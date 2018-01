Éteri kérés

Te nem figyelted meg, hogy év elején mennyire pogányok és babonásak vagyunk, és mennyire akarjuk, hogy szebbek és jobbak legyünk? Nem kockáztatjuk meg, hogy ne kívánjunk mindenkinek boldog, sikeres és nagyszerű évet. Lapátoljuk befelé a lencsét, a malacot, és eldudáljuk a közelből az összes rossz szellemet. Számon tartunk minden órát az év első napján, mert ezek megjósolják, hogy milyen lesz az év.

Fogadalmakat kell tenni, mert a javított változatunkkal kívánunk továbblépni, és lássuk be, ez végtelenül emberi és bájos. Persze, én is le fogok fogyni, soha többet nem eszem, izé… szénhidrátot, nem iszom alkoholt, és hetente ötször edzem magam (has, fenék, comb, felkar, talán mondanom sem kell), munkámat pedig olyan fegyelmezettséggel végzem, hogy csodámra fognak járni, végtére is belépett a Szaturnusz a Bakba, ez most nagyon fog menni. Vagy nem.

Most újév reggele van, és Firenzében vagyok. Néhány órája az egyik dombon álltam, előttem a világ egyik legnagyszerűbb városa, körülöttem emberek és dombok. Az egyik dombon lévő kolostorban élt Galilei, közel sem olyan számkivetetten, mint ahogyan a legtöbben gondolják, a másik dombon Boccaccio vészelte át a pestist, meglehetősen jól szórakozva. Előttem a dóm kupolája, és az Uffizinek, a világ legszebb irodaházának – amelyet Vasari tervezett a Medicieknek – Arnóra néző árkádjai. Eszembe jutott apám, aki társaságban el szokta mondani, hogy élete egyik legboldogabb pillanata volt, mikor Ravennában megvette a Firenzébe szóló vonatjegyét. Élete álma teljesült azzal, hogy eljuthatott ebbe a városba.

Ahogy szállt fel a vonatra, eszébe jutott valaki, az egyetlen ember, akinek gondolkodás nélkül odaadta volna a jegyét, csak hogy az illető még egyszer láthassa Firenzét. A társaságban ilyenkor találgatni szoktak, vajon kire gondolhat, és apám értetlenül néz körül, hogy nem jönnek rá, hogy ez a valaki nem lehet más, mint Dante.

Én visszatérhettem ebbe a városba. Nem először vagyok itt. Körülöttem éjszaka énekelve számoltak vissza az olaszok, és hirtelen 2018 lett, ragyogni kezdett Firenze. Nem egy nagy tűzijáték volt, hanem a város különböző pontjain elszórva, finoman tűzvirágok nyíltak, fel-felparázsolva az éjszakában. Annyira szép volt, hogy már nem is akartam egy másik, jobb, javított én lenni, mert boldog voltam azzal az énemmel, aki ezt átélhette és megláthatta.

Kislány voltam, amikor a szüleim egy firenzei út után hetekig Botticelliről, Vénuszról és a Tavaszról meséltek nekem, meg Merkúrról, Flóráról és Zefírről, a nyugati szélről. A nagy Lorenzóról, aki a gyerekei mellé Michelangelót hívta meg tanulótársul, és a kisfiúról, aki 13 évesen felszerelte a dóm kupolájának aranykeresztjét három társával együtt. Ez volt a fiúk első munkája Verrocchio mester műhelyében, és azt a bizonyos 13 évest Leonardo da Vincinek hívták. Amikor először láttam a Primaverát, elsírtam magam, mert azt nem mondták, hogy ennyire szép.

Most Botticelli Angyali üdvözlete ejtett rabul, és segített megérteni valamit a változás finom természetéről. Ezen is, mint a mester minden képén, táncolnak az alakok, az angyal ruhája lebeg, a repülésből érkezett éppen, a redőket még kitölti a levegő. Mária tüneményes kecsességgel nyújtja felé a kezét, fején már ott van a világ királynőjének koronája, de ő még nem tudja.

Az angyal keze felé mozdul, de csak finoman, három ujja kerül csak át Mária terébe. Most megváltozik minden, mondja ez a három ujj, de nem azért, mert muszáj. Nem kényszer, csak finom, éteri kérés. Dönthetsz, Mária. A tested el is húzódik, de nyúlsz is felém, csak 15 éves vagy, kislány. Ha mégis elfogadod, hogy a Megváltó anyja leszel, tudd, hogy azért változtathatod meg a világot, mert belül réges-régen készen állsz rá.