Az üres pad

Nem én akartam gyereket, hanem a férjem és az anyósom.

– De hát lombikbébik az ikrek. Nem véletlenül születtek. Nem kényszerítette önt senki.

– Akkor se voltam még felkészülve rájuk.

– Tudja, hölgyem, hogy mit beszél?

– Nem én akartam gyereket, hanem az anyósom és a férjem.

Hiába volt annyi kín, szenvedés, öröm és boldogság? Magamba fagyva ültem a Markó utcai válóteremben. Nappali rémálmom volt. A nőnek sikerül a lombikbébiprogramon keresztül megtermékenyülnie. Átadja a borítékot az orvosnak. Életkezdési segély. Aztán átad egy másikat is. Az orvos kérdően néz rá.

– El akarom vetetni őket – mondja a nő. – Nem én akartam, hanem a férjem és az anyósom.

Amikor magamhoz tértem, már túl voltunk a „neménakartam” dolgon, normális esetben véget is érhetne a tárgyalás, ha nem akarta, akkor most minek akarja? Akkor a gyerekeknek az apánál és a nagymamánál van a helyük, nem mellesleg élt még az egyetlen nagyapjuk is, akitől „tűrtínelmet” és tökkapálást tanultak. Csak egyetlen baj volt ezzel.

Az apa férfiból van, az anya meg nőből. Testileg mindkettő húsból van, csak a bíróság igazi hentes, különbséget tesz a húsok között. A magyar válóperes bírósági gyakorlat a nőt helyezi előnybe. Majdnem mindenáron. Megszokásból. A gyereknek az anyja mellett van a helye! Punktum! Mindegy, hogy az anya akarta-e, vagy nem.

Aztán jött a szokásos szöveg, ha valaki eltölt egy-két órát egy játszótéren, és belehallgat a láncdohányos anyukák beszélgetéseibe, nem csodálkozik, ha a bíróságon is ezekkel a panelekkel találkozik.

A férfi iszik, elmebeteg, minden holdtöltekor veri a feleségét, nem dolgozik, de mégis van pénze, lusta, renyhe, az ágyban selejt. Utána jönnek a hamis tanúk, többnyire anyai rokonok és valahonnan, valami ködfátyol mögül felsejlő, a férfi által évek óta nem látott arcok, barátnők.

Ma Magyarországon egy átlagos házasság hat-hét évig tart. Ez pontosan elég idő arra, hogy belepottyanjon egy gyerek, vagy a lombikprogram alapján ikrek, hármas ikrek szülessenek.

Aztán mindenki magára maradjon.

Anya, apa, gyerekek.

Az anya egyetlen dolga – azonkívül, hogy lefejje az apát –, nagyrészt a szegénységbe sodorva, hogy megfelelő társat szerezzen, aki egy kis husihasználatért kifizeti a villanyszámlát, meg vesz vasárnapra egy kis husit. Hogy van az anya mellett gyerek, az nem akadály.

A gyerekek apa nélkül nőnek fel, és megpróbálják átvészelni azt, hogy más embert látnak anya ágyában. Sajnos saját tapasztalatból tudom, hogy ez mit jelent.

Egy számukra idegen férfitól mindenfajta közeledést elutasítanak (kivéve egy jó Burger King- vagy Mc-kalandot). Egy fizikai érintés hosszú távú magába zárkózást, félelmet jelenthet.

Az az anyakép, amelyet az anya váltakozó kapcsolatai okoznak, főleg, ha tanúi lesznek az anya és a számukra idegen ember legkisebb szexuális aktusának is (márpedig ez kisebb lakásokban gyakran előfordulhat), egyenesen vezet ahhoz, hogy a gyerekek a hűség, a szerelem, a felelősség fogalmát meg se ismerhessék.

A lány számára evidens lesz, hogy mindent szabad, mindenkivel, a fiúnál meg az, hogy a lányokkal mindent szabad. Zsákmányok. Prédák. De lehet, hogy éppen az ellenkezője következik be, sokáig aszexuálisak maradnak. Mindent, ami testiség, bűnnek fognak fel. Nem megszűnnek, fel se bukkannak olyan konzervatív értékek, mint a család szentsége.

És akkor végül maradjunk az apánál! Aki magára maradt. Aki gyermeket akart. Mindenáron.

