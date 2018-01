Apanyelv

Ábrahám Béla a szerzetesi nemzedékekről, az illegális tartományfőnökökről és az R1-es cigány gyerekekről

Múlt év decemberében a szaléziak egyetemes tanácsa és Ángel­ ­Fernández Artime rendfőnök úgy döntöttek, hogy tartomány­főnöki feladatában megerősítik Ábrahám Bélát, a Szent István Magyar Szalézi Tartomány vezetőjét. A hamarosan ötvenedik születésnapját ünneplő szerzetes már a rendszerváltás után lett Don Bosco Szent János követője.

– Melyik volt vonzóbb: a szalézi élet vagy a katolikus papság?

– Minden lelkiismeretes, becsületes katolikus fiúnak egyszer eszébe kell hogy jusson: mi lenne, ha felszentelt papként élné az életét? Különösen, ha jó papokat ismer. Nekem ebben a szerencsében volt részem a pesti Szent Család plébánián. Gyulai Oszkár, Kemenes Gábor, Peisch Ferenc keze alatt nőttem, és Peisch Ferencről akkor még nem is tudtuk, hogy szalézi szerzetes. A rendszerváltás előtt ez többé-kevésbé titok volt.

– Azért a szerzetesi hivatáshoz nem árt a megfelelő családi háttér sem.

– Édesapám tanár volt, tőle örököltem azt a vágyat, hogy emberekkel, gyerekekkel foglalkozzak. Földrajz–történelem szakot végzett, még a Pázmányon kezdett tanulni, majd az ELTE-n kapott diplomát. Ötvenhatban nem fogott fegyvert, és nem is volt soha harcias. Az lett a veszte, hogy a forradalom leverése után egy tantestületi ülésen felkérték hozzászólónak, ahol a „fasiszta ellenforradalmat” kellett volna értékelni. Ő pedig – a családi legenda szerint – Lenin-idézetekkel megspékelve érvelt amellett, hogy nem ellenforradalom, hanem forradalom tört ki október 23-án. Hozzászólása után rögtön tudta, hogy csomagolhat, a házkutatás sem sokáig késett. Mécs László-versesköteteket foglaltak le nála mint lázító könyveket, majd 1957 márciusában elvitték másfél évre Kistarcsára. Soha többé nem taníthatott. Valószínűleg tőle örököltem a gyerekek és a tanítás, nevelés iránti érdeklődésemet. Nem a szaktárgyi tudás átadása vonzott, hanem a pedagógia. Gimnáziumban is a tanári pálya után érdeklődtem, de abban biztos voltam, hogy történelmet nem szeretnék tanítani, nehogy ugyanúgy járjak, mint apám. A rendszerváltás előtt érdekelni kezdett a szalézi élet, bár akkor a szerzetesközösség hivatalosan nem működhetett. Peisch Ferenctől kértem tanácsot, mit tegyek, ugyanis nem akartam külföldre menni, hogy szalézi szerzetes lehessek. Azt javasolta, jelentkezzek a szemináriumba, egyházmegyés papként is foglalkozhatok fiatalokkal. Így indultam el 1986-ban az esztergomi szemináriumba; még Lékai László bíboros vett föl, nem sokkal a halála előtt.

Retorziók bilincsében

– Nyolcvanhatban talán még nem nagyon látszott, mi fog történni, de pár év múlva nagy változások kezdődtek.

– Igen, amikor a diakónusszentelés közelébe értem, Magyarországon újraindulhatott a szalézi rend. Ebben az átmeneti időszakban Dauner János volt a közösség vezetője, ő vett föl engem. Engedélyt kaptam arra, hogy befejezzem a szemináriumot, és a szentelés után megkezdhessem a szalézi életre való felkészülést. 1991 júniusában szenteltek, szeptemberben pedig elkezdtem a noviciátust három fiatal társaságában.

– Ők is felszentelt papok voltak?

– Nem, egyedül voltam pap, de a következő évben is volt olyan, aki már papként választotta a szaléziaknál a szerzetesi életet. Előfordul ez most is, de a rendszerváltáskor sokkal gyakoribb volt. A jezsuitákhoz például elég sokan jelentkeztek így. Olyanok, akiknek korábban az 1950-es rendelet miatt nem volt lehetőségük a szerzetesi életre. Persze az elmúlt csaknem három évtizedben nagyot esett a hivatások száma, nemcsak nálunk, hanem egész Európában is. Így a magyar szalézi tartomány – az osztrák, szlovák, szlovén, spanyol tartományokkal együtt – ma külföldre, Olaszországba küldi a szerzetesi élet iránt érdeklődő novíciusokat. Ennek az az előnye, hogy a lelki és szellemi alapozás mellett jó nyelvtudásra és nemzetközi szalézi kapcsolatrendszerre is szert tesznek a fiatal szerzetesek. A szalézieknek ma az olasz az „apanyelvük”.

