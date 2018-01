Korhatár

Kerekasztal – Összeomlik-e a magyar nyugdíjrendszer?

A választások közeledtével mindig előkerül a nyugdíjbomba, amely az aktuális ellenzék szerint biztosan robbanni fog, ha a kormány nem lép. Az éppen regnáló kormány viszont csak óvatos mozdulatokat tesz a hatástalanítás érdekében. De vajon tényleg robbanószerkezeten ülünk? Ha igen, van-e időnk, hogy elkerüljük a detonációt? A Lugas kerekasztalához ezúttal a nyugdíjkérdésben járatos szakértőket hívtunk: Kovács Erzsébetet, a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezetőjét, Matits Ágnes címzetes egyetemi docenst és Gál Róbertet, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársát, a Corvinus egyetem magántanárát.

Lugas: A demográfiai előrejelzések szerint a mostani 18,28 százalékról 2041-re 28, 2060-ra pedig 33 százalékra nő a 65 éven felüliek aránya a lakosságon belül. Ez azt is jelenti, hogy egyre kevesebb a járulékfizető, akinek a befizetéseiből fedezni kellene az idősek ellátását. Sokan biztosak abban, hogy ez nem fog menni, és a jelenlegi nyugdíjrendszer összeomlik. Megtörténhet ilyesmi?

Matits Ágnes: Nagyon károsnak tartom, hogy a nyugdíjrendszer összeomlását emlegetik. Meggyőződésem, hogy minden civilizált társadalomnak meg kell találnia a mindenkori társadalmi-gazdasági helyzethez igazodó nyugdíjrendszert. Ugyanakkor fontos, hogy ezt jó előre tegyük meg, hogy ne kelljen ad hoc intézkedéseket hozni, egyáltalán a rendszer összeomlásától tartani.

Kovács Erzsébet: A nyugdíjrendszer úgynevezett folyó finanszírozású, ami azt jelenti, hogy az aktuális járulékokból fedezik az ellátásokat. De ez nem jelenti azt, hogy ha kevesebb jön be, mint amennyire szükség van a nyugdíjak kifizetéséhez, ne lenne lehetőség átcsoportosításra máshonnan, vagy magasabb járulékkulcs kiszabására, vagyis az egész rendszer viszonylag rugalmasan alakítható.

Gál Róbert: A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer az egyik legszívósabb intézmény. Háborúkat követően előbb felépül a telefon- és az áramszolgáltatás, majd nyugdíjat fizetnek, és csak utána állítják helyre a gázszolgáltatást. Grúziában és Koszovóban is ez történt, és ezek a legszélsőségesebb esetek. Ahol összeomlott a pénzrendszer, ott szénben vagy szappanban fizettek. Ne felejtsük el, hogy a magyar nyugdíjrendszer is átélt egy hatalmas megrázkódtatást, mégsem omlott össze: a rendszerváltást követően nagyjából öt év alatt eltűnt a munkaerőpiac egyharmada, emiatt drámaian csökkentek a nyugdíjjárulék-bevételek, mégsem volt olyan hónap, hogy időre ki ne fizették volna az ellátásokat. Ekkora sokkot remélhetően sosem fog újra átélni ez a gazdaság. Nincs tehát olyan természeti törvény, amelyik veszélyeztetné a nyugdíjrendszert. De ez nem jelenti azt, hogy nem kell tennünk a hosszú távú fenntarthatóságáért.

Matits Ágnes: Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ha valaki nem fizet tb-t, annak nem lesz nyugdíja. De arra nem volt példa még, hogy aki fizet, annak elvesszen a jogosultsága. Ez a legstabilabb befektetés és a legelső öngondoskodás. Ezt meg kell érteniük a fiataloknak, akik a sok riogatás miatt most úgy lépnek be a munkaerőpiacra, hogy „minek fizessek tb-t, nekem már úgysem lesz nyugdíjam”.

Lugas: Mert biztosan lesz nekik?

Gál Róbert: Én optimista vagyok a tb-nyugdíjjal kapcsolatban. Abszolút kielégítő szinten tudnak maradni a kifizetések hosszú távon is. Mivel pedig a most a munkaerőpiacra belépő korosztályok körében már 35 százalék körül van a diplomások aránya (míg egy generációval korábban még csak 15 százalék volt), várhatóan tovább maradnak majd egészségesek, így sokkal tovább tudnak majd dolgozni, magasabb keresettel, amely után magasabb lesz a nyugdíjuk is.

Lugas: Nem jelent tehát veszélyt, ha egyre kevesebb gyerek születik, és – mint az előrejelzések mutatják – 45 év múlva egy időskorúra már kevesebb mint két aktív korú jut majd?

