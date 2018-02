Ingatlanpiac – Szinte lehetetlen most olcsón jó lakásra, házra lelni

Pesti kastély

Már biztosan elmondható, hogy felébredt tetszhalott állapotából a hazai ingatlanpiac. A tartósan alacsony kamatok és a pénzügyi környezet egyre vonzóbbá teszik a lakásokat, házakat. Itthon akár 56 ezerszeres árkülönbség is lehet az otthonok között.

Országszerte gombamód szaporodnak az új építésű ingatlanok, egyre több helyen már eljött az átadások ideje is. Emellett az olcsó lakáshitelek és a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) is lendületben tarthatják idén is a lakáspiacot. Az új lakások forgalmiadó-kedvezményének 2019 végi határideje miatt várhatóan tovább élénkül a vásárlási kedv, jóllehet az év második felétől csökkenhet az új beruházások indítása.

A statisztikák szerint a budapesti építkezésekben listavezető a XI., illetve a XIII. kerület 8500, valamint 8000 lakással, amely 95, illetve 55 darab új társasházat jelent csupán e két helyen.

A látványos tempót igazolja, hogy tavaly januárhoz képest az ingatlanfejlesztők által épített újlakás-kínálat mostanra 44 százalékkal nőtt a fővárosban, míg az eladatlan lakások aránya 6,5 százalékkal csökkent egy év alatt. Ami a megyei jogú városokat illeti, a legtöbb lakás Győrben épül az idén, mintegy 1700 darab, de Debrecenben is 1300 új lakás van kilátásban.

Szegeden a megközelítőleg ezer otthon építése az 500 lakásosra tervezett Cédrus Liget lakóparknak köszönhető, amely a legnagyobb lakóingatlan-fejlesztés a vidéki városokban. Miskolcon majdnem 700, Kecskeméten 550, de Székesfehérváron is 500 új lakást terveznek. Az egy évvel korábbi felméréshez képest idén 75 százalékkal kínálnak több lakást a vidéki beruházók, miközben a szabad lakások aránya, csakúgy mint Budapesten, csökkent, és jelenleg 51,5 százalékon áll. A fővároson kívül ezekből a legtöbbet Győrben (870), Szegeden (680) és Debrecenben (520) lehet találni.

A családi büdzsét érinti, hogy a tervek szerint 2020-ban az új lakások áfája a mostani 5 százalékról 27 százalékra nőhet. A várható magasabb ár elbizonytalanítja a vevőket, így a piaci szereplők egyre jobban sürgetik az áfakedvezmény meghosszabbítását. Az elmúlt hetekben biztató nyilatkozatokat hallhattunk kormányzati oldalról is, miszerint ez év második felében napirendre kerülhet a hosszabbítás lehetőségének átgondolása.

Fotó: MTVA/Bizományosi–Oláh Tibor

Pezseg a használt ingatlanok piaca is, de mindehhez a pénztárcát alaposan ki kell nyitni, a kassza pedig könnyen kiürülhet. Az áremelkedés nem áll meg, noha az év során némi lassulás is bekövetkezhet. Budapesten a tégla- és panellakásoknál 5–10, a családi házaknál 1–15 százalék között alakulhat az idei drágulás, a legtöbb vidéki városban pedig átlagosan 5–10 százalékkal nőhetnek az árak – ismerteti a Lugassal a prognózist Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Mindez azok után következhet be, hogy a használt lakások 9,9, az újak pedig 16 százalékkal drágultak 2017 harmadik negyedévében a hivatalos és előzetes adatok szerint.

A szakértő úgy véli, bár az országos áremelkedésben szerepe van a budapesti lakások áremelkedésének, a vidéki nagyvárosoknak is egyre nagyobb a súlyuk a hazai lakáspiacon. Szerinte nagyítóval kellett keresni azt a még megvásárolható pár tucatnyi használt ingatlant, amelyek ára nem érte el a 400 ezres négyzetméterárat, sőt félmillió alatt szinte nincs elfogadható állapotú otthon.

Persze az olcsó lakások szinte kivétel nélkül a külső pesti kerületekben vannak, rossz infra­struktúrájú környezetben. Az I. és V. kerületben szinte csak a bűvös egymillió forint/négyzetméter felett kapható új lakás, de a II. kerületre – Pesthidegkút máriaremetei városrésze kivételével – szintén ez az árszint a jellemző, ahogyan a XII. kerület Alkotás úttól távolabb eső beruházásainál, valamint a pesti oldalon, a VI. kerület belső részén is.

