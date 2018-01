Egymásba zárt szobák

Négy képzőművész közös tárlatával vár az Osztrák Kulturális Fórum

Január 25-én nyitották meg az Osztrák Kulturális Fórum kiállítótermében az A Room Of One’s Own című kiállítást. A négy képzőművész, Ewa Kaja, Karin Pfeifer, Séra Hanga és Sula Zimmerberger együttműködéséből létrejött tárlat címe Virginia Woolf híres, Saját szoba című esszéjére utal. A mű alapgondolata az, hogy ahhoz, hogy egy alkotó kiteljesedjen, két dologra van szüksége: egy privát térre, a­hová visszavonulhat, illetve anyagi biztonságra, hogy megélhetési gondok nélkül, nyugodtan írhasson. Ezt a két kérdést gondolta tovább a négy képzőművész is; alkotásaikkal leplezetlenül reflektáltak a női és a férfi egyenjogúságra és az általános értelemben vett önmegvalósítás nehézségeire is.

Az A Room Of One’s Own című kiál­lítást tavaly már bemutatták Bázelben is, a budapesti Osztrák Kulturális Fórum kiállítótermében látható anyag azonban a tárlatnak egy különleges, direkt erre a térre adaptált változata. Ahogy Séra Hanga, a Zürichben élő és dol­gozó fiatal képzőművész a kiállítás megnyitóján elmondta, három alkotótársával együtt viszonylag régóta dolgoznak együtt, így nagy tapasztalatot szereztek abban, hogyan lehet belakni, kisajátítani a lehető legkülönbözőbb tereket.

„Amikor megláttuk ezt a termet, azonnal megfogott minket a zegzugossága, hogy itt minden szegletnek más minősége van” – tette hozzá Séra Hanga, akinek alkotása, a kiállításon központi helyen szereplő, családi és gyerekkori emlékekkel telezsúfolt, nyitva hagyott szekrény polcainak és beosztásának köszönhetően szinte egy újabb szobát alakított ki a térben. A kép- és tárgytöredékekből összeállított installáció az emlékezet működését szimbolizálja.

Ewa Kaja képei az előtérben és a bejárat két oldalán láthatók. A Bécsben élő lengyel képzőművész képein a legyek és a légylárvák a női test fedetlenül hagyott részein az elmúlást jelenítik meg, összekapcsolva a halált a szexualitással. A különböző testrészeken és magán az emberi testen keresztül az alkotó olyan fontos kérdésekkel foglalkozik, mint például erkölcs, identitás, klisék és tabuk.

Fotó: Bach Máté

Karin Maria Pfeifer különböző határokat és tereket mutat be alkotásaiban, amelyek nemcsak fizikai valójukban vannak jelen, hanem gondolati síkon is értelmezhetők és igen hangsúlyosak, legyen szó akár anyagi korlátokról, akár a psziché vagy az em­beri érzelemvilág határairól. A kiállítótér egyik falára vetített felvételen több alak himbálózik felváltva egy kötél végére szerelt botba kapaszkodva: nem látjuk sem azt, hogy honnan ereszkedtek le, sem pedig azt, hogy mi van a lábuk alatt.

Mégis, az, hogy látszólag értelmetlenül, látható cél nélkül mozognak, a határátlépés érvényes gesztusaként jelenik meg az installációban. A felvételen az azonos mozgást végző alakok vágás nélkül egymás alakjába olvadnak, ami szintén erősíti ezt a hatást.

A kiállításon megtekinthető még Sula Zimmerberger Explore options című fotómunkája, amely öt kasírozott képet és egy fotót tartalmaz. A képeken az elhagyott, romos szobák és díszes függönyök kontrasztja különböző értelmezési lehetőségeknek nyit teret. Akárcsak a fényáteresztő függöny rétegei, amelyek sejtetni engedik a körvonalakat, azonban homályban tartják, hogy mi történik előttük vagy mögöttük. A képek ugyanígy bontják ki a kint és a bent metaforáját, és teszik több irányba nyithatóvá a fotókon szereplő tereket.

Az A Room Of One’s Own című kiállítás négy igen összehangoltan dolgozó alkotó munkája, a női egyenjogúság fontossága mellett egyedülálló módon szól a privát tér fontosságáról és a környezetünk belakásáról, az otthonosság fokozatairól is. A tárlat február 28-ig tekinthető meg, hétköznapokon 9–16 óra között.