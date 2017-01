Újabb terrorista akart gázolni Németországban, ezt megakadályozták

Saarbrückenben terrorcselekmény előkészítése miatt tartóztattak le egy férfit – írta a Spiegel Online-ra hivatkozva a hirado.hu.

Rendőrautóval követték volna el az újabb terrortámadást

Kapcsolatban állt az IÁ-val

A menedékkérők esetében bonyolultabb a hatósági fellépés

Wolf-Nagy Tünde, az MTVA berlini tudósítója az M1 Híradójában azt mondta: egy szír férfiról van szó, akit szilveszter éjszakáján vettek őrizetbe.

A férfi állítólag egy rendőrautóval vagy egy rendőrautónak látszó autóval akart a tömegbe hajtani.

A telefonja alapján világossá vált, hogy kapcsolatban állt az Iszlám Állammal.

Sok pénzt ígértek neki azért, ha végrehajtja a tettet. A szír férfi egyelőre tagad.

Tehetetlenek a hatóságok a segéllyel visszaélőkkel szemben

Wolf-Nagy Tünde, az MTVA berlini tudósítója az M1 Híradójában azt mondta: a hatóságok valószínűleg semmiféle retorziót nem tudnak alkalmazni, tekintettel arra, hogy ha valaki 12 identitással regisztrált Németországban, nehéz eldönteni, melyik címen keressék. Tisztában vannak azzal, hogy nem egyedi esetről van szó.

Idén azonban már valamivel javulhat a helyzet, hiszen nem érkeztek olyan sokan, hogy ne tudtak volna ujjlenyomatot venni. Sőt, azt tervezik, hogy ujjlenyomatot vesznek azoktól is, akik eddig kimaradtak. Hogy ez visszamenőleg lehetséges-e, kérdéses – jegyezte meg.

Beszélt arról is, hogy idén hét szexuális zaklatás történt Kölnben szilveszterkor, és voltak bejelentések Berlinben is, mint ahogy Ausztriában is előfordultak hasonló esetek.