– A rend működését betiltó „egyezmény” és a nagy 1990-es újrakezdés között hogyan működött a Szent István Magyar Szalézi Tartomány?

– Illegális tartományfőnököt választottak. A 2006-ban boldoggá avatott vértanú szerzetes, Sándor István peréből is kiderül, hogy a rendnek az 1950-es feloszlatás után volt vezetője, Ádám László. Valójában már az egyházi iskolák 1948-as államosítása is hatalmas csapást mért a magyar szalézi tartományra, rengeteg szerzetes vált lényegé­ben feladat nélkülivé. A rend ekkor elvállalta több kisebb plébánia ellátását, de ezekről a helyekről is távoznia kellett 1950-ben. Később több illegális tartományfőnököt is bebörtönöztek, Ádám Lászlót és Sellye Vincét is lecsukták. Leghosszabb ideig, 1956-tól 1980-ig Edelényi István volt tartományfőnök, ám neki is retorziókkal kellet szembenéznie, például kitiltották Budapestről. Volt idő, amikor csak kántorként működhetett, de nem adta föl, kórust alapított, közösséget szervezett. Tőle Vámos József vette át a közösség vezetését, majd 1983-tól 1990-ig Pásztor János következett. Alatta fordult át a rend működése illegálisból legálisba.

– A rendszerváltást követően több szerzetesrendben okozott feszültséget a középnemzedék hiánya: a pályájukat még 1950 előtt kezdő idősebb szerzetesekkel huszonéves fiatalok kerültek egy közösségbe.

– Ez mind a mai napig érezhető probléma. A magyar szerzetesség lelki és szellemi értelemben egyaránt messze nem lábalt ki a megtöretés következményeiből. A valódi vezető személyiségek mind hetven-nyolcvan évesek, hiányzik vagy csak nem nőtt föl az az ötven-hatvan éves nemzedék, amelyiknek most kellene az élre állnia. A szerzetesi hivatás mester-tanítvány kapcsolaton keresztül formálódik. És amikor a mester nagyapa-, a tanítvány unokakorú, és hiányzik a szülők nemzedéke, nagyon nehéz a helyreállítás. Még évtizedeknek kell eltelniük.

Európai értékvesztés

– Renden belül hogyan hidalták át a nemzedéki szakadékot?

– Szerintem nagyon sokat segített Havasi József atya személyisége. Magam fiatalként csöppentem a szalézi életbe. Bár pap voltam, kicsit gyerekként kezeltek, aminek az elviseléséhez türelem és alázat is kellett… Viszont nagyon hamar megértettük mi, akkori fiatalok, hogy azok a papi személyek, akik kialakítottak maguknak valamilyen életteret, egzisztenciát a hatvanas-nyolcvanas években, egyházi életben, civilként vagy külföldön, mekkora áldozatot hoztak, amikor mindent, egyházi rangot, címet, nyugodt plébániát hátrahagyva vállalták a szalézi élet újjáépítését Magyarországon. És természetes, hogy az összecsiszolódás problémákat is okozott, hiszen mindenki önállóan élte addig az életét, és váratlanul egy szerzetesközösségbe kellett beilleszkednie. De rengeteget segített a nehézségek leküzdésében Havasi József tartományfőnök, aki 18 éven keresztül, a „nagykorúság” eléréséig vezette a közösséget.

