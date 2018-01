Teveajkak

Hogy milyen galád emberek vannak! A dicsőség hajszolása és a pénz utáni vágy egyes embertársainknak az eszét veszi. Azt már megszoktuk, hogy teljesítmény-sportágakban az edzők és a versenyzők dopping segítségével akarnak mind jobb eredményt elérni. Ez bizony előfordul lovaknál, agaraknál is. De hogy állatszépségversenyen ilyen külső eszköz bevitelével törtek volna diadalra, arról biztosan kevesen hallottak.

A múlt héten Szaúd-Arábiában történt, hogy egy tucat tevét kizártak a szépségversenyből. A biztos szemű zsűritagok felfedezték, hogy botoxolva van az állatok szája. Na nem annyira, mint némely pornósztáré, de azért, hogy minél csábosabb legyen. Ugyanis a sivatagi királyság legnagyobb versenyén különdíj jár a legszebb teveajkaknak, a fejformáknak, de még a mutatós térdet is értékelik. Itt a mérettel is lehet nyerni: a tevéket a legsúlyosabb és legnagyobb kategóriában is versenyeztetik.

Mégpedig nem is akármilyen díjakért. Az egy hónapos tevefesztiválon, amelyet először rendeztek meg a főváros, Rijád melletti külön erre a célra létrehozott bemutatóhelyen majd 15 milliárd (!) forintnyi pénzdíjat osztottak ki. Talán ez sarkallta arra a tenyésztőket, hogy egy kis botoxszal ellenállhatatlanná varázsolják a tevék küllemét. De hova jutunk így? Legközelebb a zsűrinek arra kell felkészülnie, hogy valaki a verseny előtt plasztikáztatja a tevéjét?!

Hol marad így a dromedárok becsületes, tisztességes összecsapása? Abban azonban bízhatunk, hogy az iszlám törvénykezés teljes szigorával lesújt a csalókra. Bár a tevék botoxolására valószínűleg nem találunk passzust a sáriában, de azért csak lesz egy fejezetrész, amelyet alkalmazhatnak e súlyos bűn megfékezésére.

Már csak azért is, mert a teve kultikus állat az arab világban. Nemcsak a sivatag hajója, hanem annál több is. Négyezer éve háziasították, ma szinte nem is találhatunk vadon élő tevéket. Szaúd-Arábiában valóban csak hobbiból tenyésztik, de sok más országban mind a mai napig ezzel az állattal jutnak el olyan helyekre, amelyek megközelíthetetlennek számítanak. Mint a slágerből tudjuk, teve van egypúpú és kétpúpú, az első Észak-Afrikában és a Közel-Keleten terjedt el, míg a másik fajta Közép-Ázsiában honos.

Rendkívül alkalmas sivatagi „munkára”: lábuk kétujjú patában végződik, amelyet kiterjedt párnák védenek, így nem süllyed el a homokban. A homokviharban orruk és fülük „becsukható”. Hetekig kibírják táplálék és víz nélkül, púpjaikban nem vizet, hanem zsír formájában táplálékot raktároznak. Egy oázisban 150 liter vizet is megisznak. Tevével elértek már 65 kilométer/órás sebességet is, sokan erre a sportra tenyésztik őket, de a komótos, kitartó járás a jellemzőjük. Naponta átlagban egy 130 kilós szállítmánnyal 50 kilométert tudnak megtenni.

De volt már olyan „csodateve”, amely elérte a 150 kilométeres távolságot. Mindene hasznosul: a bőréből kabátot, sátrakat készítenek, a húsát megeszik, a tejét megisszák, és ürüléke is kiváló tüzelőnek. Évezredek óta megbízható társa az embernek, amely tevekaravánjaival bejárta Ázsiát, a Közel-Keletet, Afrika északi részét, és Európába is eljutott ez az „áruszállító”. Szaúd-Arábiában tisztelik a múltat, és nagy becsben őrzik a tevét. Állítólag a honfoglaló magyarok a Kárpát-medencébe nemcsak lovon, hanem tevén is érkeztek. Erre eddig nem sikerült leleteket találni, de például III. Béla a keresztes hadjáratra induló Barbarossa Frigyesnek 1189-ben három tevét ajándékozott.

Tevehagyományaink a múlt ködébe vesztek. Inkább botoxhagyományaink vannak. Például van egy szocialista politikusnőnk, akit a köznyelv botoxkirálynőnek hív, ennek segítségével harcol az évek ellen, időtlen idők óta osztja az észt a különböző csatornákon. De miből állapították meg a szaúdi bírók, hogy botoxolták az állatokat?

Fülükbe súgtak egy viccet, a teve pedig mereven mosolygott.