Tűréshatár

Felségsértés – Kard helyett kommentek és posztok

Alig 48 órával Donald Trump elnöki beiktatása előtt jelentette be Németország, hogy a közeljövőben eltörölhetik a külföldi vezetők sértegetését szabályozó, elavultnak és feleslegesnek bélyegzett jogszabályt. A The Washington Post hírportál is megjegyzi: az időzítés önmagában fontosabb, mint a jogszabály eltörlése. Pedig ‒ Trump elnökké válásától függetlenül ‒ a XXI. század Európájában számos úgynevezett lése-majesté szabály van, a nyáron például Hollandiában tartóztattak le egy férfit, mert sértegette az uralkodót.

A monarchiák eltűnésével valóban kissé idejétmúlttá vált a felségsértés szabályozása az öreg kontinensen. Legalábbis tradicionális értelmében, hiszen a definíció szerint felségsértést az követ el, aki a királyt meggyilkolja, vagy ezt megkísérli, aki az uralkodó testi épségét megsérti, vagy a királyt az uralkodásban akadályozza. A bővített fogalomba az uralkodóhoz tartozó tiszteletnek a megsértése szintén beletartozik. Az említett német jogszabály is elsősorban a vezető politikusok tekintélyét óvja, azzal a különbséggel, hogy manapság nem karddal vagy összeesküvésekkel támadnak a döntéshozókra, hanem kommentekkel és Facebook-posztokkal. Ki ne emlékezne az amerikai elnökválasztást megelőző, meglehetősen agresszív kampányra, amely nemcsak a tévéképernyőkön, de valamennyiünk internetes profiljain is visszaköszönt. Legyen szó az ingatlanmágnás Donald Trumpról vagy az e-mail botrányba keveredett Hillary Clintonról, mindkét elnökjelöltet előszeretettel sértegette az internet népe.

Forrás: Reuters

Pedig ha a lése-majesté szabály általános előírásait nézzük, könnyen bajba keveredhetnek az internetes, rádiós vagy tévés trollok. Emlékezetes, hogy tavaly épp Németországban indítottak eljárást Jan Böhmermann humorista-műsorvezető ellen, mert Recep Tayyip Erdoğan török elnököt sértegette. Kritikusok szerint itt már megmutatkozott, hogy mennyire szimbolikus a német lése-majesté törvény alkalmazása. Berlin épp akkor kelt a török elnök védelmére, amikor Erdoğan a menekültcsap megnyitásával fenyegette a tömeges bevándorlás terhe alatt roskadozó Európát. Most épp az akkor idézett jogszabály kerülhet a kukába. Vagy ahogy a kritikusok ebben az esetben fogalmaznak: Donald Trump már nem hivatkozhat a törvényre a német sértegetőivel szemben.

A németek szabadelvű alkalmazásához képest komolyabb felségsértésre vonatkozó szabályok is érvényben vannak Európában. Lengyelországban, Svájcban és Olaszországban szintén korlátozzák a külföldi vezetők káromlását, a lengyelek 2005 januárjában több alkalommal is eljártak a lése-majesté törvényre hivatkozva. Előbb II. János Pál pápából űzött gúnyt egy bulvárlap, hetekkel később pedig az országba látogató Vlagyimir Putyin orosz elnököt sértegette egy csoport aktivista. Ennél is különlegesebb helyzetben vannak a kontinens még létező monarchiái, ahol természetesen az éppen regnáló uralkodó élvezi a legnagyobb védelmet.

Dániában akár négy hónap börtönbüntetéssel is sújthatják II. Margit királynő verbális támadóját, sőt amennyiben az uralkodócsalád női tagjait sértegetik, a hatóságok kétszeresére növelhetik a kiszabott büntetést. Valóban elrettentő erejű szabályról lehet szó, hiszen a dánok a modern kori gyakorlatban egyszer alkalmazták a szóban forgó cikkelyt. Az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezmény 2009-es konferenciája alatt aktivisták rohamozták meg a vezetők ünnepi vacsoráját Koppenhágában, majd „A politikusok beszélnek, a vezetők cselekszenek” feliratú transzparenseket emeltek a magasba. Ezután került elő első alkalommal a büntető törvénykönyv 115-ös paragrafusa, amelynek értelmében a Greenpeace-tagok nyilvánosan sértegették a jelen lévő politikusokat. Az északi államokban egyébként valóban ritka jelenség a felségsértés, a dán szabályozásnál is szigorúbbak Norvégiában, ahol a király káromlója öt év börtönbüntetést kaphat.

Izland – annak ellenére, hogy köztársaság – hasonló lése-majesté szabályt alkalmaz. Ha az északi szigetországban valaki egy másik államot, annak vezetőjét vagy akár lobogóját becsteleníti meg, a legsúlyosabb esetben akár hat év börtönre is ítélhetik.

Persze a Facebook és a Twitter korában csalóka, hogy mi minősül felségsértésnek vagy a politikai elit becsmérlésének. Egy holland férfi ezt nehéz úton tanulta meg, ugyanis tavaly nyáron harminc nap börtönbüntetésre ítélték Vilmos Sándor király szándékos sértegetéséért. A 44 éves királysértő egy Facebook-posztban a gyilkos, erőszaktevő, tolvaj és zsarnok szavakat használta a holland uralkodóra. A hatóságok figyelmét biztonsági okokból keltette fel a bejegyzés, ugyanis Vilmos Sándor épp akkor tett királyi vizitet a férfi lakóhelyének közelében. A harmincnapos büntetés – amelyből sajtóinformációk szerint csupán 14 napot töltött rács mögött – kedvezőnek mondható, hiszen a bírák súlyos esetben húszezer eurós bírságról és öt év börtönbüntetésről is dönthettek volna. Mindenesetre az ítélet kihirdetésekor egyértelművé vált, hogy Hollandia hiába fejlett nyugati demokrácia, a monarchia intézményét máig komolyan veszi. „Ez a fajta viselkedés egyszerűen elfogadhatatlan a társadalmunkban. A vádlott megsértette őfelsége méltóságát” – fogalmazott a bíró.