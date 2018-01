Kulinária és szakralitás, gyomor és lélek együtt

Nem tudom, más népeknél hogy megy mostanság, de minálunk még mindig akkora metafizikája van a táplálkozásnak, hogy alig fér a konyhába. A vezető hazai gasztronómiai magazin, a Magyar Konyha ünnepi kiadásában hatalmas a merítés, és ahogy már megszokhattuk, az interjúk, receptek, a séfek és éttermek bemutatása mellé bőven kapunk kultúrtörténeti vonatkozású írásokat.

Nem is lehetne ez másképp, hiszen a magazint olyan elkötelezett emberek vezetik, mint Lévai Anikó, Mészáros Gab­riella és Vinkó József. Idézzünk mindjárt a vezércikkből: „…kicsit mindenki hisz a csodában, az egész emberiség, hiszen az ünnepi kiárusításban még azokat is megérinti a csodavárás, akiknek a lelke már kiszáradt, akik nem hisznek semmiben, vagy csak kicsit hisznek, esetleg hiszi a piszi, akik legyintenek az olyan elavult fogalmak hallatán, mint barátság, gyengédség, megbocsátás.

Még ők is megállnak egy pillanatra, és felismerik, hogy csoda nélkül nem lehet élni. Illetve nem érdemes […] Ha lemondunk hagyományainkról, nem marad más, csak a mikrohullámú sütők csengése.” Ebben szinte minden benne van, ami kulinária és szakralitás, gyomor és lélek viszonyáról elmondható.

A lapban olvashatunk interjút Karinthy Mártonnal, aki egyszerre fantasztikus és megrendítő sztorikat mesél az egy éjszaka alatt fölfalt vagonnyi baracklekvárról és zseniális kínrímekről: „És hazamentem és nem volt vacsor, /S szóltam a szívemnek: Te beteg fasor…”

Természetesen komoly cikket szentelnek a halaknak is, különösen a pozsárnak, miszerint potykának, vagyis küprinosznak, amit ma már többnyire pontynak hívunk, és ha már biztosan nem úszik többet, akkor pontypatkókat, netán alaposan irdalt pontyfiléket lehet belőle rántani. Ki ne szeretné a rántott pontyot majonézes burgonyával vagy a pontytepertőt házi túrógombóccal?

Desszerttémában megtudjuk, hogyan csinálják a lelkes profik: a gádorosi Tönkölysüti műhely családi vállalkozását, no meg a hókiflik, gyömbéres kekszek és tönkölylisztből készült rétesek titkait ismerhetjük meg.

Egy nélkülözhetetlen sütialapanyagot, a diót is alaposan körüljárják a Pannon ­Gasztronómiai Akadémia és a Magyar Konyha közös diótesztjében. Hasznos tanácsokat kapunk, hol is érdemes beszerezni a népszerű termést, és persze nem maradhat el egy Esterházy-­torta receptje sem.

A magazin különös erénye a tág tematika: az egyik oldalpáron praktikus tanácsokat olvashatunk egy olyan mindennapi ételről, mint a basmati rizs, a következő oldalakon pedig a pezsgőkészítés titkaiba és történetébe tekinthetünk bele.

Az ünnepi szám melléklete a Top 10 gasztro­kalauz: ez a kényelmesen zsebre dugható, de igényes tipográfiájú füzetke 300 budapesti helyet mutat be, mint alcímében ígéri, nem csak ínyenceknek. Minden – de tényleg minden – zsánerből 10 hely van fölsorolva, a gourmet éttermektől a piacokon át a kézműves pékségekig vagy épp kifőzdékig. Mindenki megtalálja a fogáravalót.