Százezrek kaphatnak olasz állampolgárságot

A gyengélkedő baloldali kormány a bevándorlók befogadásával próbálhatja növelni népszerűségét

Könnyebb feltételekkel juthatnak állampolgársághoz a bevándorló gyerekek Olaszországban, amennyiben a jövő márciusi parlamenti választásokon a balközép Demokrata Párt megőrzi erőpozícióját. Erre kicsi az esély, hiszen a tömeges bevándorlás épp Itáliában döntheti el a következő dominót és erősítheti meg a rendszerellenes politikai pártokat.

A jövő tavasszal esedékes parlamenti választásokig valószínűleg már nem kap zöld jelzést Olaszországban a „ius soli” néven elhíresült, államterület alapján polgárságot biztosító reformtervezet. A római kormány – a balközép Demokrata Párt vezetésével – már hónapokkal ezelőtt a felsőház elé utalta a javaslatot, amely olyannyira megosztja a politikusokat, hogy csak a következő, választások utáni ülésszakban veszik terítékre. A 319 tagú olasz szenátus egyébként december 24-én tárgyalt volna az olasz állampolgárság jövőjéről, ám mindössze 116 politikus volt jelen a teremben, így a voksot elhalasztották – adta hírül az AFP hírügynökség.

A reformterv nem hiába vált ki ellentétes véleményeket: területi alapon gyakorlatilag minden olyan 12 év alatti, Olaszországban született egyént állampolgárságban részesítene, aki legalább öt évet töltött olasz iskolákban. Sajtóforrások szerint ez a jövőben legalább nyolcszázezer bevándorló gyermek előtt nyithatja meg az „olaszosítás” lehetőségét. Jelenleg valamivel szigorúbb szabályozás van érvényben, „csupán” a 18. életévüket betöltött külföldiek kérvényezhetik a honosítást.

Fotó: Reuters

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az 1992-es döntés idején Olaszország nem szenvedett a tömeges bevándorlástól, így az ellenzéki pártok most joggal tartanak az állampolgárság „felvizezésének” következményeitől. Az uniószkeptikus Északi Liga például közel nyolcvanezer kiegészítést csatolt a tervezethez, de korábban az Öt Csillag Mozgalom alapító atyja, Beppe Grillo is zavarosnak bélyegezte annak szövegét. A politikai életbe visszatérő Silvio Berlusconi, a Forza Italia elnöke szintén azt hangoztatta: az olasz állampolgárságot ki kellene érdemelni.

A Demokrata Párt vezető politikusai és a civil szervezetek ennek ellenére azzal védekeznek, hogy az ötéves kritérium miatt a reform nem érinti a jelenlegi migrációs hullámmal érkezőket, ráadásul hosszú távon segíthet egy sikeresebb integrációs modell kialakításában.

A Newropeans Magazine nevű online híroldal szerzője szerint viszont pusztán arról van szó, hogy a Demokrata Pártnak szüksége lenne fiatal, olasz szavazókra. Mint írják, a balközép párt meglehetősen népszerűtlen a 18–25 éves korosztály körében (ami a magas munkanélküliségi mutatók fényében kevésbé meglepő), ezért a jövőben politikailag és gazdaságilag kevésbé tudatos, ám hálás „új olaszokat” hoznának létre.

A gond csak az, hogy ehhez a márciusi parlamenti voksolás alkalmával magabiztos választási teljesítményre lenne szükség, amely a friss közvélemény-kutatások és a folyamatosan Olaszországba érkező migránsok miatt meglehetősen valószínűtlen. Az Ipsos felmérése szerint jelenleg az eurokritikus és bevándorlásellenes Öt Csillag Mozgalom a legnépszerűbb olasz tömörülés, amelyet a választók körülbelül 28 százaléka támogat. Utána következik a Demokrata Párt 23,4 százalékkal, illetve a Silvio Berlusconi vezette, jobbközép Forza Italia 15,6 százalékos támogatottsággal.

A választások legvalószínűbb kimenetele, hogy a Forza Italia, az Északi Liga és a nacionalista Olaszország Fivérei alakíthat majd jobbközép kormánykoalíciót – írta a The Local hírportál. Ez különösképp az Öt Csillag Mozgalom számára lenne rossz hír, amely – jelentős politikai vagy gazdasági esemény hiányában – az utolsó percekig vezetheti a népszerűségi listákat. A The Local által emlegetett együttműködés egyébként november elején a szicíliai tartományi választásokon is sikert aratott: akkor Berlusconi úgy fogalmazott, hogy már nem a Demokrata Pártot, hanem az Öt Csillag Mozgalmat tekinti ellenfelének.