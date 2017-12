A V4-ek mellett áll az új bécsi kormány

Sebastian Kurz osztrák kancellár a Bild am Sonntag német lapban közölt interjúban azt mondta: csak az EU megosztottságának mélyüléséhez vezet, ha rákényszerítik a tagállamokra a menekültek befogadását. Erre reagálva Dimitrisz Avramopulosz uniós biztos egységre szólította fel a tagországokat, hangsúlyozva: gyorsan megoldásra kell jutni a menekültek elosztásának ügyében. Ezt a V4-ek elvi alapon blokkolják a 28-ak között.

A kötelező kvóta nem tartós megoldás a menekültproblémára – mondta az új osztrák kancellár egy vasárnapi német lapinterjúban, amelyben arról is beszélt: Ausztria „bevándorlóország”, amelyhez az iszlám is hozzátartozik. Sebastian Kurz (képünkön) a Bild am Sonntag hasábjain kiemelte: csak az Európai Unió megosztottságának mélyüléséhez vezet, ha rákényszerítik a tagállamokra a menekültbefogadást, és minden tagállamnak önállóan kell eldöntenie, hogy befogad-e embereket, ha pedig igen, akkor hányat.

A kvótákról folytatott vita pedig egyébként is szinte teljesen értelmetlen, mert az Európába induló migránsok nem Bulgáriában vagy Magyarországon akarnak élni, hanem Németországban, Ausztriában vagy Svédországban, mondta. Kurz úgy vélekedett, teljesen elmosódott a határ a menedékjog és a gazdasági migráció között. Kifejtette: a rászorulóknak a hazájukban kell segíteni, és ha ez nem lehetséges, akkor a szomszédos államokban. Ha pedig ez sem lehetséges, akkor az adott kontinens biztonságos területein kell segítséget nyújtani.

Fotó: Reuters

Ezeket a területeket az EU-nak támogatnia kell, és talán meg is kell szerveznie és katonailag biztosítania. Ám amennyiben hiányozna a politikai akarat egy ilyen menekültügyi rendszer kiépítéséhez, továbbra is milliók fognak útnak indulni, és sokan meghalnak menekülés közben, az embercsempészek pedig sok pénzt keresnek. A kancellár szerint azonban megvan a politikai akarat, és európai szinten nagyon sok minden megváltozott a menekültkérdésben, mindenütt felismerték, hogy helytelen volt a 2015-ben választott út.

Ezt követően hétfőn az Európai Bizottság migrációs biztosa szintén egy német lapban sürgetett – sokadszorra – uniós szolidaritást. A nyilatkozatot közlő Die Welt szerint Dimitrisz Avramopulosz Kurz szavaira reagált. Az EU-biztos egységre szólította fel a tagországokat, hangsúlyozva: gyorsan megoldásra kell jutni a menekültelosztásban. Mint mondta, a szolidaritás nem lehet ízlés kérdése, nem lehet önkéntes, és nem képezheti tárgyalás alapját. Az európai család tagjainak egyformán kell törődniük valamennyi társukkal, fejtegette.