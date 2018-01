A kárpátaljai családokért

Beregszászi Olga jótékonysági koncertet ad január 21-én

Hogy Széchenyi Istvántól vegyünk két alapfogalmat egy kissé profán axiómába ágyazva: nem mindegy, hogy közrestség vagy közteherviselés. Folytassuk is Széchenyivel, legalábbis egy klasszikus széchenyis elvvel, napjaink nyelvén mondva: társadalmi rétegzettség szempontjából bizony változásokat fölülről lefelé lehet elérni. Azzal természetesen a legnagyobb magyar is tisztában volt, hogy úgy lehet föntről lefelé impulzust közvetíteni, ha előtte onnan fölhoztunk valamit. Valamit, ami nem azért van lent, mert oda való, hanem mert fönt talán már elfelejtették, hogyan is működik. De aztán újra és újra megtanulják, elsajátítják, átveszik, némi szellemi és anyagi tőkefelhalmozással újra és újra működésbe hozzák az eredeti rétegekben… Legalábbis ezt szeretnénk kihozni az egészből mi, akik – talán itt jogos a többes szám – nem országhatárokban, hanem néplélekben vagy nemzettestben gondolkodunk.

Széchenyi ide citálása nem valami általános gondolati bakugrás a honkebelből: van valami mélységesen reformkori, egyszerre hagyománytisztelő és haladó, jó értelemben véve nagypolgári abban az eseményben, amelyet most ajánlok önöknek.

Beregszászi Olga tizennegyedik jótékonysági koncertje a nehéz sorsú kárpátaljai családok megsegítésére ja­nuár 21-én, vasárnap este lesz a MOM Kulturális Központban. Eddig tizenhárom alkalommal rendeztek ilyen koncertet, így már hagyományról beszélhetünk tehát, olyan hagyományról, amelynek létjogosultságát nem szükséges különösebben magyarázni – mind tudjuk, miért van szükség segítségre Kárpátalján, ahogy azt is tudjuk, mit képvisel Beregszászi Olga és mindazok, akik felsorakoznak mellé közös ügyünk érdekében. Az este fővédnöke Schmitt Pál, védnökei Mádl Dalma és Schmittné Makrai Katalin, az egybegyűlteket és az ügyet Babják Zoltán, Beregszász polgármestere és Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke fogja köszönteni.

Beregszászi művésznő mellett pedig olyan alkotók lépnek föl, mint a magyarországi folk-rock nagykövet Kormorán együttes karizmatikus szólistája, Vadkerti Imre, a Hot Jazz Band, Szax Norbert harmonikaművész, Szűcs Apor zongoraművész, illetve a nemrég tízéves születésnapját ünneplő Kokas banda a kárpátaljai Tiszapéterfalváról.

A mozgalmasságról a Magyar Állami Operaház balettművészei, Bajári Levente és Csokán Vivien gondoskodnak, és a végére hagytam a legizgalmasabb részt, Hampel Katalin divatshow-ját Jaross Viktória koreográfiájával. Itt jelen kultúréletünk olyan prominens személyiségei öltik fel a tervező klasszikus bocskai viseletekből vagy atillákból kiinduló kompozícióit, akik számára ez nem valamiféle divatmagyarkodás – de ethosz és hit. Hit a hagyományban, az összetartozásban, a megmaradásban.

Ma nem divatosak a most következő romantikus kinyilatkoztatások, de akar a fene divatos lenni. Nevezzük nevén e produkció eszmei hátterének lényegét: ez bizony nemzethalál-megelőzési célból vívott kultúrharc.