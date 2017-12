Kreatív, izgalmas filmek a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon

Magyarországon először vetített dokumentumfilmek közül válogathat a közönség a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon január 23. és 28. között a Cinema City Aréna moziban.

A fesztivál programjában a lengyel Anna Zamecka Az én vérem (Komunia) című, a saját kategóriájában az Európai Filmdíjat elnyerő dokumentumfilmje, továbbá két Oscar-jelölt alkotás – a Nem vagyok a rabszolgád (I Am Not Your Negro) és a Hazám, Watani (Watani, My Homeland) -, valamint hét, Európai

Filmdíjra jelölt film is szerepel – olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében. Mint írják, a rendezvényen a világ csaknem 30 országából 50 alkotás közül válogathat az emberi sorsok, problémák és a társadalmi kérdések iránt érzékeny néző.

A 2014-ben alapított Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál (BIDF) a világ legfrissebb, nemzetközi sikereket elérő egészestés, kreatív dokumentumfilmjeinek magyarországi versenye és fóruma, és a filmek magyarországi premierje – áll a közleményben.

Kiemelik, a fesztiválon minden film valamely alkotója vagy főszereplője részt vesz. A világ minden tájáról érkező dokumentumfilmek tematikai, életkori megkötés nélkül szerepelnek a programban. A vetítések után a nézőknek és a szakmának közönségtalálkozókon nyílik lehetősége az alkotókkal, illetve a filmek szereplőivel beszélgetni.

A versenyszekciók mellett versenyen kívüli szakmai programok, különböző rendezvények várják a dokumentumfilmek kedvelőit.

A díjakról 25 főből álló rangos nemzetközi zsűri, diákzsűri, valamint filmrajongókból álló zsűri dönt.

A fesztivál tiszteletbeli elnöke Vekerdy Tamás pszichológus.

A rendezvényről további információ a http://bidf.hu/fesztival/„ target=”_blank„ címen és a https://hu-hu.facebook.com/bidf.hu/” target=„_blank” linken található meg.