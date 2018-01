Soros hazugsággal támadja Orbánt

A Financial Times ma megjelent cikkében hatalmas csúsztatások és hazugságok jelentek meg miniszterelnök úr személyével kapcsolatban.

Soros György a következőket nyilatkozta:

“[Orban] started really going wrong when he made his father rich by giving him a quasi-monopoly on road-building materials, which was a big source of wealth,” he says, recalling the 1999 revelation. “That’s when [Orban] started building a mafia state. It’s really when he actually gained power.”

„Orbán akkor tért igazán rossz útra, amikor gazdaggá tette az apját azzal, hogy kvázi monopóliumot biztosított neki útépítési anyagokra, amivel hatalmas vagyonra tett szert. Ekkor kezdte kiépíteni a maffiaállamot. Ekkor szerezte meg igazán a hatalmat.”

A leírtakkal szemben a KSH adatai szerint 2015-ben 311 cég foglalkozott Magyarországon fő tevékenység szerint kőfejtéssel illetve homok és agyagbányászattal. Az ebből az ipari tevékenységből származó összes nettó árbevétel ebben az évben 50,2 milliárd forint volt.

A Dolomit Kőbányászati Kft. nettó értékesítései árbevétele 2015-ben 3,193 milliárd forint volt, 2016-ban 2,2 milliárd forint milliárd forint volt. A kettő átlaga alapján a kft piaci részesedése 4 és 6 százalék között van.

A teljes magyar építőanyag ipar 680 milliárd volt 2016-ban. Ebből a Dolomit részesedése 4 ezrelék.

Miközben Soros azt állítja, hogy Orbán édesapja monopóliumot élvez, azaz övé az egész piac, a valóságban csak egyike a 311 cégnek és a piaci részesedése 4 és 6 százalék között van.