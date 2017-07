Zuhant az Amazon profitja

A hálózat inkább a terjeszkedésre összpontosít

A nagyarányú külföldi terjeszkedés, valamint az új termékekbe és szolgáltatásokba való masszív beruházások miatt nem kevesebb mint 77 százalékkal 197 millió dollárra zuhant az Amazon idei második negyedéves nyeresége az egy évvel korábbi időszakhoz képest. Az eredetileg könyvárusítással kezdő, de mára lassacskán már szinte mindennel foglalkozó amerikai online kiskereskedelmi hálózat arról ismert, hogy nem nagyon érdekli a profit, inkább a terjeszkedésre összpontosít. Ennek megfelelően költségei éves szinten 28 százalékkal, 37,3 milliárd dollárra nőttek idén az áprilistól júniusig tartó három hónapban.



Forrás: Reuters

A cég nemrégiben jelentette be, hogy több ezer embert készül felvenni a mérnököktől az értékesítőkön át a fizikai munkásokig, miközben áruházakat, adatközpontokat és valódi könyvesboltokat nyit. Bejelentette tabletje és házi robotja új változatát is, de mozi- és televíziós show-műsorokkal is készül, nem beszélve indiai terjeszkedési terveiről. Sőt 13,7 milliárd dollárért megvásárolja a Whole Food amerikai szupermarketláncot is – ezen a befektetők annyira meglepődtek, hogy az ügylet bejelentése után 3 százalékkal esett az Amazon részvényeinek árfolyama.

Mindenesetre volt miből költekezni: 2017 második negyedében csaknem 34 milliárd dollár volt a cég kiskereskedelemből származó bevétele, ez a külföldi eladások tekintetében 17, az észak-amerikai értékesítésben pedig 27 százalékos bővülést jelentett. Az Amazon webszolgáltatási üzletága 42 százalékkal nagyobb, 4,1 milliárd dolláros forgalmat bonyolított le.