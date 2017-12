Aggodalmak befőttesüvegbe zárva

Nem titok, hogy a gyerekek éppen annyit szorongnak, mint a felnőttek

Stresszes felnőtteknek stresszes gyerekeik lesznek, ez annyira nyilvánvaló igazság, hogy szinte fáj. De a nem stresszes felnőtteknek is stresszessé válhatnak a gyerekei.

Erre már kevesebb azonnali magyarázat áll rendelkezésre. Sajnos nem vagyok szakembere a kérdésnek, de mind tanári, mind szülői minőségemben első kézből tapasztalom, hogy a gyermekek igenis szoronganak. Az, hogy annak idején magam is hódoltam e nyomasztó tevékenységnek, megerősít abban a hitben, hogy valószínűleg ez mindig így volt.

Az viszont bizonyos, hogy mind szülőként, mind tanárként, mind pedig önmagam gyógyítójaként nehezen tudtam ezzel bármit kezdeni. Meddig lehet kérdezni? Meddig segít a kérdés? Hol a tanácsadás és a példamutatás közötti határ? (Mikor egyik sem működik igazán, hiszen a technikákban magam sem hiszek, példát meg elsősorban szintén a szorongásra mutatok.) A következő kérdés már-már nyelvfilozófiai: vajon ugyanazt értjük-e a gyermekekkel bizonyos szavak, kifejezések alatt? Vajon van-e esély egyáltalán arra, hogy jól értsük egymást? És így tovább.

Nos, ebben a témakörben engem határozottan felüdített, amikor szembetaláltam magam Helaine Becker könyvével, a Ne izgulj! című kiadvánnyal. A címlapján a jól ismert emotikonok átrajzolt változatát megmutató, lekerekített sarkú könyv ránézésre és kézbevételre is kellemes élményt nyújt, alcíme (Trükkök, tanácsok, praktikák gyerekeknek, hogy ne legyenek stresszes felnőttek) igen ígéretes minden olyan szülő vagy tanár számára, aki a saját kútfőből való merítés során a legtöbb lehetőséget – sikertelenül – kipróbálta.

A könyv egy rövid előszót követően (mely így kezdődik: „Nem titok, hogy ti éppen annyit szorongtok, mint a felnőttek”, majd így folytatódik: „Ebben a könyvben egy sor olyan módszert gyűjtöttünk össze, amelyek ötleteket adnak arra, hogyan kezeljétek ezeket a helyzeteket. De abban is segít, hogy felismerjétek, hogy mik azok a dolgok, amelyek miatt túl sokat idegeskedtek, így könnyebben uralhatjátok a reakcióitokat és őrizhetitek meg a nyugalmatokat.”) közel százoldalnyi tanácsot ad (csak néhány mutatóba: Válts nézőpontot!; Írj naplót!; Ne akarj mindent kontrollálni!; Menj ki a zöldbe!; Izzadj!; Tartsd az aggodalmaid befőttesüvegben!; Dolgozz!; Készülj fel a váratlanra!; Mondd: nem tudom!; Sírd ki magad!), mindegyikhez egy ügyes kis magyarázatot nyújt, kedves grafika, zöld buborékban néha fontos idézet található az oldalon, néha pedig a gondolat másik irányú kibontása, filozofikusabb, nagyobb perspektívából való megközelítése.

Egyik kedvencem a Sírd ki magad! című fejezet – néhány mondatból áll csupán, amelyek feloldozzák a szorongó gyerek önmarcangolását, megnyugtatják, hogy ez nem szégyen, és így érvényes tanácsot adnak: „Sírd ki magad! A sírással segítesz a testednek, hogy megszabaduljon a stresszt okozó hormonoktól. Szóval sírd csak ki magad! Utána tényleg jobban leszel!” Ennyi.

Vannak persze filozofikusabb és hosszabb írások is („A múlt nem a jövő!”), de így együtt biztosan működnek. Be kell vallanom, némelyik tanács, elsősorban a nézőpontváltásra biztatók, számomra is új volt, és örömmel lapoztam végig a könyvet. Nem állítom, hogy sokkal kevésbé lettem stresszesebb, de egyfelől nem én vagyok a célközönség, másfelől idült szorongó vagyok.

Viszont abban biztos vagyok, hogy azok az akár egészen kicsi gyermekek, akiknek ez a kezébe kerül vagy esetleg olvasnak nekik belőle, érvényes stratégiákat kapnak, még ha játékosan belopva is a mindennapjaikba. Ha a gondolkodási és stresszkezelési stratégiáik közé bekerül néhány ezek közül a tanácsok közül, máris könnyebben vészelik át ezt a mindenki számára rettenetes jelenséget: a stresszt, a szorongást.

Helaine Becker: Ne izgulj! Trükkök, tanácsok, praktikák gyerekeknek, hogy ne legyenek stresszes felnőttek. Manó Könyvek Kiadó, Budapest, 2017.