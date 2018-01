Szilaj lovak, bohócok, virágszirmok

A világ legjobbjai mérik össze tudásukat a XII. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztiválon

Tegnap este hét órakor elkezdődött a XII. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál versenyprogramja. A világ legrangosabb cirkuszfesztiváljai között számon tartott seregszemlén majdnem két tucat ország 165 művésze lép fel, köztük a világ legjobbjai is összemérik tudásukat a rangos nemzetközi zsűri szigorú tekintete előtt.

A műsor nyitóképében a Hortobágyi Károly- és a 32. Monte-carlói Nemzetközi Cirkuszfesztiválon Arany Bohóc-díjjal elismert artista, Richter Flórián és fia, Kevin lépett porondra. A világon először húsz lóval bemutatott „postaszámukkal” a modern európai cirkusz megalapítója előtt kívántak tisztelegni. Philip Astley 1768-ban bemutatott lovas produkciójában karddal végzett mutatványokat, miközben egyik lábával a nyeregben, másik lábával a ló fejébe kapaszkodva lovagolta körbe a porondot. Richter Flórián és Kevin száma a múlt, az emlékezés és a hagyományok tiszteletének elengedhetetlen fontosságát szimbolizálja. Utánuk a világhírű magyar Rippel testvéreket és tanítványaikat láthatta a közönség. A föld fölött lebegő kockában bemutatott erőemelő produkciójuk a jövőt jelképezte: ahogy mesterek és tanítványok, a cirkuszművészet több generációja együtt lép porondra.

A nyitóképek után a cirkuszfesztivált hivatalosan Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nyitotta meg. „Fesztiválunk a modern cirkuszművészet 250. születésnapi ünnepségsorozatának megnyitóünnepsége is. Most Budapestre figyel a cirkuszvilág” – mondta Fekete Péter. Az ünnepi beszédeket követően Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere átadta a Pro Cultura Hungarica díjat Endrész Lászlónak, az angliai Blackpool Tower Circus igazgatójának.

A tegnapi versenyműsor első produkciója a Fővárosi Nagycirkusz Csodagömb című darabjából már ismerős kubai Las Bellas Chicas volt. Őket követte a mexikói Duo Cardio, akik lenyűgöző bájjal és kacér játékossággal átszőtt perzsszámuk különleges technikáját Vladimir Lissovskytól tanulták.

Fotó: Kurucz Árpád

Az este során négyszer is porondra lépő orosz Without Socks nevű bohóctrió következett, ők a bohócmesterség tradícióira támaszkodva építik fel újszerű és friss performanszaikat. A csapat tehetségét számos díjjal elismerték már: a moszkvai Idol fesztivál bronzdíjasai és a Nikulin Cirkusz különdíjasai, a II. Izraeli Nemzetközi Cirkuszfesztivál ezüstdíjasai, valamint 2016-ban az Év bohóca díjat is elnyerték. A fesztivál – először ma látható – másik versenyműsorában is egy orosz bohóc szórakoztatja a közönséget: a muzsikusfamíliából származó Aleksz Bobilev napjaink egyik legkeresettebb bohóca, rekeszizmokat rendesen megdolgoztató produkciói jól ötvözik a klasszikus tréfák és a (poszt)modern humor eszköztárát.

A XII. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztiválon két igazán különleges távol-keleti csoport is fellép, mindkettő két műsorszámot hozott. A mongol Nomuna-csoport 2013-ban alakult Erdene Nergui, a Mongol Nagycirkusz producerének vezetésével. Az elmúlt években két fesztiválnagydíjat, öt aranyérmet és egy ezüstdíjat is elnyertek kiemelkedő mutatványaikkal. Budapesten egy hand voltage és egy ugródeszkaszámot mutatnak be. Szintén két produkcióval érkezett a Chinese National Acrobatic Troupe, diabolószámuk mellett az igazi különlegesség esernyőzsonglőr-mutatványuk: esernyőik virágszirmokként jelennek meg a porondon, így bontakozik ki lenyűgözően pulzáló emberlótusz-kompozíciójuk.

A négy kontinensről érkezett többi műsorszám hol költői, hol akrobatikus, hol humoros módon vonultatja fel azt a tudást, amely ma a cirkuszművészet csúcsa: Budapesten a világ legjobbjai versenyeznek, mi, nézők pedig egyik ámulatból a másikba esünk.