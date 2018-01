A magyar kultúra napja alkalmából ünnepelt a könnyűzenei szakma

Fontos eredményeket értünk el tavaly a magyar könnyűzene nemzetközi piacra segítésében, másrészt örvendetes, hogy elindult a könnyűzenei oktatást támogató alprogram. Erről az NKA Hangfoglaló Program kollégiumának vezetője beszélt szerdán, a magyar kultúra napja alkalmából tartott rendezvényen a Budapest Music Centerben.

„Szinte nem volt Európában olyan showcase fesztivál 2017-ben, amelyen ne lettünk volna jelen, és bebizonyosodott, hogy van helyünk a nemzetközi piacon. Itthon pedig a Hangszert a kézbe! rendezvénysorozat már a tizenharmadik állomásánál tart, a látogatón száma túl van a 37 ezren” – emelte ki Bajnai Zsolt.

„Meg kell szerettetni a gyerekekkel a zenélést, és ha így lesz, akkor nem fogunk ott tartani, mint most, amikor az EU-n belül csak Bulgáriában zenélnek kevesebben, mint nálunk. Azokból lesznek a tudatos zenei fogyasztók, akik maguk is zenélnek, ezért is fontos, ami a Hangfoglaló Programban történik” – fejtette ki a kollégium vezetője.

Bajnai Zsolt hangsúlyozta, hogy a magyar könnyűzene a magyar kultúra azon része, amely a legtöbb emberhez eljut. Hozzátette: sok még a tennivaló, hogy sikerüljön megtalálni a könnyűzene helyét, ez a feladat nagy felelősséggel jár, amivel élnünk kell.

Elhangzott, hogy a négy éve indult Hangfoglaló (korábban Cseh Tamás) Program keretében 119 előadó részesült az induló zenekari alprogram támogatásából, a negyedik évadban pedig már csaknem 200 millió forint jutott határon túli, fővárosi és vidéki kluboknak arra, hogy a magyar zene élőben szólaljon meg.

A szakember beszámolt arról, hogy 2018. január 1-jével létrejött a Könnyűzenei Szolgáltató Iroda, a Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft. önálló igazgatóságaként. Megjegyezte: az új keretek között működik a Hangfoglaló Program irodája, tovább építik a magyar exportirodát, amely az európai szervezet részeként hallathatja hangját annak érdekében, hogy az unió 2020 utáni költségvetésében a könnyűzene jelentős támogatást kaphasson.

„A Könnyűzenei Szolgáltató Iroda célja továbbá a könnyűzene, az államigazgatás és a szakma összekapcsolása. Szeretnének komoly, előremutató produktumokat letenni a hazai könnyűzenei szakma asztalára” – mondta Bajnai Zsolt.

A magyar kultúra napja alkalmából tartott rendezvényen Karácsony János, a Generál és az LGT egykori gitárosa arról beszélt, hogy nagyon sok zenés tehetség él az országban, és őket minden lehetséges eszközzel támogatni kell.

Csorba Lóránt, a Hangfoglaló Program mentora, a Cseh Tamás Program első évadában támogatott induló zenekar, a Lóci Játszik frontembere arról beszélt, hogy nincs a dalnál közérthetőbb és hatásosabb kulturális termék. „A Hangfoglaló Program egyik legnagyobb erénye, hogy esélyt ad felszínre hozni a dalokat és eljuttatni a közönséghez”.

A rendezvényen fellépet Karácsony János, valamint a Hangfoglaló Program előző három évében támogatott előadók közül a Face ‘n’ Base, az Uzipov és Youli. Mindhárman szerepelnek a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, a Hangfoglaló Program közreműködésével tavaly készített Arany Lemez című albumon, amely az Arany-emlékév alkalmából a költő verseinek megzenésítését tartalmazza.