Egy friss szociológiai felmérés szerint a 25–35 éves korosztálynál, tehát azok körében, akik pontenciális családalapítók, gyerekgyártók, a férfiak jobban akarnak gyermeket, mint a nők. Magyarázzák ezt a szakemberek azzal, hogy a nők először karriert akarnak építeni, aztán jöhet a baba, és ha kicsúsznak az időből, akkor majd jöhet a gyerekgyár, a lombikbébiprogram. (Megjegyzem, 25 évesnél fiatalabb nőt nem láttam én se a gyerekgyárban, késő harmincast, negyvenest annál inkább.)

Azt, hogy a férfiak akarnak inkább gyereket, annak a magyarázata egyszerű. Ők csak beteszik, kiveszik, esetleg pipettáznak, megvan a gyerek, teljesítettük, amit megkövetelt a haza, úgyis az anya marad otthon velük.

Ezt mondják a szociológusok és a „szakértők”.

Csak egy dolgot felejtenek el. Van olyan, hogy APASÁG és GYEREKVÁGY.

Egy keserves és magányos karácsony és szilveszter után, már az új évben, állandó néprajzi, város- és kultúrantropológiai gyűjtőhelyemen kalandoztam. A Kossuth rádiót hallgattam. A családról beszélgettek egy műsorban, merthogy most a család éve van. És akkor elhangzott egy mondat, amely mindent felülír.

A gyámügyben és a válótermekben is ki kéne ragasztani. „Az apa nem szatellit, hogy keringjen egy Család nevű bolygó körül.”

Kilenc éve járok a piros padhoz. Nézem, ahogy ott áll üresen, és szinte hív, gyere, ülj le, és gondolkozz, mi vezetett a válásig.

Nemrég beütöttem a neten a keresőbe: válás lombikbébik. Azt hittem, hogy találok valamilyen statisztikát, hány házasság bomlik fel annak ellenére, hogy a hőn áhított gyerek, gyerekek megszületik, megszületnek.

Azt hihetnénk, hogy azután, hogy megtörténik a teremtésnek ez a csodája, semmi nem rombolhatja szét a családot. Tévedés. Statisztikát ugyan nem találtam, de elég sok válásról tudok.

Van, aki azt szerette volna, hogy eljöjjön az újabb csoda, de nem jött a második gyerek, örök veszekedés, vádaskodás, vége. Van, hogy annyira megviseli az anyát a sok fizikai és lelki fájdalom, hogy szülés után egyszerűen összeroppan. Persze hogy a másik a hibás. Vége. Ismerek olyat, hogy nem akart ikreket. Vége.

Szóval összevissza dobált ki a gép mindent, csak statisztikát nem. Két kedvencem akadt. Az egyik az alábbi, a válást biznisznek tekintő hirdetés: „Aktuális! – Tavaszi akció! – Válási mediációs csomagok!” Mi is voltunk mediáción, tavasszal, igaz, nem akcióson. Talán ez volt a baj. Csak veszekedés lett belőle.

A másik egy internetes portál cikke: „Tetszik Istennek a lombikbébizés? Minden vallás szerint bűn vagy legalábbis nemkívánatos a lombikbébi? Mit mondanak erről a buddhisták, a krisnások, a muszlimok, a zsidók és egy római katolikus teológus?”

A katolikus részleges elutasításon, a zsidó hezitáláson, a buddhistáknak és krisnásoknak az élet szentségét előtérbe helyezésén nem csodálkoztam. Annál inkább a muszlim tanítóén. Galgóczi István muszlim hitoktató a Koránra hivatkozik, amely szerint Istené minden, ő teremt mindent és mindenkit. Nincs definiálva a teremtés hogyanja.

A nyolcvanas években az arab országokban sorra nyitottak meg a lombikbébiközpontok. Az első Szaúd-Arábiában.

Az első arab lombikbébi 1987-ben született meg Egyiptomban. Valószínűleg a szülei nem váltak el. Most harmincéves. Biztosan vannak gyermekei. Biztosan nem mondta soha azt, nem én akartam.

Ülök a piros padomon, mely már-már hozzám nőtt. A múltam, a jelenem és a jövőm egyszerre. Mintha az anyám lenne, és a gyerekeim. Kellemes ez a kora tavaszias tél. Süt a nap. Enyhén fúj a szél.

Egy arab nő sorsán gondolkodom. De mi van, ha nem is nő, hanem férfi? Nem tudom. Tényleg nem tudom. Annyit tudok csak, hogy nemsokára megyünk Siklósra. Én akartam. Meg az édesanyám. Meg az ikreim.