróját. Még dörögtek a fegyverek. (Csak négy évvel később helyezték végső nyugalomra a Kerepesi temetőben.) „Meghalok én tízszer, százszor, / Nem félek én a haláltól. / De rakhatsz rám hegyet, hatot: / Míg magyar van: feltámadok” – jövendölte a rá jellemző daccal egyik versében ez a különös, halálában is rendkívüli ember. Tartozunk neki.