Kovács Erzsébet: A nyugdíjrendszer szempontjából egyáltalán nem biztos, hogy baj, ha valaki nem vállal gyereket. A gyermekteleneknek ugyanis azzal, hogy nem maradnak otthon évekig, magasabbra ívelhet a karrierjük, nagyobb lehet a jövedelmük, több járulékot fizethetnek be. Ha a következő néhány éven belül minden szülőképes korú nő gyermeket vállalna, olyan hiány keletkezne a befizetési oldalon, ami talán nagyobb bajt okozhatna, mint a nyugdíjas-aktív arány kedvezőtlen változása.

Gál Róbert: Fontos leszögezni, hogy akinek nincs utódja, az is eltart gyerekeket, csak nem közvetlenül, hiszen fizet oktatást, gyermekegészségügyi ellátást és minden egyebet, amit adókból finanszíroznak, akár nagyobb mértékben is hozzájárulva ezek fenntartásához, mint maguk a szülők. A dolog másik oldala, hogy a gyermektelenek, pont azért, amit Kovács Erzsébet említett, és mert nem kell közvetlenül iskoláztatásra, ruházásra, nevelésre költeniük, félre tudnak tenni, fel tudnak készülni az időskorukra anyagilag is.

Lugas: De hogyan készüljenek fel? Hiszen nemcsak azt hallják, hogy összeomlik a nyugdíjrendszer, de azt is, hogy ha van megtakarításuk, azt ne vigyék a nyugdíjpénztárakba, mert ellopják a pénzüket.

Matits Ágnes: Ahogyan nem igaz, hogy össze fog omlani a nyugdíjrendszer, az is hamis állítás, hogy az állam ellopta a magánnyugdíjpénztári pénzeket. Ehelyett ugyanis az ottani felhalmozásnál lényegesen nagyobb vagyoni értékű jogot kaptak vissza az egykori pénztártagok.

A magánnyugdíjpénztárak megszüntetése mindazonáltal óriási bizalomvesztést okozott, amit nagyon nehéz helyrehozni. Ráadásul az emberek a mai napig nem értik pontosan az egész nyugdíjrendszer működését, így ugyanolyanok a reakciók, mint 25 éve, miközben nagyon tisztességes és komoly szakemberekből kialakult egy hozzáértő nyugdíjbefektetői szakma.

Gál Róbert: Én rendkívül kontraproduktívnak tartom a sokszor a pénzügyi körökből érkező üzenetet a magánnyugdíjpénztári pénzek ellopásáról. Ha ugyanis az emberek naponta azt hallják, hogy a kormány ellopta a pénzüket, ami egyébként nyilvánvalóan nem igaz, akkor nem fogják a pénzügyi szektorra bízni a megtakarításukat. Vagyis a nagy marketingköltséggel felépített kampány, amely arról szól, hogy össze fog omlani az állami nyugdíjrendszer, éhen fogtok halni, gyertek hozzánk a pénzetekkel, az nem fog működni, ha a másik csatornán azt mondják, hogy ez a pénz elveszhet.

Lugas: A nyugdíjak csökkentése sem reális veszély? Ez politikailag nyilván öngyilkosság lenne, de nem képzelhető el, hogy nincs más megoldás a nyugdíjrendszer fenntartására?

Kovács Erzsébet: Az egyéni nyugdíjak csökkentése biztosan nem járható út, a nyugdíjköltségeket azonban többféleképpen is le lehet faragni. Ilyen például, ha felemelik a korhatárt, hiszen így kevesebbeknek és rövidebb ideig kell ellátást fizetni.

Matits Ágnes: Valójában már csökkentek a nyugdíjak azzal, hogy megváltoztatták az évenkénti emelés módját, mert míg korábban ötven-ötven százalékban az inflációhoz és a béremelkedéshez igazították, most teljes egészében az inflációtól teszik függővé. Ez pedig időközben jelentősen csökkent, míg a bérek emelkedtek, de egyik évről a másikra sosem volt nyugdíjcsökkentés.

Kovács Erzsébet: A nyugdíjkiadásokat is lehet mérsékelni, de a bevételeket is lehet növelni, ez politikai döntés kérdése. És az sem biztos, hogy többletforráshoz járulékemeléssel kell jutni, elérhető ez a foglalkoztatotti kör tágításával vagy más források idecsoportosításával is.

Matits Ágnes: Meggyőződésem, hogy a nyugdíjat vagy annak egy részét nem járulékokból, hanem fogyasztási típusú bevételekből, adókból kell finanszírozni, mert mindenki fogyaszt, azok is, akik eltitkolják a jövedelmüket, azok is, akiknek nincs munkahelyük.

