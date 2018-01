Szerszámos láda

Észak-Korea – Most jön a nagy kibékülés?

Kim Dzsongun idióta – az utóbbi időben hányszor lehetett, főleg az amerikai sajtóban, ilyen állítással megspékelt „elemzést” olvasni. Most meg a koreai atomválságban minden szereplő az észak-koreai vezető által írt partitúrából játszik. Egy megfigyelő hónapokkal ezelőtt felhívta a figyelmet arra, ha Kim Dzsongun egyszer elkezd tárgyalni, az azt jelenti, hogy elérte a célját.

Még az sem kizárt, hogy percre ki volt számolva Észak-Korea „megbékélő” magatartása. Ezért kellett Phenjan részéről oly nagy iramban lezavarni a nukleáris kísérleti robbantásokat és a ballisztikus rakétateszteket. Ezek többsége sikeres volt, megvalósították a kitűzött célt, azt, hogy pusztító nukleáris eszközeikkel elméletben elérhetik az Egyesült Államokat.

Az ajtót berúgva a világ egyik legszegényebb országa beült az atomhatalmak igencsak szűk klubjába. Tette ezt úgy – bár bőszítve Washingtont –, hogy arra ügyelt, ne lépjen át egy határt, amire az Egyesült Államok is meggondolatlan csapással válaszolt volna. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának szankcióival meg úgyis számolt az ország. Kim Dzsongun ennek hatásosságáról a közelmúltban beszélt: „Száz év szankciót is kibírunk.”

A fő kérdés itt Kína, amellyel Phenjan kereskedelmi forgalmának nyolcvan százalékát bonyolítja le. „Meg kell érteniük – jelentette ki egy név nélkül nyilatkozó kínai diplomata –, hogy nekünk Észak-Korea legalább annyira fontos, főleg történelmi okokból, mint az Egyesült Államoknak Izrael. Nem hagyhatjuk, hogy tönkretegyék az országot.” Az azonban biztos, hogy egyedül Kínának van Észak-Koreához „szerszámos ládája”.

Mindenki tudja, hogy a térségben még egy hagyományos fegyverekkel elindított háború is milyen borzalmas következményekkel járna. Az első fél óra elteltével valószínűleg milliók hevernének élettelenül Szöul utcáin és terein. Ez megköti az igencsak mérges Egyesült Államok kezét, nem mozoghat szabadon, hiszen a szövetségesei – Dél-Korea és Japán – állampolgárainak élete a tét.

A jelenlegi szakaszban ugyancsak kétséges, hogy Észak-Korea atomrakétáival eltalálná-e az ugyancsak nagy célpontot, az Egyesült Államok területét, de szinte biztos, a környező Amerika-barát államok csapást szenvednének. A rakétaszakértők ámulva követték azt a technológiai előrelépést, amelyet Phenjan az elmúlt két évben megtett, az atomfegyverkezésében senki sem számított ilyen fejlődésre. A mostani Korea-közi tárgyalások akár évekig elhúzódhatnak, és akkor már Északnak lesz kellő ideje arra, hogy nukleáris fejjel felszerelt rakétáival megtanuljon célozni.

A déli testvér területén rendezett téli olimpia kiváló lehetőséget nyújt az északiaknak a „bátor lépések” megtételére. Panmindzsonban, a két Koreát elválasztó határon, a demarkációs vonal északi részén már két hete folynak a „magas szintű” megbeszélések, amelyeken a felek a sportügyi, kulturális, a társadalmat, a szétszakított családokat érintő kérdéseket vitatnak meg. A hónap elején Mun Dzsein dél-koreai elnök félórás telefonbeszélgetésen győzködte Donald Trump amerikai kollégáját arról, hogy halasszák el az olimpiai játékok idejére tervezett közös amerikai–dél-koreai hadgyakorlatot.

Ez Phenjan feltétele, hogy ő is részt vegyen az ötkarikás téli játékokon. A balközép koreai vezető megkapta Trump beleegyezését, így elhárultak az akadályok Észak-Korea részvétele előtt. Az amerikai elnök is jónak látta, hogy valamilyen formában kezdődjenek meg az egyeztetések Észak-Koreával. Igaz, hogy ezen az Egyesült Államok nem vesz részt, de azért hátulról mindenre rá kell bólintania. Egyenlőre a katonai kérdések nem kerülnek szóba. Trump amúgy sem fűz nagy reményeket a megbeszéléshez, mint korábban közölte: „Vagy húsz évig tárgyaltunk velük, és mire mentünk…”

A hetekben az egész folyamat a két ország közötti „vöröstelefon-összeköttetés” felújításával kezdődött, amellyel válságos pillanatokban lehet tisztázni a másik szerepét, ezt a vonalat 2016-ban Phenjan szakította meg. A megbeszéléseken szóba kerül a két Korea közös zászló alatti részvétele az olimpiai megnyitón, esetleg közös női jégkorongcsapat felállítása, az északiak számos kulturális együttest küldenek az eseményre, sportbemutatót tartanak. Az elmúlt évek eldurvult viszonyában minden közös részvétel eredménynek tekinthető. Erre és a nemzetközi elszigeteltségből bizonyos kimozdulásra számít Észak-Korea is. Jól tudja, hogy sportolói részvételével a téli olimpia egyik „főszereplőjévé” válik.

