Kárpát-medence-szerte ünnep a Magyar Kultúra Napja

Január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc 1823-ban a Himnuszt, 1989 óta ezen a napon ünnepeljük a magyar kultúra napját Soprontól Sepsiszentgyörgyig, Beregszásztól Bonyhádig. A rengeteg program közül összegyűjtöttünk párat.

A fővárosban

Az idei magyar kultúra napján Görgei Artúr 1848–49-es honvédtábornokra és hadügyminiszterre is emlékezünk születésének 200. évfordulója alkalmából. A Magyar Nemzeti Múzeumban vasárnap délután, 15 órakor kezdődő előadáson azt is megtudhatjuk miért és miként lett a hadigéniuszból a magyar szabadságharc vereségének bűnbakja. 16.30-tól pedig Kozák-Kígyóssy Szabolcs László történész tart interaktív tárlatvezetést a magyar huszárság legjelentősebb fegyveréről, a szablyáról, a Görgei-szablyáról is.

A Magyarság Házában vasárnap 13 órától a felvidéki Palóc Társaság mutatkozik be, nyilvánosságra hozzák a 22. alkalommal meghirdetett magyarságismereti pályázatuk eredményét, felolvasnak a beérkezett dolgozatokból majd az „Eredj, ha tudsz…” verses-zenés előadás következik. Az elvándorlás problémája a magyar költészetben és zenében is szóba kerül az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör és a Fokos zenekar közös műsorában.A Csodák Palotája hétfőn a TudKult 2018 című programmal készül, melyben a tudomány és a kultúra találkozásából szeretnének ízelítőt adni. Több állomást helyeztek el a Csopa területén, ahol Szent-Györgyi Albert, Szilárd Leó, Öveges József, Teller Ede, Irinyi János, Örkény István, Bolyai János, Hugonnai Vilma kulturális és tudományos munkáját lehet megismerni.A Duna Palotában a Bánffy Kulturális Szalon gálaestjén a Duna Szimfonikus Zenekar lép fel vasárnap este, ugyanitt január 22-én nyitják meg Madarassy György Tamás festőművész Színek és fények című kiállítását. Az V. kerületi Aranytíz Kultúrházban hétfőn 17 órától átadják a Kölcsey-díjat és a Pilinszky-emlékérmet, fellép a Junior Prima díjas zongoraművész, Medgyesi Zsolt is.

Pest megyében és vidéken

Szentendrén a Kós Károly Művelődési Házban januárban több alkalommal várják a látogatókat a magyar népi hagyományok, a zene, a tánc és az irodalom különböző programjaival. Január 25-én Lázár Csaba Arany János-balladákkal, január 26-án pedig a Trans-Formation ad elő új dalokat. Vácott gálaműsorral készülnek, amelyben a Parapács Zenekar lesz hallható, és az est folyamán átadják a városi művészeti és művelődési díjait. Nagykőrösön az Arany János Kulturális Központ Ifjúsági Musical Színpada hétfőn mutatja be Arany János: A walesi bárdok című művét.

Hétfőn délután öt órakor kezdődik a Soproni Petőfi Színház: Diákszemmel Sopron történelme című előadása, amelyet kilenc oktatási intézmény száz fiatalja mutat be a leghűségesebb város teátrumában a magyar kultúra napja alkalmából.

Szekszárdon hétfőn a Babits Mihály Kulturális Központban a Közszolgálat a Magyar Kultúráért Alapítvány Csak tiszta forrásból című komoly- és népzenei gálaműsorával készül, Dombóváron pedig helytörténeti kiállítás megnyitásával ünneplik a magyar kultúra napját, Bonyhádon A tolna hadosztály a Don-kanyarban című kötetet mutatják be a szerzők.

Dunaújvárosban hétfőn, a magyar kultúra napján adják át az önkormányzat Pro Cultura Intercisae elnevezésű díját. A városháza rendezvénytermében a Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola tanári kamaracsoportja és a Dunaújvárosi Vegyeskar koncertezik.

Az Öreghegyi Közösségi Házban a mai napon Földes László Hobo: Látja Isten, hogy állok a napon címmel tart zenés irodalmi estet.

Szabó Gyula Győző, a budapesti Madách Színház színművésze és Nemcsák Károly, a budapesti József Attila Színház igazgatója Európa közepén című, zenés-verses estjén többek között Csokonai Vitéz Mihály, Petőfi Sándor, Ady Endre, József Attila, Wass Albert, Reményik Sándor és Szép Ernő költeményeivel emlékeznek meg a Himnusz befejezésének évfordulójáról január 24-én, a bajai Bácskai Kultúrpalotában.

Miskolcon drámatagozatos diákok pódiumműsorával ünneplik a magyar kultúra napját hétfőn a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban, a fiatalok a nekézsenyi születésű Balogh Béni művei alapján összeállított Vadócok a Bükkben és a könyvtárban című darabot adják elő.

A mai napon mutatkoznak be Szeged kulturális intézményei a Szent-Györgyi Albert Agórában, Szentesen tegnap már megnyílt a Koszta József Múzeum új időszaki kiállítása Évszázados tradíciók címmel.

Hagyományosan a magyar kultúra napján adják át a hódmezővásárhelyi önkormányzat által 2008-ban alapított Bessenyei Ferenc Művészeti Díjat, amelyet az idei díjazott a vasárnapi gálaműsoron B. Élthes Esztertől, Bessenyei Ferenc özvegyétől és Hegedűs Zoltán (Fidesz–KDNP) alpolgármestertől vehet át.

Szombathelyen is díjátadó gálával, táncszínházi előadással ünneplik a magyar kultúra napját az Agora Szombathelyi Kulturális Központban, a díjátadó után az ExperiDance Társulat Revans – Három a tánc című látvány- és táncszínházi előadását láthatja a gála közönsége.

Határon túl

A Pázmaneum Polgári Társulás és a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ közösen szervezi meg vasárnap műsorát a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ épületében, ahol ünnepi beszédet mond Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke. Keserédes címmel tart ünnepi műsort a magyar kultúra napja alkalmából az Életjel – Csáth Géza Művészetbaráti Kör hétfőn 19 órakor a szabadkai Városi Könyvtár emeleti olvasótermében.

A rendezvény keretében megnyitják Nemes Fekete Edit Arany János verseihez készült illusztrációinak alkalmi tárlatát is.

Különleges zenei csemegével és Kodály Zoltán életét bemutató tárlattal készül a magyar kultúra napjára Magyarország beregszászi konzulátusa és a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet Beregszászban, a Rákóczi-főiskola átriumában, ahol a Kodály-emlékévhez kapcsolódóan bemutatják a Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma felkérésére készült, Kodály Zoltán életét és munkásságát bemutató tablókiállítást.