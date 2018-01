Mária Teréziával nyitja az év első hétvégéjét a közmédia

Szombaton a Szent Korona hazahozatalának 40. évfordulójának alkalmából ünnepi műsorokkal készül a Duna, Duna World, és az M5 csatorna. Az M3 retroadó Málnay Levente filmjeit vetíti a hétvégén, míg a Dunán a Mária Terézia életét bemutató kétrészes film lesz látható pénteken és szombaton.

Szombaton 12.50-től a Duna Televízió Hagyaték című műsorában az Égi korona földi őreit, a koronaőrség munkáját mutatja be, majd délután 17.00-tól a Magyar ereklyék, szent jelképek – A Szent Korona c. műsort, illetve az azt követő A Szent Korona pokoljárása című dokumentumfilmet ajánljuk. Este pedig A Dal 2018 felvezető műsorával készül a csatorna Rátonyi Krisztával. A Dal eddigi legemlékezetesebb pillanatait január 6-án és 13-án, 19.30-tól láthatják a Duna Televízió nézői, az élő dalválasztó show pedig január 20-án indul. A most szombati adás vendégei lesznek többek közt Oláh Gergő, a Group’n’Swing és Veres Mónika „Nika” is.

Este fél kilenctől érkezik az új koprodukciós Mária Terézia film, mely filmtörténeti cseh-magyar-szlovák-osztrák összefogás útján jött létre. A záró epizód után a közmédia nézői betekintést nyerhetnek a forgatás kulisszái mögé, 22.20-tól a Mária Terézia werkfilmet vetíti a Duna Televízió.

Szombat este 19.50-től a Duna World műsorán egy különleges tudományos ismeretterjesztő filmet láthatnak nézőink. A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában című alkotás a legfrissebb eredményekről, újdonságokról, és kevésbé ismert részletekről ad számot, mindezt egy órába sűrítve. A nemzeti főadón 20.30-tól pedig a közép-európai koprodukcióban készült Mária Terézia-film második része lesz látható.

Az M3 csatorna Málnay Levente, Balázs Béla-díjas filmrendező munkásságából három filmet tűz műsorára a hétvégén. Elsőként szombaton 17.15-től Az aranyifjú c. magyar drámát, majd 18.45-től a Társasjátékok tévéfilmet láthatják a közmédia nézői. Vasárnapra is tartogat filmet a rendezőtől a csatorna, január hetedikén 21.50-től A tanítvány című film lesz látható az M3 műsorán.

Vasárnap egy hagyomány tovább folytatódik, újra a közmédia kínálatában a Jó ebédhez szól a nóta. A műsort 12.50-től láthatják nézőink a Duna kínálatában, ahol hetente jelentkezik majd új adásokkal és meglepetés vendégekkel. Az M2 Petőfi TV vasárnap esti filmklubjában az Amikor a farok csóválja. c. amerikai filmszatírával készül, Dustin Hoffman és Robert De Niro főszereplésével.

Az M5 csatorna vasárnap estére Szemes Mihály filmet tartogat: 21.15-től a Kölyök c., magyar vígjátékot láthatják nézőink Törőcsik Mari, Szabó Gyula és Zenthe Ferenc főszereplésével.