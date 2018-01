Prince-szel kezdődik a Rock Klasszikusok koncertfilmsorozat az Urániában

Rock Klasszikusok címmel hat legendás rockkoncertet idéz meg mozivásznon 2018 első felében az Uránia Nemzeti Filmszínház új sorozata, amely január 12-én Prince koncertfilmjével indul.

Első alkalommal január 12-én, péntek este 9-kor Prince harminc évvel ezelőtti, 1987-es Sign O’ The Times című filmjét láthatja a közönség – olvasható az Uránia Nemzeti Filmszínház MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.

A sorozat további előadásain a Mötley Crüe búcsúkoncertjén készült The End című koncertfilmet február 2-án, a Rolling Stones Ladies and Gentlemen című filmjét március 2-án, a Kiss 2014-es Las Vegas-i fellépését rögzítő Kiss Rocks Vegast március 23-án tűzik műsorra.

Április 27-én látható a Queen emlékezetes budapesti koncertjén készült film, a Hungarian Rhapsody – Live in Budapest 1986-ból, végül pedig május 25-én a Doors Live at the Bowl’68 című darabjával zárják a rockklasszikusok legendás koncertfilmjeinek sorát.