Lugas: Mi lesz azokkal, akik a jelenlegi szabályok szerint – mert nem szereztek legalább 15 év szolgálati időt – nem szereznek jogosultságot nyugdíjra? Megoldás-e számukra az alapnyugdíj?

Matits Ágnes: Szerintem az alapnyugdíj igazságosabb lenne, mint a mostani minimálnyugdíj. Akinek ugyanis a megszolgált nyugdíja kevesebb, mint a minimálnyugdíj, az most ugyanannyit kap, mint aki egy napot sem dolgozott. Az alapnyugdíj viszont az a minimális összeg lenne, amelyet mindenki megkap, erre jönne kvázi munkanyugdíjként mindaz, amit megszolgált.

Kovács Erzsébet: A kérdés csak az, hogy megérett-e a társadalom arra, hogy azoknak is adjunk „nyugdíjat”, akik semmit nem tettek a saját időskori megélhetésükért.

Matits Ágnes: Hagyjuk őket éhen halni?

Kovács Erzsébet: Nem ezt mondom, csak hogy a téma szakértői szerint az alapnyugdíj nem ösztönöz munkavállalásra, ahogyan az alapjövedelem sem, hiszen akkor is kap minimális összeget valaki, ha ki sem mozdul a lakásából.

Lugas: Mennyi emberről beszélünk, akinek egyáltalán nem jár semmi?

Gál Róbert: Egyelőre nem szorulnak ki tömegek a rendszerből, csak alacsony nyugdíjakat kapnak. De ez azért van, mert alacsonyak a keresetek is, és egyre inkább jelentkezik a járulékelkerülés hatása is. Európán belül Magyarországon a legalacsonyabbak között van az idősek relatív szegénységi kockázata (a 65 év felettiek hét százalékának alacsonyabb a jövedelme, mint az átlagjövedelem hatvan százaléka; az uniós átlag 15 százalék). Az átlagnyugdíj és az átlagos nettó kereset aránya 66 százalék, ami nemzetközi összehasonlításban igen magas. Azt látjuk tehát, hogy ez az ország megengedi magának azt a luxust, hogy mindenkinek nyugdíjat fizessen, míg például a hasonló jövedelmű Brazíliában vagy Chilében az idősek jelentős része nem kap semmilyen ellátást.

Matits Ágnes: A nyugellátások azért is alacsonyak, mert a frissen nyugdíjba vonuló nőknek átlagosan csak harminchét, a férfiaknak negyven év a szolgálati idejük. Ez viszont átlag, vagyis sokan vannak, akiknek ennél jóval kevesebb az elismert szolgálati évük. De kétségtelen, hogy egy megfelelően hosszú életpályát befutó és jó keresetű embernek a magyar nyugdíjrendszer nagyon jó keresetpótlást biztosít.

Lugas: Szükség lesz a nyugdíjkorhatár további megemelésére?

Kovács Erzsébet: Bármikor meg lehet csinálni a mostanihoz hasonló, lépcsőzetes nyugdíjkorhatár-emelést, amikor évente fél évekkel nő az a betöltött kor, amikortól nyugdíjba lehet menni. Jelenleg a várható élettartamok alapján egy nő 65 éves korától kezdve még átlagosan 17, egy férfi 12 évig kap nyugdíjat. Ha ezt elfogadjuk küszöbszámnak, mondhatjuk azt, hogy úgy kell emelni a nyugdíjkorhatárt, hogy várhatóan és átlagosan 17 év legyen a nyugdíjban töltött idő. De ezzel például az a probléma, hogy ha egységes a nyugdíjkorhatár, akkor ezzel a férfiak rosszabbul járnának.

Gál Róbert: Ennél még élesebb a képzettség szerinti különbség. A diplomás munkakörökben dolgozók korhatárát könnyebben ki lehet tolni. Mondjuk egy könyvtáros akár 70-75 éves koráig is tud dolgozni, de egy sor olyan fizikai munka van, amelyet jóval kevésbé idősen sem tud ellátni egy ember.

Matits Ágnes: Amin változtatni kellene, az a nyugdíjba vonulási idő kötöttsége, mert az egyiknek az a baja, hogy 65 évesen elküldik, a másiknak az, hogy csak 65 évesen mehet nyugdíjba. Egy egészen más típusú gondolkodásra, rugalmasabb rendszerre lenne szükség.

Gál Róbert: Én e tekintetben nagyon óvatos vagyok, mert az ilyenfajta rugalmasság mindig csak lefelé működik.

