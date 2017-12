A zaklatásoktól volt hangos az év

A Weinstein-ügy nagy hullámokat vert világszerte, több tíz millió nőt késztetett megszólalásra

Sok szempontból nem meglepő az amerikai Time magazin döntése, miszerint a #metoo társadalmi mozgalom tagjai, az úgynevezett „csendtörők” kapták a 2017-es év embere címet.

A neves lap már korábban is elismert csoportokat: 2014-ben az ebola ellen harcolók, 2005-ben pedig az irgalmas szamaritánusok végeztek az élen. A díjat egyébként nem feltétlenül illeti meg a rangos jelző, inkább úgy fogalmazhatunk, hogy a 365 nap alatt a legnagyobb nemzetközi és amerikai visszhangot kiváltó személy vagy jelenség a mindenkori „év embere”. Mivel az utóbbi hónapokban szinte minden napra jutott egy hollywoodi szexuális zaklatásról szóló történet, hetek óta borítékolható volt az internetet meghódító mozgalom sikere. (Még úgy is, hogy az amerikai sajtó tréfásan megjegyzi: Donald Trump amerikai elnök Jeruzsálem Izrael fővárosaként való elismerésével az utolsó percig küzdött a címért.)

A számok mindenesetre a #metoo csoportot igazolják: az első huszonnégy órában több mint 12 millió nő posztolta molesztálásának történetét, a hashtag a közösségi óriás, a Face­book adatai szerint pedig nemcsak az Egyesült Államokban, hanem Pakisztánban, Indiában és az Egyesült Királyságban is tömegeket hívott a képernyők elé.

Közben országspecifikus mozgalmak is kialakultak, a francia hölgyek a #metoo helyett a #BalanceTonPorc (jelentsd a disznót) kifejezéssel bátorították az áldozatokat a zaklatójuk megnevezésére. A különböző, színvallásra buzdító nyelvű hashtagek sora ( #QuellaVoltaChe, #YoTambién, #MoiAussi) akár a végtelenségig folytatódhatna, az internetes mozgalmak mai erejét pedig jól jelzi, hogy a zaklatási botrány – közös és átfogó szórakoztatóipar hiányában – az európai politikába is beférkőzött. Az Egyesült Királyságban Michael Fallon védelmi miniszter egy ártatlannak tűnő térdsimogatás miatt búcsúzott tárcájától, majd Theresa May miniszterelnök közvetlen helyettese került górcső alá, hiszen valószínűleg szexuális jellegű ajánlatokat tett egy nála harminc évvel fiatalabb újságírónőnek.

Fotó: Reuters

A világméretű molesztálási botrány eredettörténetét mára talán mindenki ismeri: Harvey Weinstein, a milliár­dos filmproducer éveken keresztül szexuá­lisan zaklatta a mozivászonra vágyó, fiatal színésznőket. Bár a ­hollywoodi szereposztó dívány léte egyáltalán nem meglepő, inkább elgondolkodtató, hogy a 65 éves Weinstein kiterjedt kapcsolatrendszerének köszönhetően évtizedekig megúszta a hatalmával való visszaélést.

A férfit e sorok írásakor több mint száz nő vádolta molesztálással (többen nemi erőszakkal), a zaklatott celebek között pedig olyan ismert nevek is szerepelnek, mint Angelina Jolie színésznő vagy Cara Dele­vingne szupermodell.

A Weinstein-botrány mérete miatt szinte biztosra vehető, hogy az egész hollywoodi sztárvilág tudott az erotikus castingokról, amelyek a Fehér Házba is begyűrűztek, ugyanis a filmmogul előszeretettel kampányolt a demokrata politikusok mellett, és sajtóforrások szerint Barack Obama és Hillary Clinton zsebeit is teletömte pénzzel.

A demokraták és a sztárvilág szoros kapcsolatának jó eséllyel befellegzett, miután a Clinton házaspár közeli barátját, a kétszeres Oscar-díjas Kevin Spaceyt is molesztálóként azonosították.

A színészlegenda rá­adásul minden esetben fiatalabb férfiakat környékezett meg.