Pozíciójáért küzd Pekingben Theresa May brit kormányfő

Kína és az USA felé nyitna a brexit után az Egyesült Királyság

Theresa May tegnap első alkalommal érkezett miniszterelnökként Kínába, ám a háromnapos látogatás nem kizárólag a két ország sokat emlegetett aranykoráról, illetve az abban rejlő gazdasági lehetőségekről szólhat. A konzervatív kormányfő az utat megelőzően ugyanis arra tett ígéretet, hogy nem riad majd vissza a politikai szempontból érzékeny témák felemlegetésétől, és bizony az emberi jogi kérdésekről és Hongkong helyzetéről is tárgyal Hszi Csin-ping (Xi Jinping) kínai elnökkel.

– Az jelenti a kapcsolatunk alapját, hogy tudunk beszélni ezekről a kérdésekről – idézi a miniszterelnököt a The Guardian, hozzátéve: a nemzetközi közösség is lépéseket vár Maytől a városállamot illetően. (Hongkongot 1997-ben adták vissza a britek Kínának, azóta az „egy ország, két rendszer” elve érvényesül a területen, de Peking a szigetek politikai és gazdasági súlya miatt nem adta fel teljesen az irányítást).

A Hongkong-dilemma ugyanakkor csak szimbolikus jelentőséggel bír Theresa May számára. Ahogy azt a brit sajtó is megjegyzi, a kínai látogatás elsősorban a brexit kapujában toporgó britek érdeke, így valószínűtlen, hogy a londoni kormányfő komolyan bírálná Pekinget. – A kínai kormány álláspontja sziklaszilárd. Elképzelhetetlen, hogy Theresa May és tanácsadói ekkora árat fizessenek – írta a The Guardian szakértője, utalva arra, hogy a brit uniós távozás után Londonnak szüksége lesz a távoli barátokra.

Donald Trump amerikai elnök nemrég remek alkut ígért a már „egyedülálló” Nagy-Britanniának, tegnap pedig Li Ko-csiang (Li Keqiang) kínai miniszterelnök igazolta a találgatásokat, amikor Theresa May jelenlé­tében kijelentette: a kora tavasz új gyümölcsöket hozhat a brit–kínai kapcsolatokban, amelyek még jobban fognak ragyogni, tekintettel a kétoldalú kapcsolataik aranykorára. A jövőbeli kereskedelmi partnerség elmélyítését London sem bízza a véletlenre: May egy közel 50 fős, brit vállalatvezetőkből álló delegáció élén érkezett Kínába, és tegnap a közép-kínai ipari városban, Vuhanban folytatott megbeszéléseket.

Theresa May miniszterelnökségét épp külpolitikai teljesítménye mentheti meg. A Politico brüsszeli hírportál szerint amennyiben a miniszterelnök és Liam Fox nemzetközi kereskedelemért felelős miniszter a megfelelő megállapodásokkal térnek haza Ázsiá­ból, példálózhatnak azzal, hogy a szigetországra pozitív jövő vár a brexit után. A kormányfőnek mindenesetre igyekeznie kell, tegnap a The Telegraph ugyanis arról cikkezett, hogy már majdnem a szükséges számú, 48 konzervatív képviselő jelezte, hogy bizalmatlansági indítványt kezdeményezne May-jel szemben.