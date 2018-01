Szomorú rekord Mexikóban

Soha annyi embert nem öltek meg, mint tavaly

Soha annyi embert nem öltek meg Mexikóban, mint tavaly, a riasztó rekordra pedig reagál a kormányzat is. A statisztikákat 1997 óta vezetik, 2017-ben 29 168 embert öltek meg a 123 millió lelkes országban, amely magasabb a 2011-es csúcsnál, akkor 27 213-an haltak erőszakos halált.

Az előző rekord idején azonban tombolt a drogkartellek háborúja, amelynek számlájára tudták írni az erőszakhullámot, ma viszont „békeidőben” szárnyalták túl azt a számot, amely figyelmeztető jel a kormánynak. Főként azért, mert Enrique Pena Nieto elnök 2012-ben azzal a kampányígérettel győzte meg a választókat, hogy letöri az erőszakot. Ez azonban a jelek szerint csak ideiglenesen sikerült, a gyilkosságok 2012 és 2014 között csökkentek, ám mára újra teljes erejével tombol az erőszak.

Fotó: Reuters

A lakosság júliusban újra az urnákhoz járul, s várhatóan a közbiztonság ismét fontos kampánytéma lesz, a kérdésre pedig Enrique Pena Nieto nemigen tud jó választ adni, igaz, nem is kell neki, hiszen a törvények értelmében az elnök nem választható újra. A mostani felmérések azt mutatják, hogy Andrés Manuel López Obrador – becenevén AMLO – a legesélyesebb jelölt. Ő Mexikó állandó baloldali aktivistája, aki nagyon látványos, botrányokkal teli kampányt folytat, s 2006 óta folyamatosan küzd az elnöki címért.

A választási kampány visszatérő problémája Mexikóban az amerikai befolyás, ez most is tetten érhető, s kiaknázható. John F. Kelly amerikai belbiztonsági miniszter tavaly áprilisban jelentette ki, hogy egy baloldali elnök „nem válna az Egyesült Államok és Mexikó javára”, ez nem teljesen burkolt célzás volt arra nézve, hogy AMLO helyett valaki mást látna szívesen az elnöki székben. A hasonló utalásokat AMLO könnyen fel tudja használni azt bizonyítandó, hogy a kormánypárt valójában amerikai bábokból áll. Az azonban valószínűtlen, hogy bárki is nyeri a választást nyáron, le tudja csillapítani a drogkartelleket és az erőszakot szinte apatikusan elfogadó mexikóiakat.