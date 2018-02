Tesla autó a Nap körül

Kedd délután elstartolt a huszonegyedik század eddigi legerősebb hordozórakétája, a Falcon Heavy. Teljesítményét csak a holdra szálláshoz használt Saturn V típus múlja felül. Megalkotásával az amerikai SpaceX űripari magánvállalat ismét beírta magát az űrtörténelembe.

A 2011 áprilisában bemutatott Falcon Heavy hordozórakéta a legoptimistább forgatókönyv szerint már 2013 végén repült volna, de bő négy évvel későbbre halasztották az első indítását.

A technológiai nehézségek mellett az is halasztó ok volt, hogy a Falcon Heavy több mint félmilliárd dolláros fejlesztési költségeit a SpaceX maga gazdálkodta ki, nem számíthatott állami támogatásra. A céget tulajdonló Elon Musk bevallotta, hogy a komoly nehézségek miatt többször is felmerült a terv elvetése, a fejlesztés leállítása.

Az űrtörténeti startra február 6-án, magyar idő szerint 21.45-kor került sor, a floridai Kennedy Űrközpont 39A jelű indítóállásáról. A Falcon Heavy ugyanonnan szállt fel, ahonnan a hatvanas évek végétől kezdve a Hold-expedíciók indultak.

Az indításnál természetesen ott volt Edwin „Buzz” Aldrin, a legendás Apollo–11 holdkomppilótája. (Neil Armstronggal együtt szállt le a Holdra. Ő a második ember, aki a Holdra lépett.) A start szinte tökéletesre sikerült, csupán egyetlen komolyabb probléma adódott: a középső rakétafokozatot nem sikerült kellően lefékezni, így az a kijelölt célt elvétve, nagy sebességgel az Atlanti-óceán vizébe csapódott, és ripityára tört.

A két oldalsó segédrakétát ellenben épségben visszahozták a floridai leszállóhelyekre. (A fő rakéta szintén visszatér majd az óceánon lévő egyik platformra.)

A majdnem 70 méter magas űreszköz, ha beválik, akár 70 tonna hasznos terhet állíthat Föld körüli pályára, míg a magasabb pályára 22,2 tonna tömegű terhet vihet – írta meg a Híradó.hu. A jelenlegi tervek szerint a Falcon Heavy, ahogy most, később sem szállít embereket.

Ugyanis az erre alkalmas űrhajórész fejlesztése is jól halad a magáncégnél, akár már jövőre sor kerülhet az első tesztrepülésre. Most sem vitt élőlényt, de a szokásos ballaszt – beton és vas – helyett egy különleges teher felkerült. Egy meggyszínű 2008-as Tesla Roadster sportkocsit vitt magával, hogy Nap körüli pályára állítsa.

Az elektromos autóba „utast” is ültettek, egy űrruhába öltöztetett bábut, amely a Starman nevet kapta. Az autó a Mars és a Jupiter között keringhet akár évmilliókon keresztül.

Egészen addig, amíg nem találkozik egy kisbolygóval. Illetve addig sem, mert a mikrometeoritok és a napsugárzás jóval hamarabb, akár egy-két éven belül szétcincálja az elektromos autót.