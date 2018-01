A választások előtt omolhat össze a humorista 5 Csillag Mozgalma

Szakadhat Olaszország egyik legjelentősebb pártjának belső szerkezete

Alig több mint egy hónap van hátra az olaszországi parlamenti választásokig, de úgy tűnik, hogy a voksolás egyik legesélyesebb jelöltjének, illetve az olasz politikába nemrég visszatért Silvio Berlusconi volt kormányfő egyetlen valódi ellenfelének számító Luigi Di Maiónak nem a kampányhajrá fogja a legnagyobb gondot okozni a következő napokban.

Olasz sajtóértesülések szerint ugyanis a 31 éves politikus mögött álló elit- és bevándorlóellenes 5 Csillag Mozgalom (M5S) belső szervezeti felépítésében olyan mély repedések keletkeztek, amelyek az egyik legjelentősebb politikai erőnek számító párt fennmaradását is veszélybe sodorhatják.

Fotó: Reuters

Legalábbis erre utal, hogy a M5S szellemi atyjának tartott humorista, Beppe Grillo egyik napról a másikra megtisztította a párt gerincének számító – egyébként saját tulajdonában lévő – honlapját minden politikai vonatkozású tartalomtól, így mostanra a Beppegrillo.it-n semmi jelét nem találni annak, hogy Grillónak bármi köze is lenne a tavaly elhunyt Gianroberto Casaleggióval közösen alapított 5 Csillag Mozgalomhoz. A Politico című brüsszeli hírportál arra is felhívta a figyelmet, hogy a honlapot már nem a Casaleggio Associati nevű társaság felügyeli, amit Gianroberto Casaleggio halála után fia, Davide vett át, aki egyébként az M5S társalapítói székét is elfoglalta apja után.

Arról egyelőre a helyi sajtóban is csak óvatos találgatások vannak, hogy vajon a Beppe Grillo és Davide Casaleggio közötti esetleges feszültségek eredménye lehet a humorista honlapján bekövetkező változás, az azonban már sokkal egyértelműbb, hogy egy ilyesfajta szétválásnak milyen hatása lenne a párt jövőjére nézve.

A mozgalom aktivistáit ugyanis grilliniként, azaz Grillo fiaiként emlegeti a közvélemény – és nem véletlenül. Az M5S ugyanis nem egy, a mai értelemben vett átlagos populista párt, hanem sokkal inkább egy humorista személyi kultusza és a mindvégig a háttérben meghúzódó, a párt agyaként emlegetett Casaleggio szimbiózisának eredményeként megvalósuló virtuális birodalom.

A mozgalom ugyanis az interneten egyfajta állampolgári hálózatként szerveződött Grillo blogja köré, a szálakat pedig maga Casaleggio mozgatta, aki a technológia világából érkezett az M5S alapító székébe, és köztudottan a hálózati társadalom nagy rajongója és elismert szakértője volt.

Az M5S-re tehát úgy is lehet tekinteni, mint a Casaleggio mint profi marketinges által felépített vállalkozásra, amelynek célja politikai eszmék és ideo­lógiák terjesztése, illetve a hívők hálózattá szervezése.

A 69 éves Grillo tavaly szeptemberben – idős korára hivatkozva – adta át a mozgalom vezetését Luigi Di Maió­nak, miután a fiatal politikus megnyerte a párt miniszterelnökjelölt-választását, a M5S szabályzata ugyanis kimondja, hogy aki a párt kormányfőjelöltje, az egyúttal a vezetője is lesz.

Beppe Grillo visszavonulása óta nem nagyon vett részt a párt nyilvános rendezvényein, sőt, a Politico szerint utalt is arra, hogy a honlapját új irányba állíthatja, a pártnak való hátat fordításnak azonban nyilvánosan nem adta jelét.

A sajtó szerint a honlap megváltozása mögött állhat az is, hogy Beppe Grillo egy új show-műsorral indul humoristaként országos körútra, és ennek promotálása lett a weboldal elsődleges feladata, elemzők ugyanakkor amellett érvelnek: szokatlan, hogy a honlap újraindítása óta egyetlen bejegyzés sem utal a M5S-sel való kapcsolatra.

Az esetleges szakadás mellett érvelők forgatókönyvét támasztja alá az is, hogy a honlapon bekövetkező változásokkal egy időben a mozgalom logója – amely tartalmazta Beppe Grillo honlapjának címét is – hirtelen megváltozott, és a párt egyik kevésbé jelentős honlapja került rá.

A humorista egyébként nemcsak a mozgalom alapját képező honlapnak egyszemélyi tulajdonosa, hanem a M5S – mostanáig használt – logójának is.