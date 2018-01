A Cirkuszhercegnőt is bemutatják a Budapesti Nyári Fesztiválon

Operettbemutatóval is készül a Budapesti Nyári Fesztivál jubileumi évadára: július 20-án és 21-én Kálmán Imre A Cirkuszhercegnő című művét tekintheti meg a közönség a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon.

A Szabad Tér Színház és a Miskolci Nemzeti Színház közös bemutatóját Dobó Enikő és Miller Zoltán főszereplésével, Szabó Máté, a miskolci teátrum művészeti vezetője rendezésében láthatja a közönség – közölte a Szabad Tér Színház az MTI-vel.

„Írtam már olyan operetteket, amelyek színházban, színház előtt, színház mögött játszódtak, most olyat szeretnék írni, amelyik egy cirkuszban játszódik” – idézi a közlemény Kálmán Imrét, aki e szavakkal vezette fel alkotótársainak új darabjának ötletét 1925-ben. A művet hatalmas sikerrel mutatták be először Bécsben, majd Budapesten, Párizsban, Londonban, Szentpétervárott, egy éven belül pedig a New York-i Broadway-en.

A Cirkuszhercegnő áriái és elsöprő fináléja mellett a cirkuszi világgal ízesített egyedi világa miatt is a közönség egyik kedvence, a történetet légtornászok, bohócok, állatidomárok, valamint gyönyörű nő, titokzatos arisztokraták és sebzett szívű katonatisztek népesítik be – olvasható az ismertetőben.