Fanni és a többiek

Bűnügy – A beismerő vallomás nem elég, hogy valakit emberölésért el lehessen ítélni

Két hónapja veszett nyoma az otthonából elhurcolt magyar celebnek, Novozánszki Fanninak. Noha a fiatal lány holtteste még nem került elő, a rendőrség azt feltételezi, hogy Fannit megölték. A gyilkossággal egy volt szocialista önkormányzati képviselőjelöltet gyanúsítanak, ám a férfi konokul tagad, és azt állítja, nincs köze az emberöléshez.

Tavaly november 20-án tűnt el otthonából az egyik valóságshow-ban ismertté vált fiatal lány, VV Fanni. A rendőrség az első napokban eltűnésként kezelte az ügyet, felmerült, hogy a lány egy németországi bordélyba ment dolgozni.

Egy héttel később azonban elfogtak egy fiatalembert, B. Lászlót, akit gyilkossággal és személyes szabadság megsértésével gyanúsítottak meg a nyomozók. A térfigyelő kamerák ugyanis rögzítették, ahogy az ölében kiviszi a házból a lányt, akit bérelt kocsija csomagtartójába tett, majd elindult, és bejárta az egész országot.

Ezt a rendőrök a férfi autójának GPS-éből, illetve a térfigyelő kamerák felvételeiből tudják. Ahogy azt is, hogy a lány négy napig lehetett az autóban, ahol állítólag pajszert, kést és fegyvereket találtak, ezért a rendőrség azt feltételezi, hogy a fiatalember előre készült VV Fanni meggyilkolására.

Később nyilvánosságra került, hogy a gyilkossággal gyanúsított férfi korábban a 2010-es dunaújvárosi helyi választáson MSZP-s színekben indult. A volt szocialista önkormányzati képviselőjelöltet ismerősei erőszakos és pökhendi embernek tartották.

B. egy Dunaújváros melletti vízisport-egyesület, a Közép-Duna Menti Vízisport-egyesület szövetségi elnöke volt, ám ott is állandóan összeveszett mindenkivel. Drága kocsikkal járt, de senki nem tudta, miből futotta a luxusra. Állítólag az egyesületet már megkeresték az adónyomozók, és a klub gazdálkodásáról kértek papírokat. A dunaújvárosi MSZP alelnöke, Pintér Attila úgy nyilatkozott ismerőséről, hogy „fiatal, jóképű gyerek volt, a szép nők és a szép autók érdekelték”.

Megemlítette, hogy a férfi a playboyok életét próbálta élni, sikerre, ismertségre törekedett, de kísérletei sokszor kudarcba fulladtak. Pletykáltak arról is, hogy B. László szerelmes volt Fanniba, akinek országszerte keresett holttestét továbbra sem találják annak ellenére, hogy az eddig megjelent információk szerint minden helyet, ahol a férfi megfordulhatott, átkutattak a rendőrök.

Figyelemre méltó, hogy az ügy néhány elemé­ben hasonlóságot mutat az 1991-ben eltűnt Farkas Helga esetével. A 18 éves lányt elrabolták, és minden valószínűség szerint megölték.

A holtteste azonban soha nem került elő. Helga ismerősét, Cs. Józsefet ugyan jogerősen tíz év szabadságvesztésre ítélték személyes szabadság megsértése és zsarolás bűntette miatt, de az emberöléssel összefüggésben eddig senkit sem tudtak felelősségre vonni. Ha VV Fanni holtteste sem kerül elő, sokáig már nem tudják előzetes letartóztatásban tartani az emberölés gyanúsítottját, aki konokul tagad, és azt állítja, a lány még élt, amikor kivitte őt a lakásból.

Igaz, az sem vezetne biztosan eredményre, ha B. László beismerné a gyilkosságot, mert holttest hiányában még egy beismerő vallomás sem feltétlenül elég ahhoz, hogy valakit emberölésért el lehessen ítélni. Más bizonyíték is kell hozzá.

