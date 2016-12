Technológiát szállít hazánk délre

A diplomáciai kapcsolatok mellett a Déli nyitás első sorban a gazdasági együttműködésre fókuszál, amelyben a Magyar Nemzeti Kereskedőház nyújt segítséget a kormánynak.

A magyar kormány 2015-ben hirdette meg a Déli nyitás stratégiáját, amely elsősorban Afrikára és Dél-Amerikára fókuszál. A két gyorsan fejlődő régióval való kapcsolat erősítése mögött stratégiai megfontolások állnak: Magyarország külkereskedelmének négyötöde az EU országaiba irányul, a kormány ezt a függőséget igyekszik feloldani. Az utóbbi időszakban sorra nyíltak, illetve nyitottak meg újra a magyar külképviseletek afrikai, dél-amerikai és délkelet-ázsiai országokban. A program indulása óta Chile és Ecuador büszkélkedhet magyar nagykövetséggel, illetve főkonzulátus nyílt a brazil Sao Paolóban és a vietnami Ho Shi Minh-városban is. Az idén Afrikával és Délkelet-Ázsiával is erősödött a kapcsolat: Angolában, Etiópiában, a Fülöp-szigeteken, Ghánában, Malajziában és Új-Zélandon is nagykövetség kezdte meg működését, közölte lapunkkal a Külgazdasági és Külügyminisztérium sajtóosztálya. „Nyitási stratégiánk 2017-ben teljesedik ki, amikor magyar nagykövetség nyílik Kolumbiá­ban és Peruban” – emelték ki.

Mára több 26 országban nyílt kereskedelmi partnerintézmény, amelynek munkáját külgazdasági attasé is segíti. Hamarosan Argentínában is kereskedőház nyílik, ami nemcsak negyvenmilliós lakosságú piachoz ad hozzáférést, hanem lehetővé teszi az Uruguayjal és Paraguayjal való kereskedést is. A kereskedelmi forgalom egyébként a stratégia által lefedett országokkal 2016-ban (januártól–szeptemberig) 8,8 milliárd USA-dollárt tett ki. Ennek nagy része az ázsiai régiónak köszönhető, főként Japánnak, Koreának és Szingapúrnak, de jelentős kereskedelmi forgalmat bonyolított Magyarország Mexikóval, Brazíliával és Chilével is. A stratégia részeként támogatott kereskedelem sikereket hozott a magyar vállalatoknak.

A partnerországokba főként technológiatranszferről van szó a vízgazdálkodás és a mezőgazdaság terén, de például gyógyszerkészítmények mexikói forgalmazása, eritreai naposcsibe-projekt, vagy napelemek szudáni felszerelése is szerepel a listán. A Déli nyitás stratégiáját a rendszeres magas szintű látogatások egészítik ki, jelezte a sajtófőosztály. Orbán Viktor miniszterelnök a régió országai közül idén Indonéziába és Egyiptomba látogatott el, továbbá Magyarországon fogadta a Kurdisztáni Régió (Irak) elnökét, az egyiptomi államfőt, az indiai alelnököt és Banglades miniszterelnökét.