A magyar kultúra napja – Programok országszerte

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát.

Zalaegerszegen az egy héten át tartó rendezvénysorozatot kortárs képzőművészeti kiállítással nyitják meg csütörtökön a Gönczi Galériában. A tematikus tájképfestészeti válogatást Völgyi Miklós és Skonda Mária gyűjteményéből állítják össze.

A Hevesi Sándor Színház előcsarnokában pénteken a zalaegerszegi sajtófotó pályázat zsűrizett képeiből, valamint fotóriporterek – Katona Tibor, Pezzetta Umberto, Seres Péter – munkából nyílik kiállítás.

A levéltárban január 22-én értékelik az elmúlt év szakmai és tudományos tevékenységét és a Közkinccsé lett családi ereklyék elnevezésű program keretében bemutatják az intézménynek adományozott dokumentumokat. A Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben a Bartók és a népzene című gálaeseten adják át a Kultúra Mecénása Díjat.

A rendezvénysorozat január 24-én az V. Zalaegerszegi Szalon elnevezésű képzőművészeti tárlat megnyitójával folytatódik a hangverseny- és kiállítóteremben. A biennálén a Zalaegerszegen élő és alkotó, valamint a városhoz kötődő képzőművészek alkotási lesznek láthatók. A programok a Pannon Írók Társaságának irodalmi estjével zárulnak január 25-én: az esten bemutatják a kulturális folyóirat legújabb számát és Nagy Imre irodalomtörténész Várkonyi Nándor Portré és tabló című kötetét.

Nagykanizsán január 22. és 24 között hat helyszínen ünneplik a magyar kultúra napját: a városi könyvtárban az intézmény szolgáltatásait bemutató kiállítás nyílik, a Hevesi Sándor Művelődési Központban pedig Tóth István bőrműves és Hermann Edit fazekas munkáit mutatják be január 22-én.

Január 23-án a Kodály művelődési házban Domaföldi Tibor festő, fafaragó alkotásaiból nyílik tárlat, a Thúry György Múzeumban Gyanó Szilvia Történelem, emlékezés és identitás a yonkersi magyarok körében címmel tart előadást. A Városi Diákszínpad József Attila-versek és eredeti naplóbejegyzések nyomán készült alternatív színházi produkciót ad elő a Medgyaszay Házban. A Honvéd Kaszinóban január 24-én nyitják meg Hácskó Imréné és a fafaragó szakkör közös kiállítását.

Keszthelyen a Fejér György Városi Könyvtárba az Írók a Sétatéren című rendezvényre várják a látogatókat január 17-én. Az est vendégei határon túli írók, költők lesznek.

Hétfőn a gálaesten a „helikonos diákoké” lesz a főszerep: az ünnepségen a Helikon Fesztivál Alapítványnak adják át a Pro Cultura Keszthely díjat, majd a Helikon Ünnepségek – a középiskolások művészeti versenyének – díjazottjai lépnek majd verssel, prózával, komolyzenei előadással a Balaton Színház színpadára.

Február elsején a Magyar kultúra dicsérete elnevezésű rendezvényen a Festetics György Zeneiskola tanárai és növendékei adnak komolyzenei hangversenyt a Balaton Színházban.

Arany-balladákat adnak elő Veszprém megye középiskolásai

Arany János balladáit hallhatja a közönség Veszprém megyei középiskolások tolmácsolásában, a Budapest Voices a megyeszékhely négy pontján koncertezik, valamint kiállítások, irodalmi előadások és bábelőadás várja az érdeklődőket a magyar kultúra napja alkalmából – tájékoztatta kedden az MTI- t a Veszprémi Programiroda programszervezője.

Zalavári Eszter elmondta, hogy a hagyományossá vált Ádámok és Évák program keretén belül állítják színpadra a diákok Arany János balladáit Palásthy Bea rendezésében a Veszprémi Petőfi Színházban szombaton.

Hozzátette: üde színfoltnak ígérkezik a Budapest Voices hétfői koncertsorozata, amelyet a város négy pontján, a Vetési gimnáziumban, a Vár Áruházban, a Hangvillában és a Balaton Plázában hallhat a közönség.

Zalavári Eszter beszélt arról is, hogy irodalmi programok is várják az érdeklődő közönséget. Kifejtette: Szabó T. Anna költővel hallhatnak beszélgetést a Dubniczay-palotában csütörtökön, író-olvasó találkozó lesz az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban pénteken, amelynek vendége Zoltán Gábor lesz. Parainesis a mai magyarokhoz – Kölcsey üzenetei korunkhoz címmel tart előadást Toldi Éva tanár, újságíró, a költő halálának 180. évfordulója alkalmából, hétfőn a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény épületében.

