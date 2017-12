Rodolfo Martínez Sotomayor

Budapesti napok

Csontos János emlékének

A floridai Silueta Kiadó vezetői, Rodolfo Martínez Sotomayor és Eva Vergara – Ferdinandy György író-akadémikus meghívására – 2017 tavaszán tíz napot töltöttek Budapesten. A Silueta könyvsorozatában már több magyar író megjelent, többek között Csender Levente és Jenei Gyula. Folyóiratuk idei, szeptemberi számában pedig sor kerül Száraz Miklós György prózai írásaira is.

A kiadó spanyol amerikai szerzői közül a kölcsönösség jegyében többet közölt már a Magyar Napló. Az író házaspár a Ferdinandy család vendégszeretetét élvezte magyarországi tartózkodása alatt. Munkásságukat bemutatta a Litea könyvszalon, valamint az írószövetség. A látogatók ismerkedtek az országgal, Martínez egy sok ezer olvasó által látogatott blogban képes riportban számolt be magyarországi tapasztalatairól. Íme, hogyan látja hazánkat egy távoli világból érkező mai látogató.

A Duna-parton

Rodolfo hat fejezetre osztotta úti jegyzeteit. Az elsőben barátai tanácsára felszáll a kettes villamosra, és megcsodálja – mint írja – Buda nagyszerű panorámáját. Ezután a Parlamentet látogatja meg, és gondosan lefordítja, hogy ezt a pompás épületet „az ország házának” nevezik a magyarok.

A Szent Korona rövid története után – az amerikai hadsereg megőrizte, majd visszaadta – a Szent István-bazilika következik. Istvánt 1038-ban, igen, ezer éve avatták szentté, jegyzi fel az Újvilágból érkező turista áhítatosan.

A Márványmenyasszony

„Ma – folytatódik a beszámoló – egy két és fél száz éve álló vendéglőbe, a Márványmenyasszonyba látogatunk. Patinás hely, annyi idős, mint az Amerikai Egyesült Államok. […] Liszt Ferenc hazájában cigányzenét hallgatni nem mindennapos élmény. A prímás régi ismerőse barátainknak. Az 1978-as havannai fesztiválról beszél, én tizenegy éves voltam akkor, de jól emlékszem: ott hallottam először magyar zenét. A műsor után a zenészek már csak nekünk játszanak.”

Útban hazafelé Ferdinandy lefordítja nekünk az Orbán-kormányt bíráló emeletes ellenzéki plakátokat. Nehéz elképzelni, hogy Magyarországon diktatúra van.

Az éjszakai járaton Gyurkától aláírást kér egy fiatal nő. Vajon milyen érzés lehet egy negyvenéves emigrációból hazatérő író számára az ilyen kaland?”

Sion gyermekei

„Nem mindegy, hogy a holokausztot moziban vagy a helyszínen látja az ember” – így kezdődik a harmadik fejezet. Rodolfo és Eva megcsodálják a Dohány utcai zsinagógát. A mezítelen hullák fényképeiről gyanútlanul megállapítják, hogy a hideg és az éhezés (sic!) végzett velük. Felfedezik, hogy Tony Curtis, a híres színész magyar származású, és itthon Kertész Tamás néven ismerik.

A floridai pár ezután felkeresi a hatvan pár cipőt, a Dunába lőtt áldozatok emlékművét. „Nemcsak zsidók voltak – jegyzik fel –, hanem olyanok is, akik próbálták elrejteni, megmenteni őket.”

Este a házaspár keresztülsétál a zsidó negyeden. Álmélkodnak, hogy milyen élénk Budapesten az éjszakai élet. A Spinoza kávéházban kötnek ki, „hihetetlen – jegyzik meg –, hogy az utcák, a terek mindenütt írók, filozófusok nevét viselik!”.

„A Spinoza zongoristája, Soós Tibor, aki anno Elizabeth Taylornak és Leonard Bernsteinnek is játszott, most kubai dalokat énekel nekünk.”

Így fejeződik be ez a nap. „Indulunk haza. A város már alszik – írja Rodolfo –, de én nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy valamelyik sarkon tankok törnek ránk. Hogy itt még nincsen vége a világháborúnak.”

A Sisi-szindróma

„Barátaink – írja Rodolfo – gépkocsi nélkül élnek. Budapesten ez nem okoz nehézséget, minden percben buszok állnak meg melletted, trolik, villamosok. Mi […] még át szerettünk volna menni Ausztriába, megnézni Schönbrunnt. Útikönyvünk szerint ez a kirándulás megjárható egy nap alatt. Barátaink lebeszélnek: Sisinek, Erzsébet királynénak itt a közelben, Gödöllőn is van egy kegyhelye! Nem bánjuk meg ezt a kis módosítást. Egy gyönyörű kastélyt ismerünk meg, nem csoda, hogy Sisi szerette ezt a helyet. Amikor visszaérünk Budapestre, Eva megállapítja, hogy a jelek szerint most már mi ketten is Sisi-szindrómában szenvedünk.”

Kirándulások

„Egy fiatal prózaíróval (akinek mi adtuk ki a kötetét), Csender Leventével emblematikus helyeket keresünk fel. A XVII. századi Szentendrét, Visegrádot és Esztergomot. Valahol útközben, egy téren Márai Sándor Szindbád regényét olvasó férfi embernagyságú bronzszobrára találunk. Ezt a könyvet én is olvastam. Az irodalom nem ismer határokat.”

A visegrádi várban – jegyzi fel Rodolfo – már 1335-ben is találkoztak a magyarok, a lengyelek és a csehek királyai. 1991-ben ugyanezek az országok itt döntötték el [sic!] belépésüket az Európai Unióba.

Még az esztergomi bazilika százméteres tornyát is megmásszák barátaink, „mielőtt Csender Levente közbenjárására [sic!] átengednek minket Szlovákiába. Ilyen simán még nem léptünk át országhatárokat!”.

A Memento Park

„Egy másik író barát, Száraz Miklós György és felesége, Zsuzsa, elvisznek minket a Budapest határában található szoborparkba, ahová a totalitarizmust dicsőítő emlékműveket száműzték a magyarok. Találkozunk a huszonöt méter magas Sztálin-szobor ötméteres csizmáival. A szobrot magát feldarabolták és hazavitték az emberek az 1956-os forradalom napjaiban.

Eszembe jut a Marx-emlékmű talapzatán álló felirat: »Világ proletárjai, bocsássatok meg nekem!« Ezekből a monumentális diadalívekből az eljövendő nemzedékeknek csak egy sivár bronztemető, csak ez a Memento Park marad.”

„Hamar elszállt ez a tíz nap – írja Rodolfo Martínez. – Egy gyönyörű országot ismertünk meg, kedves, barátságos embereket. És nem utolsósorban: egy pezsgő irodalmi életet, ahol alkalmunk nyílt rá, hogy bemutassuk az Egyesült Államokban születő spanyol amerikai irodalmat. És ahol remélhetően barátokat és olvasókat sikerült toboroznunk nekik.”

Fordította: Ferdinandy György