A napokban a világpolitika nem kisebb szereplője, mint Vlagyimir Putyin orosz elnök hívta fel arra a figyelmet, hogy hátrébb az agarakkal, mert Észak-Korea legfőbb vezetője, a 34 éves marsall korántsem együgyű. Vagyis mindent egy ügynek rendel alá, mégpedig annak, hogy országa nukleáris elrettentő erővel rendelkezzen. Az apja, Kim Dzsongil örökségét teljesíti, ugyanis ő fektette le az észak-koreai atomhatalom alapjait. A világ egyetlen dinasztikusan működő kommunista országának vezetői a túlélés zálogát, valamiféle Szent Grált látnak az atomfegyverben.

Még nem az övék, de már megérintették a szent ereklyét. Amikor apja halála után a fiatal Dzsongun 2011 végén átvette a hatalmat, nem sok reményt fűztek hozzá külföldön, gyakorlatlan, tapasztalatlan vezetőnek tartották. Aztán a hadsereg vezetőjét, a nagybátyját állítólag egy tüzérségi ágyú elé kötve kivégeztette. Elég látványos belépő egy fiatal diktátortól. Többé nem volt olyan, aki ellenvéleményt akart nyilvánítani.

Kétezer-tizenkettőben az új alkotmányban rögzítette az atombombát mint „a forradalmi örökség” részét, amely egyszerre szolgált geostraté­giai és belpolitikai célokat is. Az ország vezetőinek azt ígéri, legfőbb vágyuk szerint, ha eljön az ideje, akkor ágyban és párnák közt halhatnak meg, nem pedig lámpavasra lógatva. „Nem a semmiért hoztok áldozatot” – üzent a népnek Kim Dzsongun, hanem azért, hogy „függetlenségünket megőrizzük” a legnagyobb ellenséggel, az Egyesült Államokkal szemben. Ez hatásos. Sőt olyannyira, hogy Dél-Koreában is érződik valamiféle bámulat az északi testvér iránt, amely megteremtette magának ezt az önállóságot, míg a Dél behódolt nagy védelmezője, Amerika előtt.

A Kim-dinasztia tevékenységének következtében, az elavult kommunista berendezkedésnek és a költségvetés negyedét felemésztő katonai kiadásoknak „hála” Észak-Korea a világ egyik legszegényebb állama. A 24 milliós ország, amely több mint egymillió embert tart fegyverben, nemzeti jövedelme valahol Kambodzsa és Pápua Új-Guinea szintjén van. De még ebben is van némi elmozdulás. A külföldi elemzők szerint az ezredfordulón úgy 650 dollár volt az északi egy főre jutó GDP, ma ez már több mint ezer dollár. És van is látszatja: nem érkezik hír éhezésről, az arra járó kevés külföldi szerint nemcsak Phenjan, de a többi nagyváros is fejlődik. Emellett a nemzeti érzés nemcsak a kommunista propagandát sugárzó tévében, hanem a mindennapokban is dübörög: az emberek tényleg büszkék arra, hogy Észak-Korea atomhatalommá vált, így áldozatuk nem hiábavaló.

Kim Dzsongun nem az az öngyilkos típus. Nem akarja hatalma és élete vesztét. Jól kiszámítva lépései következményeit halad célja felé. Most belead apait-anyait, majd visszafog a tempón. Erre kiválóan alkalmas a februárban megrendezendő téli olimpia, itt majd a béketeremtő szerepében tetszeleg, de valójában semmi sem változik, csupán időt nyer. A történelem folyamán a Kim család mindig kiválóan aknázta ki a nagyhatalmi ellentéteket. Az 1950-es években a jelenlegi vezető nagyapja, Kim Ir Szen, az államalapító például kijátszotta egymás ellen a rivalizáló Sztálint és Mao Ce-tungot.

Vagy amikor az 1950–53-as koreai háborúban az amerikaiak haboztak a Szöul elleni ostrom megindításával, ő kihasználta ezt az időt, és támadott. A két Korea közt 1998-tól 2008-ig volt már egy „napsugárkorszaknak” nevezett tárgyalási folyamat a jövőbeli egyesülésről, az is egy szöuli baloldali kormány idejére esett, ám ennek 2006-ban Észak-Korea első atombomba-kísérlete vetett véget. Ma már jól látszik, hogy az ázsiai mosoly mögé rejtve milyen szándékok húzódtak meg az észak-koreai fejekben.

Észak-Korea kommunista diktatúra, számunkra elfogadhatatlan berendezkedéssel. Ám ez nem azt jelenti, hogy ott minden szinten alkalmatlan emberek vagy egyszerűen csak idióták ülnének. Megvan a csavaros ázsiai észjárásuk, a türelmük és az eltökéltségük, amelyek több ezer éves történelmükből adódnak.

Ne nézzük le őket!