Pesti felhőjáték címmel Déry Tibor emlékét idéző előadás és filmvetítés várja a közönséget a megyei könyvtárban kedden Brassai Zoltán tanár tolmácsolásában.

A III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola festő és grafikus diákjainak munkáiból nyílik kiállítás Kontraszt – figurativitás és absztrakció címmel hétfőn délután a Hangvillában, ahol ezt követően a Fölszállott a páva népzenei és néptáncos tehetségkutató műsor 2017-es évadának tehetségei lépnek színpadra – mondta a programszervező.

Selyemfestményekből nyílik kiállítás a művelődési központban, a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatóinak diplomamunkáiból nyílik tárlat a Laczkó Dezső Múzeumban hétfőn. Volt egyszer egy..címmel a Kabóca Bábszínház előadása várja a legkisebbeket vasárnap, hétfőn pedig a Kávészünet zenekar koncertezik a művelődési központban.

Balatonfüreden A Magyar Himnusz képes albuma című kiadványt mutatja be Szabó G. Zoltán irodalomtörténész, Kölcsey-kutató; Riskó Kata zenetörténész, Boka László és Praznovszky Mihály irodalomtörténész pénteken. Szombaton a Kaláka együttes ad koncertet az Anna Grand Hotelben, hétfőn pedig a Jazzterlánc zenekar muzsikál a Kisfaludy Galériában. A hétfői ünnepi gálaesten Kéri Kitty színművész, a Kisfaludy Színház igazgatója mond beszédet, közreműködik Németh Dénes és zenekara valamint a Pápai Református Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium néptánc szakos hallgatói – közölte Cserép László, a balatonfüredi önkormányzat művelődési osztályának vezetője.

Színes programok Jász-Nagykun-Szolnok megyében

Színes programok Jász-Nagykun-Szolnok megyében

Gálával és irodalmi műsorral, kiállításokkal, szavalóversennyel teszik emlékezetessé a magyar kultúra napját Jász-Nagykun-Szolnok megyében a közművelődési intézmények.

Gyuricska Éva, a szolnoki polgármesteri hivatal sajtószóvivője az MTI-nek elmondta: hagyományos gálaműsor keretében adják át Szolnok kulturális területet érintő díjait január 22-én, hétfőn az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban.

Kaposvári Gyöngyi, a szolnoki Damjanich János Múzeum igazgatóhelyettese elmondta: január 17-től 19-ig Szolnokon tartózkodik az Arany 200 busz, a Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítása Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából. Szerdán előre bejelentkezett iskolai csoportok lesznek a látogatók, csütörtök és péntek délután várják az érdeklődőket a Kossuth térre, ahol ingyen lehet megtekinteni a vándorkiállítást.

Kaposvári Gyöngyi szólt arról is, hogy január 27-én nyílik kiállítás a Szolnoki Galériában Sebestyén Zoltán kortárs festőművész munkáiból. Hozzátette: minden évben ősszel a galéria ad otthont egy kortárs tárlatnak a magyar festészet napja alkalmából és a Damjanich János Múzeum díjként szokta felajánlani egy festőművésznek – ezúttal Sebestyén Zoltánnak- a lehetőséget egy kiállításra a Szolnoki Galériában.

Tiszaföldváron a Tiszazugi Földrajzi Múzeumban Birodalmak peremén – Szarmaták és gepidák Jász-Nagykun-Szolnok megyében címmel nyílik kiállítás csütörtökön a szolnoki Damjanich János Múzeum gyűjteményéből, valamint a tiszaföldvári téglagyári ásatás anyagának egy részét is megtekinthetik a látogatók – mondta Béres Mária igazgató. A kiállítást Kovács Péter régész rendezi és Tárnoki Judit régész nyitja meg.

Czakóné Gacov Katalin, a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési intézmény igazgatója elmondta: a magyar kultúra napja alkalmából a gyermekkönyvtár Kölcsey és kora címmel rendhagyó könyvtári órákat tart a bejelentkező osztályok részére január 22. és 26. között, célcsoport a hetedik osztály.

Az interaktív, csoportmunkával és játékokkal „fűszerezett” foglalkozás alatt a reformkor irodalmába, képzőművészetébe, zenéjébe és sportjába nyerhetnek betekintést a tanulók. A szolnoki Hild Viktor Könyvtár Wass Albert szellemi hagyatéka címmel hirdet szavalóversenyt az erdélyi magyar író és költő születésének 110., halálának 20. évfordulója tiszteletére.

