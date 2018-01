Érett barack

Film – Nemektől függetlenül csak az érzelmek számítanak

Luca Guadagnino rendező André Aciman regénye alapján készült filmje, a Szólíts a neveden olyan másik dimenzióban, egy álombeli nyolcvanas években játszódik, ahol egy tizenhét éves fiú, Elio (Timothée Chalamet) beleszeret professzor apja egyik szintén férfi pártfogoltjába, a nyaralójukba pár hétre meghívott huszonéves doktorandusz Oliverbe (Armie Hammer).

Szerelme lassan viszonzásra talál, az értelmiségi szülők és a körülöttük levő emberek pedig nem ítélik el őket mindezért. Észak-Olaszországban, egy gyönyörű birtokon járunk, ahol a naplementék aranylóak, jut idő a nagy közös étkezésekre, hobbiból zenét szerezni, a házban pedig akkora a kandalló, mint egy bejárati ajtó. Elio családja végtelenül szabad felfogásban él, a Szólíts a neveden viszont a legkevésbé sem melegfilm. Romantikus film, amelyben történetesen két férfi szeret egymásba, de ennél jóval többről van szó.

Guadagnino már a Vakító napfény furcsa szerelmi sokszögében is megmutatta, mennyire ért az emberi lélekhez, ám még annál is jobban mutatja be az olasz tájat. Mintha művészfilmbe oltott turisztikai filmet látnánk Lombardiáról: a nézőben akarva-akaratlanul is felébred az elvágyódás egy olyan világba, ahol felolvasnak egymásnak, szobrokat emelnek ki a tengerből, vagy csak csobbannak egyet a tikkasztó délutánban, és az érett barack is erotikus. A rendező úgy ábrázolja a szerelmet, mint az ókori görög szobrok: aprólékosan, precízen és sokszínűen. Elio ugyanis többféle vonzódást él meg egyszerre, udvarol egy lánynak, miközben elkezd vonzódni egy férfi iránt, a Szólíts a neveden pedig nagyon szépen és árnyaltan tudja megmutatni az ezek közti különbséget.

Fotó: InterCom

A fiú keresi önmagát és a szerelmet ezen a szabad és izgalmas terepen, tombolnak benne a hormonok, és kezdetben kicsit béna is, amikor a szintén ott nyaraló francia lánnyal kezdené megtapasztalni a szexualitást, ám ezt lassan felváltja a magabiztosság. Elio és Oliver között viszont nem a testiség dominál. Sok időt töltenek el egymás és a környezet megismerésével, felfedezésével, Elio pedig szépen lassan felnőtté válik. Nincs semmi explicit szexualitás vagy a melegfilmekre jellemző, külvilág általi nyomás és megvetés, vagy gigantikus belső feszültség érzése, ahogy ez a hasonló témájú alkotásoknál lenni szokott (például a tavalyi Oscar-díjas Holdfény esetében). Kifejezetten visszafogott film, ahol van idő minden érzelmen, fűszálon és dallamon elidőzni.

A szicíliai filmrendező megállítja az időt, és sajátos atmoszférát teremt, amelyben nem hajlandó a külvilág kegyetlenségével és értelmetlenségével foglalkozni. Elio környezete megtestesíti az értelmiségi európai ideált: a szülők több nyelven beszélnek otthon is (franciául, olaszul, angolul, néha még németül is), rajonganak a művészetekért, a fiú pedig saját szórakoztatására úgy zongorázik, ahogy mondjuk Berlioz értelmezne egy Bach-tételt Liszt stílusában. Itt a homoszexualitás nem valami beteg elhajlásnak számít, sokkal inkább köthető az ókori görögökhöz.

Az Adéle életéhez hasonlóan itt is nemektől függetlenül csak az érzelmek számítanak, ám míg a francia Arany Pálma díjas alkotás egy kapcsolat ívét és az elmúlás okozta fájdalmat mutatta be, a Szólíts a neveden a szerelem szépségét tárja elénk. Romantikus felnövéstörténet, amelyben a néző ott sétál a főszereplőt nagyszerűen alakító és teljesítményéért Oscar-díjra jelölt Timothée Chalamet-vel a lombardiai nyárban, és a zsigereiben érzi az első nyári szerelmének emlékét.

(Szólíts a neveden, olasz–francia–brazil–amerikai film, 132 perc. Rendező: Luca Guadagnino. Bemutató: 2018. február 8. Forgalmazó: InterCom)