Többek között erről beszélt az Origónak Borbély Zoltán ügyvéd, aki egy extrém esetről is beszámolt a portálnak: „El lehet képzelni egy olyan szituációt, hogy valaki egy gyilkosságot felvesz videóra, de a holttest megsemmisül. Mondjuk a gyilkos feloldja savban. Akkor abban az esetben nem lehet elítélni? De igen, azonban, ahogy említettem, ahhoz minden bizonyítéknak zárt láncot kell alkotnia” – mondta a Legfőbb Ügyészség volt szóvivője, aki úgy véli, hogy az ugyancsak nehezíthet vagy ellehetetleníthet egy bizonyítást, ha képtelenség megállapítani, hogy a gyilkosság mikor vagy hol történt.

Ezzel összefüggésben egy több évtizeddel ezelőtti esetet említett a jogász: „Egy Magyarországon tanuló külföldi diák a vád szerint meggyilkolt egy magyar lányt, féltékenységből halálra szurkálta. Csakhogy a holttest mellett nem voltak vérnyomok, márpedig egy ilyen gyilkosságnak óriási vérnyomot kellett volna hagynia. Az akkori időszakban nem volt hullahőmérő, és nem tudták, hogy az egész mikor történt. A gyilkossággal vádolt férfit végül felmentették.”

Az a veszély is fennállhat, hogy a tetem megtalálása után nem lehet majd megállapítani, mi okozta az illető halálát. Erre is volt már példa a magyar kriminalisztikában: a Csontkezűnek becézett, a saját kocsmájában 1999-ben maffiamódszerekkel kivégzett Döcher Györgyöt a hatóságok nagyon szerették volna összefüggésbe hozni barátnője meggyilkolásával, ám ez az előbb említett ok miatt végül nem sikerült, és az eljárást meg kellett szüntetni.

VV Fanni ügyéhez hasonlóan borzolta fel a kedélyeket egy másik híressé vált prostituált, H. Nancy meggyilkolása is. A fiatal lányt 2015 nyarán, Akácfa utcai lakásában ölte meg brutálisan kínai gyilkosa, Yao Gaopeng, akit tavaly jogerősen 18 év fegyházra ítélt a Fővárosi Ítélőtábla. Mivel a férfi az emberölés után azonnal Kínába menekült, megúszhatja a büntetést, hazájában ugyanis nem került börtönbe, Magyarországnak pedig nem adják ki.

Fotó: Blikk

A vád és a verdikt szerint H. Nancyt Gaopeng hamutartóval verte fejbe, majd vezetékkel fojtogatta, végül konyhakéssel többször megszúrta. A fiatal nő rövid idővel a bántalmazást követően meghalt, mivel olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életének megmentésére az azonnali orvosi segítség mellett sem lett volna lehetőség. A vádlott ezután magához vette a lány mobiltelefonját, bankkártyáját, készpénzét, majd a támadáshoz használt késsel együtt távozott a helyszínről.

A meggyilkolt fiatal lánnyal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a nol.hu korábbi információi szerint Nancynek az édesanyjával közösen használt Akácfa utcai lakásán kívül volt egy másik, bérelt ingatlana is, ahol az exkluzívabb ügyfeleit fogadta. Többek között ott találkozott az ismert, a médiában „a hűséges férj és jó családapa” képében tetszelgő politikus partnerével is.

A titokzatos szerető kilétével politikai körökben is foglalkoztak néhány éve, sőt a téma az MSZP elnökségi ülésén is szóba került. Később arról szóltak a hírek, hogy a fiatal nőnek több ismert közszereplővel is volt kapcsolata, még olyan vad pletykák is felmerültek, hogy a Fanni-ügyhöz hasonlóan valamelyik politikusnak van köze a fiatal prostituált meggyilkolásához, ám ezt a hatósági nyomozás végül kizárta.