A vidéki kínálat átlagos négyzetméterára 387 ezer forint, amely szinte feleannyi, mint a fővárosi átlag. A legdrágább városokhoz Sopron, Székesfehérvár és Kecskemét sorolható 450 ezer forint körüli négyzetméterárral, de ettől az árszinttől nem sokkal marad el Győr sem.

Az új lakások piacán is széles a spektrum az áraknál a fővárosban – hangsúlyozza Balogh ­László. Tavaly decemberben a még elérhető legolcsóbb (350 ezer forint/négyzetméter) és a legmagasabb áron (2,5 millió forint/négyzetméter) kínált ingatlanok fajlagos ára között megközelítőleg hatszoros volt a különbség. Az újak átlagos négyzetméterára 764 ezer forint körül alakult.

Az értékesítés hónapokig tarthat az idén is, a paneleket bő két hónap, a téglalakásokat három hónap alatt lehet eladni, a családi házak félévnyi értékesítési ideje azonban egy-két héttel csökkenhet. Továbbra is Budapesten és a fővárosi agglomerációban, az autópályák menti megyei jogú városokban, illetve az ezek közvetlen szomszédságában található községekben, valamint a Balaton térségében, főként a tóparti településeken számítanak jelentős számú adásvételre a szakértők. Tavaly egyébként a vásárlások egyre nagyobb részét hitelből finanszírozták a vevők annak köszönhetően, hogy minden eddiginél alacsonyabb kamattal lehetett lakáshitelt felvenni – hangsúlyozza a szakértő.

Szerinte az új lakások piacának élénkülése 2019 végéig biztosan kitart, addig ugyanis 5 százalékos áfakulccsal lehet értékesíteni ezeket az ingatlanokat. Az árkülönbségek miatt a csok a fővárosban leginkább a használt lakások vásárlóinak, a vidéki városokban pedig az új lakások vevőinek vagy a családi házak építőinek nyújthat segítséget.

A panelek iránt érdeklődőknek számolniuk kell azzal, hogy az eladók itt engednek a legkevesebbet a meghirdetett árakból. Decemberben átlagosan csak 2 százalékot lehetett alkudni, szemben a vidéki házak esetében, ahol az ügyesebbek akár 7 százalékos csökkentést is ki tudtak harcolni. Az országos átlag alapján idén is 4-5 százalék körüli alkuval érdemes számolni.

Noha a legtöbb vásárló a fővárosban a 30, vidéken pedig a 25 milliós átlagárú ingatlanokat kereste, voltak több milliárd forintért kínált lakóingatlanok is: villák és kastélyok – derül ki az ingatlanportál összeállításából, amely a tavalyi év legdrágábban és legolcsóbban meghirdetett otthonait mutatja be. A két véglet között 56 ezerszeres a különbség. A legdrágább ingatlant ugyanis több mint ötmilliárd forintért hirdették meg, a legolcsóbbat pedig 100 ezerért.

A legmagasabb összeget egy Andrássy úton lévő budapesti kastélyért kérte a tulajdonos: 5,6 milliárd forintért kínálta eladásra a 18 szobás, több mint kétezer négyzetméteres alapterületű ingatlant. A második helyen a Baranya megyében található bükkösdi Petrovszky-kastély szerepel: a 15 szobás, mintegy 2500 négyzetméteres alapterülettel és 150 ezer négyzetméteres kerttel rendelkező, barokk stílusú ingatlant 2,5 milliárd forintért kínálják. A harmadik a budapesti Svábhegyen áll: 500 négyzetméteres, 10 szobás villa. Az árát 2,29 milliárd forintra taksálták. Utána egy újabb Andrássy úti palota következik, a 14 szobás, több mint 1000 négyzetméteres ingatlanért kétmilliárd forintot kért a tulajdonos. Az ötödik pedig egy 35 szobás, szintén az Andrássy úton található villaépület, amely 1,9 milliárd forintért a mai napig várja gazdáját.

A hétköznapi statisztika megdöbbentő: összességében elmondható, hogy a legdrágább ingatlanokért – a jelenlegi nettó átlagfizetéssel számolva – egy átlagos keresetű családfőnek több mint 800 évet kellene dolgoznia.

