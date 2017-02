Üzentek a bevándorlók Londonnak

A brexit és az amerikai elnök várható érkezése is ezreket szólított az utcára

Megtalálták a közös hangot az Egyesült Királyságban Donald Trump ellenzői és a szigetországban élő bevándorlók. Brit sajtóforrások szerint tegnap tízezrek részvételével zajlott a One Day Without Us (Egy nap nélkülünk) nevű mozgalom első kampánynapja, amely egyenesen a londoni kormánynak akarta megmutatni, hogy az Egyesült Királyságnak bizony szüksége van – az elsősorban uniós – bevándorlókra.

A megmozdulás részeként országszerte rövidebb munkabeszüntetések voltak, több munkahelyen migránsbarát kitűzőket viseltek az alkalmazottak, a Westminster elé pedig zászlós flash mobot rendezett a mozgalom. Utóbbin valamennyi résztvevő a nemzetiségének megfelelő zászlókkal vonult a londoni parlament épületéhez. Nem meglepő a helyszínválasztás, hiszen a törvényhozás felsőháza tegnap kezdte meg annak a javaslatnak a tanulmányozását, amely felhatalmazza Theresa May miniszterelnököt a brexit elindítására.

Az Egyesült Királyságban élő külföldiek elsősorban amiatt aggódnak, hogy a kormány ígérete ellenére nem tudja majd garantálni a szigetországban élő uniós munkavállalók jelenlegi jogait. Pedig a briteknek minden bizonnyal szükségük van a bevándorlók nyújtotta erőforrásokra. A New Economics Foundation kutatóintézet friss felmérése alapján amennyiben a migránsok csak egy napra felhagynak a munkával, az Egyesült Királyság gazdaságának máris 328 millió fontnyi kiesése keletkezik.

Forrás: Reuters

Az önünneplő bevándorlók mellett Donald Trump amerikai elnök bírálói is utcára vonultak tegnap Londonban. Az ő célkeresztjükben szintén a londoni parlament állt, amelynek alsóháza tegnap kezdte megvitatni az amerikai elnök tervezett látogatásának lemondását követelő petíciót. Az aláírásgyűjtéshez majdnem kétmillióan csatlakoztak. Korábban olyan hírek is szárnyra keltek, hogy a hatalmas ellenállás miatt London helyett az ország második legnagyobb városában, Birminghamben fogadják majd az amerikai elnököt.

A brit főváros muszlim származású polgármestere, Sadiq Khan pár napja szintén azt hangoztatta, hogy a jelenlegi körülmények között nem szabad vörös szőnyeggel várni Trumpot. Alig két hete a londoni alsóházat vezető John Bercow keveredett botrányba, miután kijelentette: nem támogatja, hogy a republikánus elnök szót kapjon a parlament két házának otthont adó és nagy tiszteletnek örvendő Westminster-palotában.

A britek frusztrációját jól jelzi, hogy a tegnapi megmozdulássorozat alkalmával alig lehetett meghatározni, hogy ki kampányol Trump londoni látogatása ellen, és ki félti a migránsok brexit utáni jogait. Természetesen szorosan összefüggő kérdésekről van szó, a migránsbarát One Day Without Us egyik főszervezője például úgy nyilatkozott: az egész világot megbotránkoztatta Donald Trump muszlimokkal és migránsokkal szembeni rosszakarata. „Itt az ideje, hogy azt is a világ tudtára adjuk, hogy az Egyesült Királyságban milyen módon csináltak bűnbakot a bevándorlókból” – tette hozzá.