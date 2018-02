Felbukó kentaur

Kiállítás – Madarász Viktor és a hatvanas évek művészete a Magyar Nemzeti Galériában

Ha van képzőművészeti értelemben vett nemzeti kánonunk, annak bizonyosan része a vakító fehér lepel alatt pihenő holttest a két nőalakkal. Madarász Viktor halálának századik évfordulója alkalmából a nemzeti galéria a festő talán legismertebb műve, a Hunyadi László siratása (1859) köré rendezett kamarakiállítást.

Akár a fiatalabb korosztálynak is ajánlható e közönségbarát műfaj, mely nemcsak fáradhatatlan és gyakorlott szemű látogatókra, azaz nem a szűk szakmára hegyezi ki a mondanivalóját, hanem befogadható mennyiségben, sok kapcsolódó témát is érintve, de határozott fókusszal mutat be valamit.

A festmény ürügyén szó esik a nemzetállamok kialakulása és a képzőművészeti történelmi témák népszerűsége közötti szoros összefüggésről, Madarász festői életművéről, a párizsi tanulóévekről és tanulságokról, a siratás bibliai előképeiről, a forradalom utáni történelmi köntösbe öltöztetett aktuális mondanivalóról, de a kiállított vázlatok segítségével kissé még a remekmű születésének folyamatába is bepillantást nyerünk.

Talán ez a kiállítás legérdekesebb része: nem kell művészettörténésznek lennünk, mégis megértjük, hogyan tökéletesedett a mű néhány apró változtatás segítségével.

Miként változott a nőalakok elhelyezése, hogy végül a ravatal emelkedő megformálásával, Garay Anna arcának és tekintete tengelyének a fizikailag lehetséges legellentétesebb komponálásával feszültséget, erőt és reményt is érzékeljünk a gyász mellett. Madarász, aki 18–19 évesen vett részt a forradalomban, a Hunyadi László siratása mellett a szintén emblematikussá vált Zách Feliciánt vagy a Dózsa népét is drámai erővel, aktualizáló utalásokkal vitte vászonra.

Néhány teremmel arrébb mintegy száz évvel későbbi múltunkról beszél a Magyar Nemzeti Galéria nagyobb publicitással is körülvett, Keretek között című, a hatvanas éveket célzó válogatása. Az előzőekkel ellentétben ide bizony nem árt némi eltökéltség és kvalitásérzék, hogy a művek tengeré­ben tájékozódni tudjunk.

Ha igazán élményszerűvé akarjuk tenni látogatásunkat, javaslom, vigyük magunkkal egy másik generációból való rokonunkat, ismerősünket, aki a személyes emlékek (vagy épp azok hiánya) miatt más nézőpontból, más értékek szerint ítéli meg a látott műveket.

A kiállítás tárgyidőszaka 1958-tól az 1968-as prágai bevonulásig terjed. Tematikáját tekintve nem korlátozódik csak a képzőművészetre és csak Magyarországra, táskarádiót és Mambo magnót csakúgy találunk itt, mint Picasso- és Fernand Léger-festményt, hogy a nem egészen méltatlanul kevéssé ismert baráti országok alkotóit ne is említsük.

Petrányi Zsolt kurátor valóban igyekezett a kor minden ténylegesen jelentős vagy sokat foglalkoztatott alkotójától adott esetben több művet is bemutatni. Többek között Bak Imre, Bortnyik Sándor, Csernus Tibor, Lakner­ László, Gyémánt László, Hincz Gyula, Kondor Béla, Mácsai István, Schaár Erzsébet, Schéner Mihály, Somogyi József, Szalay Lajos, Vilt Tibor alkotásait tekinthetjük meg.

A korszakban tovább él a szocialista realizmus, de fokozatosan utat tör magának a sokszor még gyanakvással szemlélt neoavantgárd is.

E két stílusirányt hol egymás mellett, hol keverve alkalmazzák az alkotók. A kiállítás különösen kiemelendő részei az „építés”, valamint a „tiltás” és „tabu” témák köré rendeződtek. Az előbbi a szocializmus központi, állandóan hangoztatott fogalma, használatos valóságos és átvitt értelemben egyaránt, tálcán kínálja magát képzőművészeti témaként is.

Az igazán nagyok, mint például Lakner László képe úgy csúsznak át a hivatalos zsűrin, hogy közben csak az alapos szemlélő veszi észre az iróniát, az „építkezés” bábeli, azaz alapjaiban elhibázott értelmetlenségét.

A korszak fő tabutémái közé tartozik Trianon mellett az 1956-os forradalom. Vilt Tibor A kentaur halála című szobra is a remény legkisebb jegye nélkül beszéli el a csodalény pusztulását, ahogy hiába keresnénk ilyesmit Szalay Lajos vagy Marosán Gyula grafikáin is. A tökéletes politikai reménytelenség idején Mácsai István szőnyegszerű, vermeeri csendet és békét sugárzó „realista” alkotásai is más olvasatot nyernek.

A hatvanas évek bő képzőművészeti termését sokféle szempont szerint vizsgálhatjuk. Ha a „traumafeldolgozás – túlélés – továbbélés” kérdései felől közelítünk, érdemes a két tárlatot egyszerre megtekinteni.

(„A teremtő lángész” – egy kultuszkép története; Keretek között – A hatvanas évek művészete Magyarországon. Mindkét kiállítás 2018. február 18-ig látható a Magyar Nemzeti Galériában)