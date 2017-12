CARRIE BRADSHAW, KEDVESEM

Mint a nagymamák idejében

Cseppet sem csodálkoznék, ha cinikusnak és minden pátosz nélküli embernek gondolnál az írásaim alapján, de azért azt tudd, hogy ez csak menekvés. Ha az ember semmit sem tud tökéletesen csinálni, a legkevésbé bántó dolog az, ha nevet magán. Pedig én hiszek az angyalokban, meg a Szentlélekben is, és igyekszem meghallani, ha üzennek valamit. Tekintettel arra, hogy ezt a legritkábban teszik galamb vagy ragyogó lény formájában, figyelni kell nagyon.

Erre a karácsonyra a barátnőmön keresztül érkezett hozzám a gyógyító üzenet. Ez a mélyen hívő római katolikus lány sokat tanult a keleti gondolkodásról és a buddhizmusról. Együtt töltöttünk néhány napot a múlt héten Barcelonában. Az első ajándékom az volt, hogy napokon keresztül békésen, nyugodtan beszélgethettem vele, és tanulhattam tőle. Ezúttal rajta keresztül súgtak az angyalok. Nagyon messziről indultak. Onnan, hogy a keleti tanítóknak mennyire nehéz megérteni a nyugati ember állandó bűntudatát, hiszen mi azt tanuljuk, hogy eredendően bűnösnek születünk, és rengeteg olyan miatt is emésztjük magunkat, amit még megfogalmazni sem tudunk – persze ennek köszönhetjük, hogy létrehoztuk a pszichológia tudományát.

A keleti ember nem bánkódik olyan dolgon, amelyet jó szándékkal tett, de aztán balul sült el. Mi pedig egy összeesett habcsók láttán is szörnyű bűntudatot érzünk az elfecsérelt alapanyag, idő, áram és a cukorszirup miatt, amellyel csak a szálpróbát végeztük el, nem fújtunk belőle karikába tekert drót segítségével hólyagot, pedig ha megtettük volna, tudhattuk volna, hogy nem érte el a fövő cukor a 116 fokot… és akkor ezt lehet továbbgondolni, és végül arra jutni, hogy nem érek én semmit. Az angyalok ilyenkor fogják a fejüket, legalábbis remélem.

Pedig a keletiek szerint a „nem ártani” törvénye magunkra is vonatkozik. Azt hiszem, a nyugati angyalok szerint is.

Olyan nehéz listát írni arról, hogy mit csinálunk jól? Mire lehetünk büszkék?

Én arra vagyok a legbüszkébb, hogy amikor a nagy család összejön nálunk karácsony első napján, nem régen látott rokonok üdvözlik egymást szertartásosan, hanem azok, akik tényleg végtelenül szeretnek együtt lenni. Megállás nélkül politizálnak – mióta az eszemet tudom, ugyanazokat szidják. Zajosak lesznek, csak azért nem a tepsiből faragják ki a bejglit, mert az idén megrendeltem, és ezzel még támogattam is a nagyon szuper kis cukrászdát a falunkban. Az unokatestvéreimmel heti rendszerességgel beszélek, az unokahúgaim mellettem nőnek fel, a sógornőimről többet tudok, mint az anyjuk.

Mindenki oldott lesz és vidám, és lehet, hogy nálunk nincsenek nagy családi szertartások, és szent szövegeket sem olvas fel senki, de mindent pontosan úgy fogunk csinálni és főzni, ahogyan a két nagymamám idejében volt. Az összes karácsonyfadísz eredetét ismeri majd mindenki, meg a régi történeteket is.

Önfeledten vitatkoznak majd azon, hogy hány rangfosztott idős hölgy teázott a szalonban, mikor Gyuri, az anyám unokatestvére (ma világhírű professzor) matrózruhában beleesett a ciszternába. Ezen pontosan hatvan éve szórakoznak, akárcsak apósom elsőáldozási képén, amelyen le van satírozva a füle, mert a dédi úgy találta, hogy eláll.

Én még csak húsz éve kérdezgetem, hogy tudjátok, az a kis kockás stüszivadász-ruha, amelyet a kisfiam kapott az első karácsonyára, jaj, emlékeztek, hogy milyen édes volt benne? Hát hogyne emlékeznének, meg arra is, hogy megette kilenc hónaposan a diós bejglit, és pillanatok alatt tele lett kiütéssel. A végén megnézzük a Casablancát, mert régen mindig azt adták a tévében karácsonykor. Remélem, hogy az én unokáim is idézni fognak, mert én is pont úgy teszek majd, mint az apai nagymamám.

A film utolsó kockájáig reménykedem, hogy Ingrid Bergman másként dönt, aztán kijózanodva megkérdezem, szó szerint úgy, mint ő: – Most mondjátok meg, hogy tudok én egy ekkora marhaságon minden évben zokogni?