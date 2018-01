Színházzal a vidék élénkítéséért

A pajtaszínházi szemléken tapasztalható lelkesedést kellene a profi színházba is bevinni, és egész évadban megőrizni a lángját – mondta Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója a III. Pajtaszínházi Szemle megnyitóján, szombaton.

Idén 19 kistelepülésen alakult pajtaszínházi közösség, amelyeknek szinte fele ezer főnél kisebb lélekszámú helység – ők mutatták be előadásaikat a múlt hét végén. 2015, a program kezdete óta 43 társulat mutatkozott be a Nemzeti Színház színpadán, és közülük harmincöten a program lezárultával is folytatták a közös munkát.

Vidnyánszky Attila arra hívta fel a figyelmet, hogy ha az ,,elnéptelenedő vidék” egy kicsit is elhiszi, hogy képes közösségben alkotni, létrehozni valamit, akkor értelme volt ennek a kezdeményezésnek. Szabó Ágnes, a Magyar Teátrumi Társaság alelnöke pedig hangsúlyozta, hogy a program után is követik a közösségek életét, és örülnek, hogy az amatőr színjátszók eddig 120 helyen léptek fel falunapokon vagy művelődési házakban a pajtaszínházi programok után.



Krucsainé Herter Anikó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturális kapcsolatokért és fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára beszédében kiemelte a pajtaszínház pozitív hatását a helyi közösségi élet szervezésé­ben, hiszen az itt alakult társulatok három év alatt rangot vívtak ki a vidék színjátszó köreiben is.

– Fantasztikus szerepe van az itt fellépőknek az elcsépelt civil szó hitelesítésében is manapság. A nemzeti kultúra a jelenből táplálkozik, és a jövőre irányuló terveit a nemzet keretein belül gondolja – méltatta a programot Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnöke.