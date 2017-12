Hógömbvilág

Karácsonyi filmek – Hollywood viszonya az ünnepkörhöz

Ahogy egy reklámot kutya és gyerek ad el, úgy a karácsonyi filmekhez a család, a szeretet, a csengettyűk és a hó tartozik. Legalábbis elvileg. Az elmúlt években ugyanis nagy változás következett be: a tradicionális értékek már nem menők, mégis a giccses tévéfilmeket gyártó Hallmark zsebelte be az idén a legnagyobb reklámbevételt. Milyen tehát ma egy karácsonyi mozi?

A karácsonyhoz hozzátartozik a filmnézés. Valószínűleg nincs olyan magyar család, amelyik ne ülte volna végig legalább egyszer az ünnep idején valamelyik csatornán biztosan vetített Sisi-trilógiát (idén a Duna nézői örülhetnek) vagy az általában 25-ére, 26-ára időzített Reszkessetek, betörők! első és második részét (most a TV2 kergeti Kevinnel a lopós párost).

Ha viszont beszélgetésekben kerül elő a karácsonyi filmek témája, biztos, hogy a család és a barátok az ünnepek alatt felgyülemlett összes frusztrációt egymás nyakába zúdítják, és nem jutnak dűlőre. Van, akinek egyértelmű, hogy a Die Hard akciófilm volta ellenére karácsonyi film, hiszen az első és második része is az ünnephez kötődik.

Mások Julie Andrews-t és A muzsika hangját tekintik a hangulathoz illőnek, hiszen a nyolcvanas-kilencvenes években rendre ilyenkor adta a tévé. Megint mások csak a hófödte, mézeskaláccsal és karácsonyi cukorkákkal díszített filmeket tartják elég ünnepélyesnek.

Gordiuszi csomó

A hazai HBO szerint a jó karácsonyi film az egész családnak szól, elsősorban a szeretet, az elfogadás, a megbocsájtás és a megértés témájára épül – főként vígjáték, romantikus vagy animációs mozi formájában. Az MTVA a filmek esztétikumát és azokat az értékeket emeli ki, amelyeket speciálisan a magyar közönség vall magáénak az ünnep kapcsán.

– A karácsonyi film mindenképp hangulatában megnyerő, pozitív, nem brutális vagy véres darab, ezért az egész család nézheti. Ehhez pedig a legjobban a téli időszak illik, így majdnem minden karácsonyi film karácsonykor is játszódik – próbája átvágni a gordiuszi csomót Szirmai Gergely, a Hollywood Hírügynökség filmkritikusa, hozzátéve, hogy ezzel együtt a szezon legsikeresebb karácsonyi filmje az új Star Wars lesz, hiszen generációkon átívelő, megható mozi, amelyre bármikor beülhet a család.

A messzi-messzi galaxisból várhatóan mégsem lesz olyan karácsonyi klasszikus, mint Az élet csodaszép, amelyet sok filmkritikus a valaha készült legjobb karácsonyi filmnek tart. Bizonyos, hogy az 1946-os dráma megváltástörténete nagyban meghatározta Hollywood aranykorának viszonyát a karácsonyi ünnepkörhöz.

Az 1980-as évekig a karácsonyi filmek mindig hordoztak valamilyen vallásos tartalmat, az új évezred felé haladva azonban ez egyre inkább elkopott. A nyolcvanas évek után kezdődő korszakot leginkább a 2003-as Igazából szerelem jellemzi, amely szintén romantikus dráma, őszintén elemzi az emberi kapcsolatokat, ám mégis közelebb áll az advent és karácsony szekuláris ünnepléséhez, amikor a szeretet és a család helyett a vásárlás és a tévénézés kerül előtérbe.

Igazság szerint Hollywoodban a 2010-es évek eleje óta rohamosan csökken a témájában és nemcsak a bemutató idejét illetően karácsonyi mozik száma. Egyesek szerint azért, mert a kétezres években minden karácsonykor elkészülő, diszfunkcio­nális családot és/vagy reménytelen romantikust bemutató karácsonyi komédiák nem hozták meg a kívánt bevételeket.

Valóban kevesen emlékeznek Ben Affleck könnyen felejthető Túlélni a karácsonyt című filmjére vagy Diane Keaton Kőkemény családjára, de Vince Vaughn Négy karácsonya vagy Télbratyója minden negatív kritika ellenére elfogadhatóan teljesített a mozipénztáraknál. A karácsonyi romantikus komédiák ugyanis csak akkor buknak meg, ha tényleg nézhetetlenül rosszak.

Ehhez pedig tehetség kell, mert a műfaj butácska szöveget és papírvékony karaktereket követel a készítőktől, ám a végeredményt néhány év múltán is boldogan nézik a családok a tévében vagy a videotárak segítségével. Az amerikai videókölcsönző cég, a Redbox felmérése szerint az idén például a megkérdezettek kilencven százaléka tervez hasonló filmet nézni az ünnepi időszakban, 87 százalékuk ráadásul nem is egyet, hatvan százalékuk pedig úgy nyilatkozott, hogy a karácsonyi szezonban e mozik jelentik kedvenc kikapcsolódásukat.

Mégis éppen ezek a művek tűnnek el egyre inkább a mozikból. Nem lehet a filmkészítők szemére hányni, hogy megpróbálnak valami újat alkotni, hogy ne csak – ahogy Szirmai Gergely fogalmaz – „ugyanazt hozzák újabb és újabb köntösben, rosszabb minőségben”, ám az újítási kísérletek nem mindig sikeresek.