Matits Ágnes: Pedig bizony a Nők 40 szabálynál sincs rendben az, hogy ugyanannyi szolgálati idővel, de mondjuk 59 évesen valaki ugyanakkora ellátást kap, mint aki már betöltötte a 65. életévét, mert az előbbi esetben jó esetben hat évvel hosszabb ideig fog nyugdíjat kapni. Félreértés ne essék, jónak tartom a negyvenéves munkaviszony utáni nyugdíjba vonulás lehetőségét, de nem ugyanazokkal a feltételekkel, mint a rendes nyugdíjba menetelnél. A nyugdíjba lépéskor elért életkort én mindenképpen beépíteném az induló nyugdíj megállapítását jelentő képletekbe.

Kovács Erzsébet: Szerintem is ki lehetne alakítani egyfajta bónusz-malusz rendszert, hogy aki negyven évet ledolgozott ugyan, de még nem töltötte be a rá irányadó nyugdíjkorhatárt, nyugdíjba mehessen, de csökkentett ellátással. A nyugdíj mértékét viszonylag jól ki lehet számolni a várható nyugdíjban töltött idő meghatározásával. Azt egyébként én nem támogatom, hogy különböző csoportokba soroljuk a nyugdíjasokat iskolázottság vagy egyebek alapján, mert akkor odavész a nyugdíjrendszer azon lényege, amelyik a szolidaritáshoz kötődik. Tudomásul kell venni, hogy vannak, akiknek már az induláskor rosszak voltak az esélyeik, nem tudtak képzettséget szerezni, így jó munkát sem találni, sem előrehaladni a karrierben. A többiek által finanszírozott nyugdíjjal legalább időskorukban segíteni kell megélni a nehéz sorsúakat.

Lugas: Még visszatérve a Nők 40-re: mit gondolnak azokról a – sokkal inkább politikai, semmint szakmai – felvetésekről, hogy a férfiakat is nyugdíjba kellene engedni negyven év szolgálati idővel?

Kovács Erzsébet: Ezt tényleg nem bírná el a nyugdíjrendszer. A nők közül 181 ezren éltek a korábbi nyugdíjba vonulás lehetőségével, és ez a nyugdíjkassza 7,5 százalékát vette igénybe.

A férfiak közül legalább ennyien el tudnának menni negyven év után nyugdíjba, és ez már a nyugdíjkassza 8,7 százalékára rúgó többletkiadás lenne, mert a férfi-átlagkeresetek magasabbak. Ráadásul közülük sokan már 54 évesen elérhetik a negyvenéves munkaviszonyt, mert van, aki nyolc általános után rögtön munkába állt.

Matits Ágnes: Azt látjuk, hogy az embereknek inkább az a bajuk, hogy nem tudják mivel eltölteni az idejüket időskorukban. Nincs feladat, nem érzik magukat többé fontosnak. De ezt sajnos sokan csak akkor hiszik el, amikor már nincs visszaút.

Gál Róbert: Nem véletlen, hogy főleg a férfiak körében megnő a halálozás röviddel a nyugdíjba vonulás után.

Lugas: A beszélgetés során talán sikerült tisztáznunk, hogy a nyugdíjrendszer nem fog összedőlni, ugyanakkor az is látszik, hogy a hosszú távú stabilitásért tenni kellene. A Nyugdíj- és időskor kerekasztal, amelynek a munkájában önök is aktívan részt vettek, a 2010-ben kiadott, évekig tartó vitái alapján kimunkált jelentésében felvázolta a lehetséges változtatási irányokat. Ám azóta sem történt semmi.

Matits Ágnes: A nyugdíjrendszert érintő döntések jól előreláthatók. Már régen megszülettek nemcsak azok, akik mondjuk tíz-húsz év múlva mennek nyugdíjba, de azok is, akiknek az ő nyugdíjuk finanszírozására kellene járulékokat fizetni. A szakma már húsz éve sürgeti az átfogó reformot, ehelyett azonban folyamatos tűzoltás, mondhatni, permanens nyugdíjreform zajlik csak.

Kovács Erzsébet: A paraméterekhez rendre hozzányúlnak annak érdekében, hogy egyensúlyban maradjon a nyugdíjrendszer, ilyen volt a korhatáremelés is.

A kerekasztalban immár nyolc éve megfogalmazott javaslatok nagy része ma is érvényes, a jelentésben megvalósítható alternatívák szerepelnek.

Matits Ágnes: Bármelyik verziót meg lehet valósítani, a politikának el kell döntenie, kiket akar preferálni, a szakma meg fogja találni a módját, hogy azt el lehessen érni. De a szakértőket is meg kellene kérdezni a nyugdíjrendszerre vonatkozó konkrét döntések meghozatala előtt, mert annál nincs rosszabb, mint úgy változtatni, hogy nem vagyunk pontosan tisztában a lehetséges következményekkel.