Verseny erős mezőnyben

A Testről és lélekről bekerült az Oscar-díjra esélyes idegen nyelvű filmek közé

Enyedi Ildikó filmje is versenyez a 90. Oscar-gálán március 4-én, miután az Arany Medve-díjas Testről és lélekről a legjobb idegen nyelvű filmek ötös listájára került. A rendező korábban a világ egyik csodájaként emlegette annak lehetőségét, hogy Oscar-jelölésig jusson a film, de mint a budapesti sajtótájékoztatón kifejtette, az amerikai filmakadémia koncepciója sok mindenben változott a korábbiakhoz képest.

– Azt láttam az utóbbi években, hogy az amerikai filmakadémia mintha kissé újragondolná magát. A szerzői filmek felé fordul, ami korábban nem volt megszokott, így kerülhettünk be mi is a versenybe – válaszolta Enyedi Ildikó filmrendező arra az újságírói kérdésre, hogy most is a világ csodájának tartaná-e, ha Oscar-díjat nyerne a Testről és lélekről.

A sajtótájékoztatón a rendező elmondta: a filmnek volt ugyan kampánya, de nem olyan látványos, mint amilyen mostantól várható. Bár a napokban Tokióba utazik, kíváncsian áll a feladatok előtt, amelyek az Oscar-gáláig várnak a stábra.

Eddig kilencvenkét országba jutott el az Arany Medve-díjas film, a tengerentúlon Torontóban és Los Angelesben volt látható, hazai nézettsége pedig elérte a százezret. Még hat nemzetközi vetítése lehet a filmnek a díjkiosztóig, köztük Londonban, New Yorkban, Los Angelesben és San Franciscóban, hogy a filmakadémia tagjai közül minél többen megnézzék.

A film civil főszereplője, Morcsányi Géza mint mondta, kívülállóként figyeli, egyben fantasztikus élményként éli meg a film sikerét. „A mai eredmény is bizonyíték arra, amiben eddig is hittem, hogy nem mindig a marketing és a reklám dönt: ha egy műalkotásban benne van, hogy hatást érjen el, akkor az eljut az emberekhez és a kellő fórumokhoz.

Meglepődve tapasztaltam, amikor például engem Szarajevóban egy török fiú felismert a villamoson.” Enyedi Ildikó ezt némileg cáfolandó megjegyezte: rengeteg nagy filmet ismer, amely kvázi elfeledett, nem díjazott munka maradt.

A kilenctételesre szűkített legjobb idegen nyelvű filmek versenylistájáról a rendezőnő a libanoni The Insultot, Ziad Doueiri munkáját és az izraeli Samuel Maoz filmjét tartja a legkiemelkedőbbnek – utóbbi a jelöltek ötös listájára már nem került fel. Enyedi egyetért abban a szakma nemzetközi képviselőivel, hogy nagyon erős az idei idegen nyelvű filmes mezőny.

Havas Ágnes, a Magyar Nemzeti Filmalap vezérigazgatója megállapította: olyan időszak érkezett el a film életében, amikor az amerikai filmakadémia minden tagja tudja, hogy mi az On Body and Soul. „Szász János Karlovy Vary-i győzelme (A nagy füzet, 2013) óta dübörög a magyar film.

Az elmúlt évek meghatottsággal és végtelen örömmel töltenek el bennünket” – mondta a vezérigazgató. Mécs Mónika, a film egyik producere hangsúlyozta: a stáb minden tagja öt centivel a föld felett jár, amióta a hírt meghallották, másra sem tudnak gondolni, hiszen hatalmas dolog ebbe a mezőnybe bekerülni. A jelölés után a film amerikai forgalmazója szinte azonnal megkereste őket, tehát elindul a kampány. Szalai Károly vágó arról beszélt: már a forgatókönyvből érezhető volt, hogy erős film lesz.

„Ez a film segít élni, kezelni neurózisainkat. Nagyon nagy dolog, ha egy film ezt tudja adni” – mondta.

Herbai Máté operatőr elmondta: kissé megijedt, amikor a munka elején Enyedi Ildikó kijelentette, hogy operatőri filmet szeretne csinálni. A rendező úgy fogalmazott: egy operatőrnél a szakmai tudás mellett a személyisége is rendkívül fontos, egy világítási konstrukcióból pontosan látható ugyanis az operatőr személyisége.

A filmbeli alakításáért a legjobb európai színésznő díját elnyerő Borbély Alexandra az újságírók kérdésére elmondta: több felkérést kapott a film sikere óta, többek között Szlovákiából, Prágából keresték meg egy hamarosan induló forgatás lehetőségével, amelyben a szintén Oscar-jelölt svéd film, a Ruben Östlund rendezte A négyzet (The Square) főszereplője, Claes Bang lesz partnere.

Arra a felvetésre, miszerint a Füst Milán Feleségem története című regényéből készülő munkája hasonlóképpen bejárja-e a világot, Enyedi Ildikó azt felelte: bízik abban, hogy a reptéri boltokban Márai Sándoré mellett Füst Milán könyve is kapható lesz a film hatására.