A legolcsóbb ingatlanok tavaly 100–390 ezer forint közötti áron kerültek a piacra, ezek jellemzően kis alapterületű, szinte teljesen romos, minden szegletükben felújítandó állapotú házak. Ezek közül is egy tápióbicskei ingatlan volt a legolcsóbb: a kétezer négyzetméteres telken lévő 30 négyzetméteres ház mindössze 100 ezer forintért került a piacra. Egerfarmoson 300 ezer forintért hirdettek meg eladásra egy családi házat, ugyancsak 300 ezer forintért kínálta a tulajdonos a Fejér megyei Rácalmáson lévő 70 négyzetméteres vályogházat.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyében található Cibakházán egy 80 négyzetméteres, 2,5 szobás, felújítandó házat hirdettek 350 ezer forintért. Megdöbbentő tehát a másik véglet is: a legolcsóbb ingatlanok egy 15-20 éves kocsi áránál is kevesebbe kerülnek.

Mint látszik, nem mindegy, mit, hol és mennyiért. A házépítés költsége az ország különböző pontjain más és más – a kivitelezés igényessége, a felhasznált anyag, a műszaki tartalom is jelentősen befolyásolja a büdzsét. Gyakorlatilag lehetetlen 220–250 ezer forintos négyzetméterár alatt családi házat kivitelezni, aki ilyet ígér, azt messze el kell kerülni. A reális átlagár 300 ezertől indul négyzetméterenként, de a jobb műszaki tartalom és a komolyabb múlttal rendelkező cégek esetében a költségek bőven meghaladhatják ezt az összeget.

A határ természetesen a csillagos ég. A garancia, a szavatosság, a határidők betartása miatt érdemes megfontolni, hogy egy tőkehiányos kis céget vagy egy tőkeerős, többéves múltú, referenciákkal rendelkező szakértőt bízunk-e meg a kivitelezéssel. Fontos, hogy a szerződést minél előbb kössük meg, ugyanis a cégek nagy része fél éven belüli kezdésre már nem kötelezi el magát a leterheltség miatt.

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy egyes építőanyagok ára az elmúlt egy-két évben akár 30-40 százalékkal is emelkedett, és ez a tendencia az idén is folytatódhat, csakúgy mint a tervezési költségek növekedése. Legalább 10 százalékos áremelésre kell számítani. Azok a magánszemélyek, akik maguk szervezik a teljes kivitelezést, könnyűszerkezetes családi ház esetén 8–10, hagyományosnál 10–14 hónap kivitelezési idővel szembesülhetnek. Ha bankhitelt, csokot is igénybe kíván venni a tulajdonos, akkor akár négy hónapot is rászámolhat a kivitelezési határidőre.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy január 1-jétől még szigorúbb energetikai előírások léptek életbe az új házak tervezésekor, építésekor. Így vastagabb szigetelés kell majd az aljzatbetonba, a mennyezetre, a külső falakra, azaz „jól be kell csomagolni” az épületet. S mindez szintén többletkiadással járhat.

Míg 2015–2016 során egy átlagos 100 négyzetméteres családi ház bekerülési értéke 19 millió forint körül volt tervezéssel együtt, addig 2017-ben ez már 24–25 millió forintot tett ki, és mindezt várhatóan idén nem ússzuk meg generálkivitelezésben 27–30 millió forint alatt. Amennyiben úgy döntünk, hogy kalákában építkezünk, akkor még inkább készüljünk fel egy elhúzódó, ugyanakkor némileg költséghatékonyabb építkezésre. Ilyen építési mód esetén érdemes tisztában lennünk a házépítés lépéseivel és a rá vonatkozó szabályozásokkal.

Azonban nincs se ház, se lakás, se új, se használt, ha hiányzik a szakember. Az elmúlt évtizedben több tízezer dolgozót veszített az építőipar, ám pontos számot nehéz mondani, ugyanis ezt az ágazatot sújtja legjobban a feketemunka. Az egyre növekvő kereslet, a beruházási kedv mellett hiányzik az utánpótlás, az olyan fiatal, aki az építőipari szakmát választaná, miközben az elvándorlás csökkenő mértékben ugyan, de folyamatosan rontja a helyzetet. Pedig az építőipari hiányszakmákat szinte minden magyarországi megyében állami támogatással ingyen ki lehet tanulni.

A megfogyatkozott emberi erőforrásnak mind műszaki, mind fizikai vonalon az a következménye, hogy az építőipari ágazat szereplői jelentősen magasabb árakon és hosszabb határidejű vállalásokkal lesznek csak képesek ellátni a feladataikat. A nagy generálkivitelezők ma könnyen veszíthetnek azokon a munkákon, amelyekre fél-egy évvel korábbi ajánlatuk alapján kötöttek szerződést. Pedig napjainkban az építőipari szakmák versenyképes béreket kínálnak, hiszen egy jó ipari szakmával és kellő gyakorlattal rendelkező ember a nettó 250-300 ezer forintot is megkeresheti.