Így, miután Tom Hanks a Polar Expresszben az élethű animációt mérsékelt sikerrel próbálta létrehozni, tavaly pedig a Krampusz mint a karácsonyi horror mintapéldánya akart

betörni a piacra, sok néző mégis inkább maradna a Karácsonyi ének 51 feldolgozása mellett.

Az idén összesen három karácsonyhoz kötődő filmet játszanak az amerikai és angol mozik, és ebből egy az igazán gyerekbarát. A még novemberben bemutatott The Star a betlehemi állatok szemszögéből meséli el Jézus születését.

Az altesti humort sem megvető Rossz anyák karácsonyára már kétszer is meggondolják a szülők, hogy beüljenek-e, a Karácsonyi ének megírását elmesélő The Man Who Invented Christmas pedig jóval sötétebb mozi a családok által keresett könnyed szórakozásnál.

Fotó: Reuters

Saját gyártás

Magyarországon ennél szélesebb a paletta, mi kapunk rajz- és művészfilmet, akciót és kifejezett karácsonyi dán vígjátékot is – persze az elmaradhatatlan meleg párral. Éppen azzal a diverzitással, amelynek hiányát a karácsonyi filmek koronázatlan királyának számító Hallmark szemére vetik.

Az amerikai üdvözlőkártya-gyártó cég tévécsatornái ugyanis a 2001-es indulás óta Hollywood aranykorának stílusában gyártják a karácsonyi filmeket. Ezek rendre olyan szerelmi történetek, amelyeket bármelyik nagymama is szívesen megnéz, mivel a szépségkirálynőnek és klasszikus amerikai hősnek beillő szereplők hógömbvilágukban a családi értékeket, a barátok és idegenek megsegítését, illetve a pazar karácsonyi dekorációt tartják szem előtt.

Az idén 33 saját gyártású karácsonyi filmet vetített a cég két csatornája, amelyekkel a szezon legnézettebb kábelcsatornájává váltak. Már tavaly is tíz százalék feletti növekedést regisztrált a Hallmark Channel, illetve a Hallmark Movies­ & Mysteries, az idén ezt 16 százalékkal toldotta meg.

A reklámok szempontjából legfontosabb vásárlórétegnek tekintett 25–54 éves nők köré­ben pedig magasan vezet a csatorna, számítások szerint összesen 70 millió amerikai látta a támadás alatt álló karácsonyi filmeket. Az amerikai Slate magazin ugyanis a cég szemére veti, hogy főszereplői mind fehérek, a Mikulás véletlenül se más színű, és a filmekből hiányzik az LGBT-, illetve a muszlim közösség.

Reszketnek a betörők

– Számos vetélytársunk sötétebb megközelítést alkalmaz. Mi az emberi természet másik aspektusát illusztráljuk, hogy hogyan jönnek össze az emberek. Nem hiszem, hogy a nézőink a nehéz idők újabb példáját keresnék a Hallmarkon – válaszolta a vádakra Michelle Vicary, a csatornák anyacégének, a Crown Media Networksnek az alelnöke.

Szakértők szerint a Hallmark döntése logikus: ha egyszer a nagy mozistúdiók kivonultak a hagyományos értékek piacáról, akkor nem lehet kárhoztatni egy tévévállalatot, amiért be kívánja tölteni a rést, learatva a reklámbevételeket.

Magyarországot egyelőre nem fenyegeti a vázolt vita, egyrészt túl kicsi piac, hogy maga gyártson kifejezetten karácsonyi filmeket, másrészt a hagyományos családi értékek még olyan mélyen gyökereznek a társadalomban, hogy vezetnek a régi vágású családi filmek. Az idén így valószínűleg a TV2 ütötte meg a főnyereményt a Reszkessetek, betörők! című művel, mivel a 26 éves klasszikus eddig minden évben kenterbe verte a képernyőn futó egyéb programokat.

Netflix-kampány

Számos amerikai kábelcsatorna tart tematikus időszakot karácsony táján, de a lineáris adók mellett a lekérhető tartalmakat (VoD) kínáló szolgáltatók is beszálltak a karácsonyi filmek versenyébe. Az idei Netflix-kampány azonban visszafelé sült el.

A világ vezető VoD-szolgáltója készített egy Hallmark-koppintást az amerikai újságíró és egy képzeletbeli európai miniállam hercegének egymásra találásáról (A Christmas Prince – Egy karácsonyi herceg). A forgatókönyv butácska, a szereplők aligha fognak Oscart kapni alakításukért, a mozi viszont a maga műfaji korlátai között egész nézhető.

Azonban még a cég is megdöbbent, hogy volt 53 nézőjük, akik 18 napon át minden egyes nap megnézték a filmet. Gondolták, hát lemásolják a Spotify tavalyi reklámját, amikor a zenestreamelő cég a felhasználók adatait összerakva tett fel kérdéseket óriáspakátjain. Például: „Kedves idegen, aki 42-szer játszotta le a Sorryt Valentin-napon, mit csináltál?”

Most a Netflix a következő tweettel állt az internet népe elé: „Annak az 53 embernek, akik 18 napon át nézték mindennap az Egy karácsonyi herceget: ki bántott titeket?” A felhasználók azonnal felbolydultak. Kifogásolták, hogy személyes adataikat ilyen mélységig gyűjti a cég, a szóban forgó 53 ember pedig megsértődött a Netflix érzéketlenségén.

A cég rögtön tiltakozott, hogy az adatok csak az általános trendeket mutatják, nem az egyéni felhasználókat, így nem kell aggódni a személyes adatok védelme miatt. A Netflix a botrány miatt megnövekedett streamszámot is igyekszik a javára fordítani, így már pletykálnak a film folytatásáról.