Arra egyébként, hogy magyar politikusok gyilkossági ügyekbe keveredtek, többször is volt már példa a rendszerváltás óta. Tavaly például nem jogerősen három év börtönbüntetésre ítélték G. Rolandot, a Fidesz egykori, azóta a pártból kizárt dunaújvárosi önkormányzati képviselőjét, aki segédkezett egy vállalkozó holttestének az eltüntetésében.

Hidegvérrel végeztek 2009. január 7-én este fél hétkor a Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola volt igazgatójával, Takács Józseffel és egy fiatal tanárral, Papp Lászlóval. Szó szerint kivégezték őket.

A történet úgy kezdődött, hogy Kun Tamás, az iskola korábbi gondnoka átlőtt kézzel rohant a közeli zöldségeshez, hogy riassza a rendőrséget. Ő azt állította, egy csuklyás férfi húzta meg a ravaszt. A nyomozók azonban hamar rájöttek, hogy valami nem stimmel a gondnok-biztonsági őr verziójával, túl sok volt a megválaszolatlan kérdés, túl sok volt az ellentmondás.

Nem sokkal később az egyik áldozatnál találtak egy bekapcsolt diktafont. Nem maradtak kérdések: a gondnok Deme Gábor helyi szocialista politikus parancsára húzta meg a ravaszt. A gyilkosság előzménye, hogy Deme még gazdasági vezetőként csaknem hat és fél milliót sikkasztott el az iskola költségvetéséből, ezért vizsgálatot kezdeményeztek, és több pontban összefoglalták a bűncselekményekre utaló adatokat.

Takács később egyre súlyosabb visszaélésekre derített fényt, ami miatt Demét fel is függesztették az igazgatói állásából. Takács József a gyilkosság napján, kezében egy fekete aktatáskával, benne a sikkasztásról szóló dokumentumokkal, elment a csepeli önkormányzathoz, ahol barátaival, politikustársaival egyeztetett. A megbeszélés után bement a rendőrségre, ahol Takácsot Császár Mihály akkori csepeli rendőrfőkapitány fogadta, másfél órát tárgyaltak négyszemközt.

Noha a későbbi áldozat úgy indult el otthonról, hogy a rendőrségen feljelentést tesz Deme Gábor ellen, erre mégsem került sor, és a mai napig nem tudni, mi történt a zárt ajtók mögött. Deme pedig aznap többször egyeztetett Podolák György egykori szocialista országgyűlési képviselővel, sőt a gyilkosság előtt másfél órával személyesen is találkoztak.

Nem mellékes, milyen megbeszélnivalója lehetett Demének és Podoláknak. Utóbbi a bíróságon olyan vallomást tett, hogy ő nem tudta pontosan, mit akar tőle Deme Gábor, aki viszont azt állította, hogy a szocialisták fekete pénzeiről, fiktív számlákról beszélt a volt országgyűlési képviselővel.

Az emberölés estéjén Takács és Deme találkozót beszéltek meg egymással a „félreértések” tisztázása végett a Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskolába, ahol eltervezett gyilkosság zajlott, ám a kiagyalók arra nem számíthattak, hogy az egyik áldozatnál, a találkozón szintén jelen lévő Papp Lászlónál bekapcsolt diktafon van.

Még az ügyben eljáró nyomozókat is meglepte ez a magyar és európai kriminalisztikában is egyedülálló bizonyíték, amelyen hallható volt az emberölés előzménye, maga a gyilkosság és az is, hogy mi történt közvetlenül a kivégzés után.

Deme és a gondnok verzióját a hangfelvétel meghallgatása után sem a rendőrök, sem a bíróságon nem hitték el, évtizedekre rács mögé kerültek: a Fővárosi Ítélőtábla 2013. április 25-én meghozott jogerős ítéletében Kun Tamásra tényleges életfogytiglant szabott ki, Deme Gábor pedig leghamarabb 36 év múlva szabadulhat feltételesen.

Pámer Dávid, a PestiSrácok.hu munkatársa