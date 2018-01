Vallettában szombaton kezdődik az Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozat

A szombati hivatalos megnyitóval veszi kezdetét az a több mint 400 program, amelyet Valletta, Málta fővárosa 2018-as Európa Kulturális Fővárosa (EKF) programsorozata keretében rendez meg.

Ez lesz „a legnagyobb ünnep”, amelyet a sziget valaha látott – ígérte Jason Micallef, a Valletta 2018 program vezetője. A nyitóünnepségre mintegy 100 ezer embert várnak – ez óriási szám, hiszen az ország teljes lakossága mindössze 450 ezer fő. Rendezvényeket nemcsak Vallettában, hanem az egész szigeten tartanak.

Valletta Európa legkisebb fővárosa. Különleges szépsége számos hollywoodi filmnek szolgáltatott hátteret, az UNESCO pedig 1980-ban felvette a világörökségi listára is.

Amikor Valletta 2012-ben elnyerte a 2018-as EKF címet, a hatóságok úgy látták, elérkezett a tökéletes alkalom arra, hogy megmutassák a világnak a város szépségét. „Málta 1964-ben elért függetlensége óta példátlan mértékű befektetésekkel igyekeztük biztosítani a város megújítását” – mondta Micallef.

2013 óta több mint 50 millió eurót fordítottak a városra, amelyből 10 millió eurót a kulturális terület kapott. 2018 közepén ennek köszönhetően új művészeti múzeum nyílik Vallettában.

Mintegy ezer helyi és nemzetközi művész járult hozzá Valletta 2018 programjához, amelynek keretében 400 programot terveztek. A zenei, színházi, művészeti és táncrendezvények különböző helyszíneken kapnak helyet, hogy a látogatók a város történelmi helyeit is megismerhessék. Az egyik legkiemelkedőbb esemény a The Peagant of the Seas (A tengerek fesztiválja) című látványos hajóshow lesz júniusban a kikötőben – emelte ki Micallef.

A szervezők szerint a 2018-as EKF-évnek köszönhetően várhatóan hét százalékkal növekszik az egyébként is egyre erősödő turizmus a szigeten. A Vallettát egyre gyakrabban érintő utasszállító luxushajókon is lehet jegyeket kapni a programsorozat rendezvényeire.