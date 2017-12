Sztrájkokkal kezdődhet az új év a németeknél

Magasabb bért és – maximum kétéves időtartamra – jelentős munkaidő-kedvezményt követel a német fém- és elektroipar csaknem négymillió dolgozójának az IG Metall ágazati szakszervezet. A januá­ri figyelmeztető sztrájkok után februárra már 24 órás munkabeszüntetést helyeztek kilátásba, ami elmérgesítheti a munkaadókkal való viszonyt.

– Az nem megy, hogy a munkavállaló döntse el, mikor és mennyit akar dolgozni! – söpörte le az asztalról az egyik legbefolyásosabb német szakszervezet, az IG Metall egyik követelését Ingo Kramer, a munkaadói oldal németországi csúcs­szervezetének elnöke.

A követelés arra vonatkozik, hogy az országszerte 3,9 millió főt tömörítő fém- és elektroipari ágazatban a munkavállalóknak joguk legyen egy legfeljebb kétéves időtartamra akár heti 28 órára csökkenteniük a munkaidejüket. Ez azoknak lenne elsősorban segítség, akik a munka mellett kisgyereket nevelnek vagy például idős, beteg hozzátartozóról kell gondoskodniuk.

A szakszervezet megadná a lehetőséget arra is, hogy az ezzel a lehetőséggel élők később újra teljes állásban dolgozhassanak. De a munkáltatók termelési tervekre, megrendelésekre, piaci versenyképességre hivatkoznak, attól tartva: ha a váltott műszakokba beosztottak kevesebbet dolgoznak, új embereket is fel kell venni a gépsorokhoz.

Az IG Metall ezenkívül 6 százalékos béremelést követel az inflációkövetőnél valamivel magasabb, 2 százalékos munkaadói ajánlat, illetve egyszeri 200 eurós (61 ezer forint) pluszjuttatás helyett. Az ágazatban a fizetések bértábla és tartományok szerint változnak; a legalsó kategória havi bruttó 2300 eurónál (713 ezer forint) kezdődik, míg egyes tartományokban egy főmérnök akár 6 ezer eurót (1,8 millió forintot) is hazavihet.

Egyelőre beláthatatlan, hogy az új év első teljes munkahetére tervezett sztrájkok mennyire mérgesítik el a viszonyt az asztalnál szemközt ülő szociális partnerek között.

A munkaadók szerint nemcsak túlzó, de törvénytelen is a munkaidő-csökkentésre vonatkozó követelés, jogi lépéseket is fontolgatnak, de a német sajtó arról is ír: csaknem 30 éve nem került sor ilyesmire, mivel egy bírósági huzavona tovább bőszítheti a szakszervezeteket, és még negatívabban hathat vissza az ipari termelésre.

Mindenesetre a keresztény uniópártok és a szociáldemokraták közötti, egy lehetséges újabb nagykoalíciót célzó puhatolózó egyeztetések nem a legkedvezőbb légkörben kezdődnek meg egy hét múlva.