Szombat délután a Hild Viktor Könyvtár Széchenyi-termében az Aranysor Íróklub kultúra napi irodalmi műsora tekinthető meg. Az íróklub tagjai saját műveiket adják elő. Kapás János, a túrkevei Finta Múzeum igazgatója elmondta: péntek délután a Vadász Pál Kiállítóteremben Magyar alkotók Brazíliában címmel nyílik kiállítás. Hozzátette: a kiállítás egy utazás az épülő, városiasodó Brazíliában alkotó magyar művészek munkáin és érzésein keresztül. A kiállítást Balogh Edina művészeti menedzser nyitja meg.

Programok Békés megyében

Egy héten át tartó programsorozatot tart több Békés megyei város a magyar kultúra napja alkalmából: az ünnepi gálaműsorok mellett kiállításokkal, könyvbemutatókkal, régészeti előadásokkal és színházi műsorokkal tisztelegnek a Himnusz születésének 195. évfordulóján – tájékoztatták kedden a szervezők az MTI-t.

Békéscsabán január 19-én a Békéstáji Művészeti Társaság, valamint a Márvány Fotóműhely kiállítása nyílik meg, továbbá bemutatják Bauer Barbara Porlik, mint a szikla. című könyvét. Szombaton a Munkácsy Emlékházban Kohán György képeiből nyílik tárlat, ugyanott Plesovszki Klára keramikus műhelyében a kerámiafestés és -díszítés folyamataival ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

Január 22-én, hétfőn Medgyesi Pál régész tart előadást felsőtagozatos tanulók számára Mátyás király hadai nyomában címmel. A VOKE Vasutas Művelődési Házban interaktív zenés, hangszeres bemutató lesz gyerekeknek, este a Békéscsabai Jókai Színház Gogol Egy őrült naplóját tűzi műsorra Katkó Ferenc előadásában. Aznap ünnepi gálaesttel is megemlékeznek az évfordulóról, amelyen átadják a Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetéseket. Az esten – mely ingyenes regisztrációs jeggyel látogatható – Benedekfi István zongoraművész és az Alföld Quartet ad hangversenyt.

Szerdán a Jókai Színház a Bolond Istókot játssza, Elek Tibor irodalomtörténész, a Gyulai Várszínház igazgatója, a Bárka folyóirat főszerkesztője beszélget Csillag Tamással, a Megtalált ország című könyv szerzőjével, és megnyílik Csiffáry Zsuzsanna zománckiállítása is.

Csütörtökön a békési megyeszékhelyen is kezdetét veszi a Mátyás király-emlékév Medgyesi Pál régész előadásával.

Gyulán is egyhetes programsorozattal készülnek. Január 22-én, hétfőn Hedry Mária Zrínyi Ilona című monodrámáját mutatják be a várszínház kamaratermében Árkosi Árpád rendezésében, Juhász Róza szereplésével.

Kedden Erdész Ádám A Kner család és más történetek, valamint Elek Tibor Párbeszédben a kortárs „erdélyi” magyar irodalommal című kötetét mutatják be, szerdán a Németvárosi olvasókör hagyományainak felélesztése elnevezésű projekt nyitórendezvényére kerül sor.

Csütörtökön a Békéstáji Művészeti Társaság kamarakiállítása nyílik meg, valamint Lonovics László képzőművész tart mesterkurzust a várszínház kamaratermében.

Január 30-án, kedden Rátóti Zoltán és Huzella Péter A bor filozófiája című estjével és Balla Géza ménesi borász borainak kóstolójával ünnepelnek; szerdán pedig Liska András régész ad betekintést a gyulai palánkerődítések régészeti kutatásába. Február 1-jén Látlak címmel művésztanárok tárlatával zárul az ünnepi programsorozat a fürdővárosban.

Orosházán január 22-én rendeznek ünnepi műsort, amelyen a Békéscsabai Jókai Színház művészei lépnek fel verses, zenés produkciókkal. A városban emellett egész héten át lesznek programok, Kölcsey Ferenc versmondó- és népdaléneklési versenyt, valamint rajz- és fotópályázatot is hirdetnek; kiállítás nyílik a Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep gyűjteményéből. Emellett bemutatják Zilahi Anna A bálna nem motívum című könyvét, valamint kiállítás nyílik Balogh Gábor fotóiból, aki a Körös-Maros-köze rejtett értékeit fényképezte.

Szarvason január 20-án a Cervinus Teátrumban musicalgálát rendeznek, amelyen hazai és külföldi szerzők leghíresebb musicaljei, operettjei, sanzonjai csendülnek fel.