A legnagyobb hiány azonban a jó képességű, vállalkozó szellemű szakemberekből van, akik mikrovállalkozást irányítva akár kész ház megépítésére is képesek. A legtöbbet ácsból, asztalosból, kőművesből, központi víz-, fűtés- és gázhálózat-szerelőből és villanyszerelőből keresik. A tapasztalat azt mutatja, az újsághirdetésekre alig van jelentkező, így nem marad más lehetőség, mint a külföldre – leginkább Németországba – távozott szerelőcsapatok hazacsábítása.

Miközben azt nem tudni pontosan, hogy az építőiparban foglalkoztatottak között hányan vannak azok, akik valójában külföldön dolgoznak, csak éppen rendelkeznek itthon bejelentett lakcímmel, így a magyarországi munkavállalók közé számolják őket. Ettől függetlenül nem szabad elmenni szó nélkül amellett sem, hogy ebben a vezető iparágban 28 százalékkal – megközelítőleg 700-zal – több új cég jött létre tavaly. „Most, hogy lesz újra becsületük, jó bérük, bejelentett státuszuk ezeknek a munkásoknak, lassan megint el fognak kezdeni ilyen szakmákat is tanulni a fiatalok, de ez egy lassú folyamat” – hangoztatta a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség. Szerintük kézenfekvő megoldás az is, hogy a gépesített, egyszerűsített technológiák felé mozdul el az iparág.

A hazai áremelkedés valóban látványos, ám érdemes átlépni az országhatárokon. Az ingatlanok drágulása nagyjából egyszerre indult el a régiós országokban, igaz, eltérő tempóban. Hazánkban jóval magasabb arányban (8 százalék felett), míg Csehországban, Lengyelországban és Szlovákiában visszafogottabb, 1,2–1,8 százalékos volt tavaly a drágulás – ismerteti az adatokat Balogh László. Az itthoni növekedés kétszerese az uniós átlagnak, ám a legnagyobb ingatlanpiaci áremelkedést Csehország könyvelhette el a maga 13 százalékával.

Ez a növekedés a fővárosokra és a nagyvárosokra, illetve azok agglomerációira jellemző. Szlovákiában is: a Pozsony környéki átlagos négyzetméterár elérheti a 400–450 ezer forintot, míg Varsóban ugyanez 550 ezer forint körül mozog. Bukarestben tavaly hozzávetőleg 400 ezer forintnak megfelelő összeget kértek egy négyzetméternyi ingatlanért.

Prágában az átlagár 650-700 ezer forint körül mozog, ám Csehországon belül is jelentősek voltak az eltérések: van olyan térség, ahol koronáról átszámítva 100 ezer forintos négyzetméterár adódott. A szakértő azonban kiemeli, hogy azt is megvizsgálták, az egyes országok nettó átlagjövedelmeit is figyelembe véve vajon melyik fővárosban hány havi fizetést kell félretenni egy 50 négyzetméteres lakás megvásárlásához.

Régiónkban a szlovák főváros a legdrágább: Pozsonyban 11,3 évnyi átlagjövedelem szükséges a lakásvásárláshoz. Ezt követi Prága 10,9 évvel, majd Bukarest jön 9,7 évnyi jövedelemmel. Varsóban már csak 8,5 évnyi fizetést kell félretenni egy 50 négyzetméteres lakás megvásárlásához, Budapest pedig a legolcsóbb 7,6 évnyi jövedelemmel.

Ami a globális piacot illeti, olyan, mintha Monacót nem is érintette volna a pénzügyi és gazdasági válság: az elmúlt tíz évben 180 százalékkal emelkedett a luxusingatlanok ára, így a városállam letaszította a trónról az eddig legdrágábbnak számító Hongkongot. A hercegségben nem kevesebb, mint 13 millió forint körüli összeget kérnek egy luxuslakás négyzetméteréért, ám egy átlagos méretű, különösebb fényűzést nem kínáló otthon sem úszható meg egymilliárd forint alatt – közölte a Bloomberg. Tokió sem olcsó a maga 9 millió forintos négyzetméterárával, amelyet New York, Sanghaj, Párizs, Moszkva, Szingapúr követ, míg Dubaj a tizedik helyen áll, ahol már „csak” 1,5 millió forintot kérnek egy négyzetméterért.

Mindebből jól látszik, a hazai ingatlanárak világviszonylatban nem számítanak kiugróan magasnak. Kínálat bőven van, a kereslet is élénkül, nem véletlen, hogy a befektetők újra az ingatlanvásárlás felé fordulnak.