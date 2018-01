Napfényes kilátástalanság

Már most kijelenthető, hogy a Floridai álom az év egyik legjobb filmje

Sean Baker, a 2015-ös Tangerine című film rendezője ismét nehéz helyzetben élő, a társadalom peremterületére sodródott emberekről mesél.

Mindezt azonban a megszokottól egészen eltérő perspektívából közelíti meg: néhány kisgyermek szemszögéből mutatja meg, néha milyen kevés is elég a boldogsághoz, és hogy a gyermeki látásmód a legkilátástalanabb körülmények között is segít észrevenni a csodát.

Ugyanakkor korántsem idealizált alakokról van szó: a Floridai álom szereplői sokszor hibáznak, nyersek, felelőtlenek, időnként kifejezetten ellenszenvesek is, viszont Baker nem tagadja meg tőlük azt a jogot, hogy megpróbáljanak szeretni, illetve ha csak pillanatokra is, de elérjék az áhított boldogságot.

Az amerikai rendező filmnyelvének legnagyobb különlegessége abban rejlik, hogy nem ítélkezik szereplői felett, és bár nem sötét szociodrámát mutat be, nem is titkol el semmit: a helyzet kilátástalansága minden néző számára világos, még akkor is, ha a szereplők ennek ellenére számos önfeledt pillanatot élnek meg.

A főszereplők életének nagyon találó allegóriája a helyszín, ahol a film játszódik: a mű eredeti, angol nyelvű címe (The Florida Project) ugyanis a Disney orlandói vállalkozására utal, amelyben nagyon sok ingatlant vásároltak fel, és kialakították az eredeti Disneyland mását.

A helyszínen azonban nem csak luxusszállók épültek; a távolabbi környéken a kevésbé tehetős befektetők olcsó motelt húztak fel, amely turisták híján lecsúszott emberek, egyedülálló anyák, kisgyermekes családok átmeneti szállása lett. Ez a lila színűre pingált, az eredeti mesefigurák olcsó másolatait kínáló világ szolgál díszletül a főszereplők, a hatéves Moonee és édesanyja, a még szintén gyerek Halley történetéhez.

Fotó: mafab

Az ő életük épp olyan, mint ez a túlcicomázott épületsor: mindannyian mániákusan keresik a könnyen átélhető, olcsó boldogságot, hogy egy pillanatra megfeledkezzenek arról: hiába vannak ennyire közel a csodás mesevilág, Disneyland bejáratához, ők sohasem léphetnek be oda.

Azonban Moonee és barátai önfeledt játszadozását látva valahogy nem is vagyunk kíváncsiak a dollármilliókat érő Disney-mesevilágra: hiszen a gyerekek fantáziája és életöröme a lepukkant motelből vagy az elhagyott, romos házsorból is igazi mesebeli kastélyt varázsol.

Ebben nagy szerepe van a Moonee-t alakító gyerekszínésznek, Brooklynn Prince-nek, akinek erős jelenléte és önfeledt, természetes játéka az utóbbi években talán csak Quvenzhané Wallis alakításához hasonlítható A messzi dél vadjai című filmből.

Méltó partnere a filmben az édesanyját alakító színésznő, Bria Vinaite, akit a rendező az Instagramon fedezett fel. Willem Dafoe pedig különösen kiváló a motel nyers modorú, de melegszívű gondnokának szerepében, aki különös apafiguraként segíti a hajléktalanság szélén álló, kilátástalan helyzetben élő lakók mindennapjait.

A Floridai álomban a gyermeki látásmód általános érvényűvé válik, és azt nem csak a karizmatikus gyerekszereplők vagy a – sok esetben felnőttnek még szintén nem mondható szülők – képviselik. A vásznon is nemegyszer annyit láthatunk, amennyit egy gyerek: mondjuk, derékig látszik egy-egy felnőtt, vagy nem tudjuk, mi van a folyosó korlátján túl.

Ez a megközelítés pedig erősíti azt, hogy a valóság sokszor mennyire másként hat egy gyerekre, mennyivel kevesebbet – vagy épp mennyivel többet – vesz belőle észre.

A Floridai álom elemi erővel hat, és megmutatja, hogy a nyomasztó valóság elől hova lehet és hova érdemes menekülni. Talán nem korai már most kijelenteni, hogy minden bizonnyal ez az év egyik legjobb filmje.