Misszió Kazincbarcikán

– Most negyvenegyen vagyunk szalézi szerzetesek Magyarországon. Ez messze a legkisebb rendtartomány világviszonylatban, holott maga a rend a harmadik legnagyobb a katolikus világban. Nem tanító rend, mint a piaristák, inkább nevelő. Don Bosco Szent János kallódó fiatalokat karolt föl. Azt gondolom, a nevelésnek elsőbbséget kell kapnia az oktatással szemben, mert az oktatás csak akkor lesz hatékony, ha van mellette értéket, stílust adó, gondolkodást meghatározó nevelés. Hiába végez kitűnően akár nálunk is egy hegesztő, ha képtelen reggel fölkelni és elindulni a munkahelyére. Akár fegyelmezetlenségből, akár valamilyen szenvedélybetegség következményeként. Nem a tudás az egyedül fontos, neveléssel lehet megalapozni az ember későbbi pályáját.– Először is ez egy hatalmas, kontinensnyi ország. De érdekes módon jobban tudják megszólítani a hivatásokat. A szalézi rend egyébként ott gazdagabb a hivatásokban, ahol jobban megnyilvánul alapvető küldetése. Latin-Amerikában, Afrikában, Ázsiában jól látható ez. Ázsiából nemcsak indiaiak vannak, nagyon sok a vietnami szalézi szerzetes is. Az európai értékvesztés, szétesettség, az elköteleződésellenes kultúra semmilyen hivatásnak nem kedvez. Ez a jelenség a családi életet ugyanúgy megviseli, mint a papi-szerzetesi életet. II. János Pállal azt mondhatjuk, hogy a szeretet civilizációjával szemben a halál kultúrája épül. De ezzel együtt Európában is van rengeteg kiváló fiatal.– A magyar szerzetesek mellett négyen Indiából, négyen Vietnamból érkeztek, és van egy lengyel és egy nigériai szerzetesünk. Lengyelország az egész európai katolicizmus szempontjából meghatározó; négy szalézi rendtartományuk is van. De Szlovákiában is nagyon erős a szalézi jelenlét, kétszáz fölött vannak.– Ám az ottani egyház – a lengyelhez hasonlóan – a nagy számú ipari munkásság miatt jobban koncentrált az ő támogatásukra. Persze a komoly odafordulásból lett némi káosz is, amelyet később, a rendszerváltás után a Vatikánnak kellett elrendeznie, de ez a mentalitás meghozta a gyümölcsét is. Érdekes volt, amikor megérkezett hozzánk az első lengyel atya, és nagyon meglepődött a hazai helyzet láttán. A munkás, a bányász, a vasutas a katolikus egyház alapja – mondta. Hogyhogy Magyarországon nem így van? A különbség oka, hogy a lengyel egyház mindig a szegény társadalom támogatója volt, benne élt, és talán sohasem tartozott az arisztokráciához. Ez Magyarországról nem mondható el, bár az sem igaz, hogy a hazai katolicizmus teljesen elszakadt volna az egyszerű emberektől.

– A csepeli plébánián ötvenhat után minden fenyegetés ellenére még évekig misehallgatással kezdték a műszakot a vasmű dolgozói. Hasonló tapasztalatokról számoltak be a nagy szocialista iparvidékek egykori papjai is.

– Igen, sokan mondják, hogy a magyar nép tradicionális vallásosságát csak a kádári „konszolidáció” törte meg. „Maradj csöndben, csináld, amit én mondok, s akkor békén hagylak” – ez a taktika rombolta az egyházat, főként a hatvanas-hetvenes-nyolcvanas években.

– A politikai akaratból nagyra növesztett szocialista iparvidékekből rozsdaövezet lett – rengeteg munkanélkülivel és minden remény nélkül maradt cigánysággal. Hogyan kezdődött a szaléziak kazincbarcikai lelkipásztori tevékenysége?

– Inkább missziónak nevezném. Meghívásra érkeztünk a városba. Először lejárogattunk, aztán született egy iskola, amelyik fölvette a Don Bosco nevet, és ekkor már kötődött is hozzánk. Legfontosabb feladatának azt tartotta, hogy a roma gyerekeket alapfokú képzésben részesítse, és lehetőleg szakmát is adjon a kezükbe. A kilencvenes években sok támogatást kaptak: osztrák, német szaléziak jöttek le a város szélén lévő Herbolya-Régi telepre. Ma már szép, polgári környezet, de akkoriban kis putrik álltak mindenfelé. Először három-négy fős szalézi közösség telepedett le, majd amikor az egri érsek meghívta a szaléziakat a plébánia ellátására is, és a volt Ságvári-gimnáziumot is megkaptuk, intenzív szalézi élet és jelenlét alakult ki.

– Nyomon tudják követni a tanulók későbbi sorsát is? Tudnak segíteni nekik?

– Azért hoztunk létre egy saját céget is, a Szalézi Művek Kft.-t, hogy a rendszeren belül tartsuk a fiatalokat, valódi munkát adjunk nekik. Ha a mi fiatal csőszerelőnk elmegy egy ház felújítására, a szaki valóban rábízza a munkát. De ha ez egy másik piaci cégnél történik, akkor a mi – talán kicsit esetlen, fegyelmezetlen – roma gyerekünkből úgynevezett R1-es munkatárs lesz, ami azt jelenti, hogy a szakmában sohasem dolgozhat, csak „eredj ide, eredj oda!” lenne a feladata. Az első generáció számára védett, de valódi munkahelyre van szükség.

– Rengeteg kezdeményezés, köztük számos egyházi is van a leszakadt térségek lakóinak felemelésére. Biztosan eredményesek is, de teljes megoldást nem hoznak.

– Ha csak egyetlen gyereknek szakmát tudunk adni, az érték. Az összes magyarországi szociális nehézséget az egyházak nem tudják megoldani.

A feladat hatalmas, és a szociális és kulturális különbségek miatt talán soha véget nem érő. De sok minden történt már. Elég, ha megnézzük, milyen volt a kazincbarcikai Herbolya 25 évvel ezelőtt, és milyen ma. Rengeteget fejlődött. Mindig van valami apróság, ami örömre, reményre ad okot.